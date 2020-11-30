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Символическая сборная 16-го тура РПЛ, версия Валерия Газзаева: Глушаков, Кокорин, Карпин

Сборная 16-го тура РПЛ, версия Валерия Газзаева
Валерий Газзаев
Символическая сборная 16-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева
Такой Глушаков и «Спартаку» пригодился бы! Денис снова в команде недели.
Футбол / РПЛ 0

Вратарь

Виталий Гудиев, «Ахмат»

В матче с «Локомотивом» Гудиев совершил несколько ключевых спасений, которые напрямую повлияли на результат и помогли «Ахмату» не проиграть.

Защита

Денис Терентьев, «Ростов»

Терентьев против «Динамо» выполнил две голевые передачи, здорово подключался к атакам. А при защитных действиях не дал игрокам соперника много возможностей.

Карл Старфельт, «Рубин»

ЦСКА создал достаточно подходов к штрафной «Рубина», но защита казанцев действовала надёжно. Старфельт отлично вёл единоборства, в том числе вверху.

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Чалов – пустой, Влашич – неэффективный, глубина состава – виртуальная.

Георгий Джикия, «Спартак»

Джикия здорово начинал атаки своей команды, надёжно действовал в единоборствах и помог команде пресекать опасные выпады «Ротора».

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Илья Самошников, «Рубин»

Самошникову удалось выключить правый фланг атаки ЦСКА. При этом сам Илья постоянно нагнетал в атаке, здорово подключаясь по бровке.

Полузащита

Оливер Абильгор, «Рубин»

Абильгор отлично отработал в центре против ЦСКА: в опорной зоне сделал много важных отборов, здорово разгонял атаки.

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Денис Глушаков, «Химки»

Денис сделал голевую передачу в матче с «Краснодаром», здорово держал мяч в центре и был настоящим лидером команды.

Хорен Байрамян, «Ростов»

Байрамян помог «Ростову» разгромить «Динамо». Классно обыгрывал один в один, забил гол и вообще создал много моментов.

Нападение

Александр Кокорин, «Спартак»

Видно, что Кокорин прибавляет и набирает форму. С каждым матчем он играет всё увереннее. С «Ротором» он показал хорошее движение, открывания и забил победный гол.

Дмитрий Полоз, «Ростов»

Полоз оформил хет-трик в ворота «Динамо». Что ещё нужно для попадания в сборную?

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Тимур Жамалетдинов, «Уфа»

Жамалетдинов оформил очень красивый дубль в ворота «Тамбова». Оба гола получились отличными. Этот дубль помог «Уфе» одержать важнейшую победу и снова вернуться в борьбу за выживание.

Лучший тренер

Валерий Карпин, «Ростов»

«Ростов» разгромил «Динамо», которое было на хорошем ходу. Отличная победа, поэтому Карпин в этом туре лучший.

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