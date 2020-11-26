Играя за «Севилью», они с Марадоной были лучшими друзьями. А потом долго враждовали.

«Локо», конечно, мужики. Но Симеоне, как и любому аргентинцу, сейчас не до футбола

«Los Diegos» — так в сезоне-1992/93 в Испании называли «Севилью». «Команда трёх Диего». За андалусийцев тогда играли Диего Марадона, Диего Симеоне и Диего Родригес (испанец – центральный защитник).



Марадону в «Севилью» позвал Карлос Билардо – тренер, с которым они вместе выиграли блистательный ЧМ-86. Марадона вернулся в испанский чемпионат (его первым европейским опытом были два года в «Барселоне») после того, как, отбыв 15 месяцев дисквалификации за употребление наркотиков, расстался с любимым «Наполи».

Тогда же за «Севилью» начал играть 22-летний Диего Симеоне по прозвищу «Индеец» (перешел из итальянской «Пизы»). Несмотря на солидную разницу в возрасте (10 лет) и сложные характеры, два аргентинца — выходца из трущоб Буэнос-Айреса — стали лучшими друзьями. Они вместе тусили или, как говорили сами футболисты, «проветривались».

«Попробовать наркотики – худшая идея в моей жизни». Правила жизни Диего Марадоны Он верил, что когда умрёт, то снова родится тем же Диего.

Марадона и Билардо проведут в «Севилье» всего один сезон. Симеоне — два. Именно эти годы станут фундаментом его будущих побед и лидерства в «Атлетико», «Интере», «Лацио» и сборной.



«Марадона сделал меня сильнее как футболиста, – признался Симеоне в автобиографии «Поверь». – Благодаря ему, я не растерялся в Севилье, когда остался совсем один, без поддержки семьи. А уж играть с Марадоной в одной команде – райское удовольствие. С ним было очень легко взаимодействовать – он быстро соображал и мгновенно предугадывал идеи партнеров».



Вместе они сыграют и в последнем матче Марадоны за сборную Аргентины — на ЧМ-94. После победы над нигерийцами во 2-м туре группового этапа Марадона завалит допинг-тест и будет изгнан с чемпионата.

30 лет назад гениального Марадону закрыл простой русский парень из «Спартака» Вася Кульков У одного сегодня юбилей, а другому — вечная память.

Дружбе Симеоне и Марадоны придёт конец в 2006-м, когда Эль Чоло, уже работавший тренером, разрешит тренироваться с молодежкой «Ривер Плейта» Диего Марадоне-младшему. Внебрачному сыну, которого Марадона наотрез отказывался признавать (признает, только когда парню исполнится 29 лет). Уже спустя годы Марадона вспомнит этот момент: «Симеоне добился впечатляющих результатов как тренер, но поступил со мной плохо. Наша дружба умерла».



А потом нанесёт еще один укол — заявит, что Симеоне отказался возглавить сборную Аргентины из-за денег.

Симеоне ответит — поставит Месси выше своего бывшего друга: «Марадона — олицетворение аргентинского футбола, он наполнял нас эмоциями. Но, откровенно говоря, Месси, без сомнения, лучше, чем Марадона».



Оба эмоциональные харизматики – они долго не могли помириться. При этом Марадона всегда признавал безусловный тренерский талант Симеоне: «Я хорошо помню Симеоне-футболиста. Он был достаточно посредственным и медленным полузащитником, которому, возможно, и не было бы места на поле в современном футболе. Он брал своё характером и прекрасным видением поля. Но посмотрите только, каким он стал тренером! Успехи Симеоне в «Атлетико» — понятие бесспорное. Он сделал команду упрямых, грубых и простоватых бойцов, с которыми мало кто может сравниться в желании победить».

Окончательно топор вражды был закопан только в этом году. 28 апреля, когда Симеоне отмечал 50-летний юбилей, Марадона выложил в «Инстаграме» фотографию из того сезона-92/93 – они стоят, обнявшись, в форме «Севильи». И подписал: «С днем рождения». Симеоне тут же ответил: «Спасибо, Диего. Такие моменты всегда приятно вспоминать».

Симеоне – жук. Всегда хвалит наши клубы и не проигрывает. 7 матчей в России – 0 поражений А свой первый матч против сборной СССР он провёл ещё когда был игроком, извините, «Пизы».

А три недели назад Симеоне отдал обратный «пас» другу, эмоционально поздравив его с 60-летием.

Что бы между ними ни происходило, но вчера перед матчем с «Локомотивом», когда на стадионе в Мадриде объявили минуту молчания, главный тренер «Атлетико», кажется, был готов расплакаться (чуть позже за него это сделает испанское небо, разразившись ливнем). И, конечно, после игры Симеоне будет говорить о Марадоне.

Футболка с № 10 в память о великом Диего Марадоне на матче «Атлетико» — «Локомотив» Фото: fclm.ru

«Это очень трудно. Тебе звонят и сообщают, что Марадона умер, а ты не можешь в это поверить. Нас покинула легенда, великий аргентинец, который всех воодушевлял. Мы общались с ним, когда я был очень молод, это был поворотный момент в моей жизни. Он очень сильный, всегда побеждал, но в этой ситуации не смог. Марадона навсегда останется в нашей памяти, это настоящая легенда и очень важный человек для всей Аргентины, сейчас нам очень тяжело и грустно. Обнимаю всех его родственников, для меня это большая утрата».



Ушел тот, кому он больше никогда не скажет: «Эй, Диего, давай проветримся?». Никогда.



P.S. А «Локо», конечно — мужики. У Куликова сводило ноги, Гильерме порой не знал, каких богов ему благодарить за промахи хозяев, ВАР был на нашей стороне… Но в итоге отбились и в Мадриде (кстати, в отличие от «Барселоны»), таким образом ни разу не дав «Атлетико» в этой Лиге чемпионов себя обыграть. И теперь с тремя очками команда Николича не только лучшая из наших, но даже с шансами на плей-офф (пусть и призрачными, но всё же). Решающий матч уже через 6 дней — с «Зальцбургом». Комплименты пока приберегу.