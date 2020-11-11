Коронавирус ударил по сборной России! У Черчесова, похоже, ещё минус три игрока

Перед заключительными матчами в Лиге наций из лагеря сборной России доносится куда больше тревожных новостей, чем хороших. На этот раз пресс-служба команды сообщила о возможном заражении коронавирусом сразу троих футболистов.

Без капитана и вратаря, но с Миранчуком и Черышевым

Недавно стало известно, что ноябрьские матчи национальной команды пропустят Дзюба, Шунин, Смольников и Фернандес. Нападающий «Зенита» не попал в заявку из-за скандального видео, голкипер «Динамо» — из-за обострившего ОРВИ, а Смольников и Фернандес — из-за повреждений мышц задней поверхности бедра. Тренерский штаб нашёл замену игрокам, и 8 ноября к команде присоединились голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.



К хорошим известиям можно отнести возвращение в команду легионеров – «итальянца» Алексея Миранчука и «испанца» Дениса Черышева, пропустивших предыдущий сбор национальной команды. Оба приехали в приподнятом настроении: Черышев вместе с «Валенсией» обыграл «Реал», а Миранчук отметился забитым голом в матче с «Интером». Первым в Серии А.



Полузащитник «Аталанты» поделился эмоциями от возвращения в сборную. «Рад вернуться, очень скучал. Единственное, по чему не скучал, – это погода. Очень холодно, приходится подстраиваться. С братом всегда были на связи. Но когда почувствовал, что он рядом, стало легче и спокойнее. В сборной много новых ребят, молодой крови, энергии. Это очень радует. Провёл с ними только одну тренировку. Пока больше эмоций, дальше посмотрим. Что касается предстоящих матчей, понимаю одно: мы должны показать хорошую игру и к этому добавить результат», — приводит слова Миранчука «телеграм» сборной России.

В сборную России вызвали пять новичков и Заболотного. Черчесов объяснил свой выбор А ещё рассказал о вызове Сафонова и состоянии Головина, Алексея Миранчука и Дзюбы.

Черчесов вызвал Чалова

Сегодняшний день пресс-служба национальной команды начала с печального известия: ещё три футболиста попали в группу риска.



«Национальная сборная России строго в соответствии с регламентом RTPP проводит тестирования на ПЦР в лаборатории, определённой УЕФА. Помимо этого, ежедневно проводятся тестирования с помощью экспресс-тестов и с привлечением других лабораторий, в том числе государственного Федерального медико-биологического агентства.

При тестировании лаборатории, определённой УЕФА, были выявлены сомнительные тесты у трёх футболистов – Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. При этом три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов определённой УЕФА лабораторией и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. А один из футболистов несколько месяцев назад уже перенёс COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител.



В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», — говорится в сообщении, опубликованном в «телеграме» национальной команды.



В связи с этим вызов в главную команду получил нападающий молодёжной сборной Фёдор Чалов. Станислав Черчесов ещё не прокомментировал решение о вызове в команду форварда ЦСКА, притом что в резервном списке фигурировал другой Фёдор – Смолов. Возможно, дело в повреждении, полученном локомотивским Фёдором в дерби с «Динамо».

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Таким образом, в обойме сборной осталось всего два форварда. Соболеву с Чаловым выпал отличный шанс показать себя. Если больше ничего не случится…