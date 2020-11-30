Символическая сборная 16-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Такой Глушаков и «Спартаку» пригодился бы! Денис снова в команде недели.

Вратарь

В матче с «Локомотивом» Гудиев совершил несколько ключевых спасений, которые напрямую повлияли на результат и помогли «Ахмату» не проиграть.

Защита

Терентьев против «Динамо» выполнил две голевые передачи, здорово подключался к атакам. А при защитных действиях не дал игрокам соперника много возможностей.

ЦСКА создал достаточно подходов к штрафной «Рубина», но защита казанцев действовала надёжно. Старфельт отлично вёл единоборства, в том числе вверху.

ЦСКА снова приближается к кризису: ни игры, ни результата. Что сломалось? Чалов – пустой, Влашич – неэффективный, глубина состава – виртуальная.

Джикия здорово начинал атаки своей команды, надёжно действовал в единоборствах и помог команде пресекать опасные выпады «Ротора».

Лучший матч Кокорина в этом сезоне! «Спартак» выиграл, и теперь у РПЛ три лидера Красно-белые сравнялись с «Зенитом» и ЦСКА. Кто по игре фаворит в гонке за золото?

Самошникову удалось выключить правый фланг атаки ЦСКА. При этом сам Илья постоянно нагнетал в атаке, здорово подключаясь по бровке.

Полузащита

Абильгор отлично отработал в центре против ЦСКА: в опорной зоне сделал много важных отборов, здорово разгонял атаки.

Слуцкий стал кошмаром для ЦСКА! Он снова обыграл свою бывшую команду и лишил её лидерства ЦСКА отказался от Деспотовича летом. Деспотович вышел и оставил ЦСКА без очков.

Денис сделал голевую передачу в матче с «Краснодаром», здорово держал мяч в центре и был настоящим лидером команды.

Байрамян помог «Ростову» разгромить «Динамо». Классно обыгрывал один в один, забил гол и вообще создал много моментов.

Нападение

Видно, что Кокорин прибавляет и набирает форму. С каждым матчем он играет всё увереннее. С «Ротором» он показал хорошее движение, открывания и забил победный гол.

Полоз оформил хет-трик в ворота «Динамо». Что ещё нужно для попадания в сборную?

Три пенальти и хет-трик игрока «Ростова»! Первое поражение Шварца в России – разгромное Эффект от назначения немецкого тренера в «Динамо» постепенно проходит?

Жамалетдинов оформил очень красивый дубль в ворота «Тамбова». Оба гола получились отличными. Этот дубль помог «Уфе» одержать важнейшую победу и снова вернуться в борьбу за выживание.

Лучший тренер

«Ростов» разгромил «Динамо», которое было на хорошем ходу. Отличная победа, поэтому Карпин в этом туре лучший.