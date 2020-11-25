Потому что РПЛ. Потому что потолок. Да и что ему там делать?

Что должно случиться, чтобы «Зенит» вышел в плей-офф ЛЧ? Ничего. Это просто невозможно

Они просто лучше нас. Исполнительское мастерство — топовое. Пересмотрите гол Ракитича, мячи Иммобиле и Пароло. А в «Краснодаре» — Кайо. И Мусаев с Шамкиным – на замене у «Зенита».



Обидно только, что и на нашей улице когда-то был праздник, но мы его где-то про… Прогуляли.

Два года назад матч «Краснодар» — «Севилья» в Лиге Европы. У соперника в составе — Навас, Банега, Муриэль, Бен-Йеддер, Промес, Кьяер, Нолито… Полный красавец-стадион. Обидный автогол Каборе в первом тайме.



Но потом две суперзамены Мусаева. Перейра вышел и через три минуты после классной комбинации в одно касание — в стиле «Краснодара» — счёт сравнял. А следом вышел Окриашвили, чтобы через четыре минуты фантастическим ударом через себя принести «быкам» победу. После этого обычно сдержанный Галицкий – невиданное дело — с упоением тряс кулаками в порыве искреннего болельщицкого счастья.



Вот это у его команды был Характер. А сейчас — наоборот. Дикая склока Газинского и Кайо, решающий гол, глупо пропущенный на 95-й минуте, и домашнее поражение.

Сергей Николаевич, чья была идея поставить Кайо центральным защитником? То, о чём все говорят, но боятся спросить.

И на «Стадио Олимпико» мы тоже знавали лучшие времена. 21 год назад «Локомотив» Семина в полуфинале Кубка кубков сыграл там нулевую ничью с великим «Лацио» Эрикссона, в рядах которого геройствовали Недвед, Вьери, Манчини, Бокшич, Михайлович и Неста.



А вчера «Зенит», кажется, даже не заставил «лациале» толком вспотеть — 1:3.



Но если для «Краснодара» стоп-кран на выход из группы никакая не трагедия (третье место и продолжение борьбы в Лиге Европы — изначально виделись едва ли не идеальным раскладом для команды-дебютанта), то для «Зенита» — как минимум крайне болезненный момент. Питерский клуб с его имперским апломбом и лучшими возможностями в стране вот уже шесть лет без плей-офф Лиги чемпионов. Срок, однако.

«У нас глаза на лоб полезли: «Ничего себе приехали!» Как супер «Лацио» гостил в России В конце 90-х самые звёздные итальянцы с Недведом и Нестой не смогли выиграть ни в Волгограде, ни в Москве.

Меняются соперники, группы, состав «Зенита». Не меняется главное — результат. Точнее — его отсутствие.



И самое страшное — похоже, никто не знает, что «Зениту» нужно сделать, чтобы этого результата достичь. Малком за 40 миллионов из самой «Барселоны» — и тот не работает.

А тут ещё ковид, травмы, скандал с Дзюбой… В следующем году наверняка какие-нибудь новые напасти приключатся.



Тупик. Потолок. Что делать-то?!



Гнать всех поганых метлой? А потом той же поганой метлой наметать новых?



Менять Семака? Рано или поздно это в любом случае произойдёт. Но боюсь, что выйти в плей-офф Лигу чемпионов «Зениту» не поможет. Как не помогли ему Луческу с Манчини.

Сергей Семак Фото: РИА Новости

Кажется, что нашему футболу в целом и его лидеру в частности сейчас вообще ничего не поможет. Как говорил Станислав Ежи Лец, «когда я думал, что достиг дна, снизу постучали».



Всё, что в такой ситуации остаётся, – это просто жить. Встречать Новый год. Растить детей. Смотреть РПЛ, даже болеть там за кого-то — другого чемпионата у нас всё равно нет и не будет. Верить в то, что самое темное время перед рассветом. Без веры вообще – край.



И может быть, когда-нибудь то, что потеряли, к нам ещё вернётся.



А пока, увы — 14 матчей в еврокубках без побед. Сегодня в Мадриде, скорее всего, будет 15.



Так и живём.