Символическая сборная 16-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Виталий Гудиев, «Ахмат»
В матче с «Локомотивом» Гудиев совершил несколько ключевых спасений, которые напрямую повлияли на результат и помогли «Ахмату» не проиграть.
Защита
Денис Терентьев, «Ростов»
Терентьев против «Динамо» выполнил две голевые передачи, здорово подключался к атакам. А при защитных действиях не дал игрокам соперника много возможностей.
Карл Старфельт, «Рубин»
ЦСКА создал достаточно подходов к штрафной «Рубина», но защита казанцев действовала надёжно. Старфельт отлично вёл единоборства, в том числе вверху.
Георгий Джикия, «Спартак»
Джикия здорово начинал атаки своей команды, надёжно действовал в единоборствах и помог команде пресекать опасные выпады «Ротора».
Илья Самошников, «Рубин»
Самошникову удалось выключить правый фланг атаки ЦСКА. При этом сам Илья постоянно нагнетал в атаке, здорово подключаясь по бровке.
Полузащита
Оливер Абильгор, «Рубин»
Абильгор отлично отработал в центре против ЦСКА: в опорной зоне сделал много важных отборов, здорово разгонял атаки.
Денис Глушаков, «Химки»
Денис сделал голевую передачу в матче с «Краснодаром», здорово держал мяч в центре и был настоящим лидером команды.
Хорен Байрамян, «Ростов»
Байрамян помог «Ростову» разгромить «Динамо». Классно обыгрывал один в один, забил гол и вообще создал много моментов.
Нападение
Александр Кокорин, «Спартак»
Видно, что Кокорин прибавляет и набирает форму. С каждым матчем он играет всё увереннее. С «Ротором» он показал хорошее движение, открывания и забил победный гол.
Дмитрий Полоз, «Ростов»
Полоз оформил хет-трик в ворота «Динамо». Что ещё нужно для попадания в сборную?
Тимур Жамалетдинов, «Уфа»
Жамалетдинов оформил очень красивый дубль в ворота «Тамбова». Оба гола получились отличными. Этот дубль помог «Уфе» одержать важнейшую победу и снова вернуться в борьбу за выживание.
Лучший тренер
Валерий Карпин, «Ростов»
«Ростов» разгромил «Динамо», которое было на хорошем ходу. Отличная победа, поэтому Карпин в этом туре лучший.
- 30 ноября 2020
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