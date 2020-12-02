«Мы пожали руки, а нас обманули». 10 лет назад Россия победила Англию в борьбе за ЧМ-2018

«Лет ми спик фром май харт ин инглиш, – начал Мутко свою речь на заседании Исполкома ФИФА 2 декабря 2010 года. – Тудэй из э юник момент ин тайм: боф фо май кантри энд фо ФИФА».



Момент и правда был уникальный: через некоторое время после выступления Мутко Йозеф Блаттер достал из конверта табличку с одним словом – «Russia». Россия получила право на проведение чемпионата мира летом 2018 года.

Права на видео принадлежат FIFA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте FIFA (чтобы увидеть «тот-самый-момент», мотайте сразу на 5:40)

Блаттер: некоторые забывают, что футбол – это игра Президент ФИФА Йозеф Блаттер подвёл итоги 2010 года, рассказал о важности проведения мундиаля в ЮАР и объяснил мотивацию решения исполкома ФИФА, который отдал ЧМ-2018 России.

На новость тут же отреагировал президент России Дмитрий Медведев. В тот вечер в Швейцарии его не было, поэтому со словами поздравлений он вышел в «Твиттер»: «Ура! Победа! Мы принимаем Чемпионат-2018! Теперь нужно как следует готовиться к проведению ЧМ. И, конечно, достойно выступить».



Помощник президента Аркадий Дворкович тоже не скрывал радости: «Победаааааа!!! Столько всего полезного сможем сделать для наших детей! И медицина, и дороги… И давайте без откатов!»



Премьер-министр Владимир Путин прилетел в Швейцарию уже после победы, и на пресс-конференции пообещал: «Можете поверить мне на слово, чемпионат будет проведён на самом высоком уровне. Мы хотим сделать всё самое лучшее, обеспечить все удобства и безопасность для наших гостей».



Россия ликовала – для нашей страны это первый чемпионат мира, большое событие, которое в потенциале может оставить после себя большое наследие и поднять уровень футбола и любви к нему. А Англия, которая долгое время считалась лидером в борьбе за этот мундиаль, сходила с ума от непонимания и отчаяния.

Первый тур: Англия – 2, Голландия / Бельгия – 4, Испания / Португалия – 7, Россия – 9



Второй тур: Голландия / Бельгия – 2, Испания / Португалия – 7, Россия – 13

Россия заявила о своём желании побороться за ЧМ-2018 зимой 2009-го. К тому моменту Англия уже несколько лет работала над заявкой

«Мы намерены сделать первый шаг и запросить у ФИФА все необходимые документы для оформления заявки на проведение чемпионата мира 2018 года, – сказал Мутко в январе 2009-го. – Без изучения свежего перечня требований принимать какое-то решение по включению в борьбу за мировой форум бессмысленно, да и просто невозможно. Что же касается самого решения, то оно будет принято до апреля и состоится на самом высшем государственном и политическом уровне».



В мае Мутко встретился с Путиным – премьер-министр попросил подготовить окончательную заявку России. К тому моменту у Англии она уже была готова: впервые ФА провела переговоры с правительством об обеспечения финансирования заявки в сентябре 2005-го, а осенью 2007-го ассоциация официально подтвердила, что будет бороться за право проведения ЧМ-2018. 18 мая 2009-го, через две недели после встречи Мутко и Путина, на «Уэмбли» прошла церемония презентации заявки Англии. Руководитель проекта Энди Энсон назвал её «самой конкурентоспособной из когда-либо существовавших».

Россия купила домашний ЧМ? Новые обвинения от англичан Давно такого не было, и вот опять.

Англичане пообещали, что организованный ими турнир может принести ФИФА до 160 млн фунтов стерлингов: рекордная сумма была объяснена прогнозом заполняемости стадионов на 94% на всех 64 матчах – после полупустых трибун в ЮАР такое обещание было очень кстати. Ещё один момент, который продвигали англичане, – создание фонда для развития футбола по всей планете в случае победы их заявки. И всё это на 1782 страницах красочного текста, в которые было вложен 15 млн фунтов.

Желание получить чемпионат мира было настолько сильным, что внутри оргкомитета начались споры между его членами: сначала из его состава вышел Дэйв Ричардс, глава АПЛ, потом – Каррен Бреди. «Внутренняя борьба может разрушить глобальные цели Англии. Если все не объединятся ради одной цели, не получится чего-то достичь», – сказала Бреди после своего ухода. Потом произошло кое-что посерьёзнее: лорд Дэвид Трисман, глава ФА и заявочного комитета Англии-2018, тоже покинул свой пост после скандала – газета The Mail on Sunday опубликовала запись его разговора с его любовницей, в котором он делится предположениями о существовании некой коррупционной схемы, налаженной между Россией и Испанией. СМИ назвали это ещё одним ударом по шансам победы Англии на проведение ЧМ.



Россия на любые нападки со стороны западных СМИ не отвечала. «Мы так поступаем абсолютно сознательно. Не скандалим, не вступаем в склоки, хотя нам есть чем ответить, – сказал Алексей Сорокин в октябре 2010-го в интервью «СЭ». – Ни для кого не секрет, к примеру, что в Лондоне высочайший уровень преступности, если сравнивать его с другими европейскими городами, и самый высокий уровень потребления алкоголя среди молодёжи. Но к чему тыкать носом в то, что и так всем известно?». Эти слова, ещё и неверно приведённые в английских СМИ, вызвали ярость: Англия пошла с жалобой в ФИФА – кандидаты не имеют права критиковать своих оппонентов. Потом, правда, её отозвала.



Но куда больший удар по заявке Англии был нанесён незадолго до Исполкома: в середине ноября газета Sunday Times выпустило собственное расследование о членах ФИФА, которые брали взятки за поддержку заявок (всех указанных в материале лиц отстранили от работы), а спустя две недели канал BBC выпустил программу «Панорама» с очередными обвинениями чиновников в коррупции. Согласно расследованию, бразилец Рикарду Тейшейра, камерунец Исса Айяту и парагваец Николас Леос на протяжении долгого времени получали незаконные доходы от спортивной маркетинговой компании ISL. Фирма в конце 90-х эксклюзивное право на переговоры с ведущими мировыми компаниями о сотрудничестве с ФИФА, а также продажу ТВ-прав на показ чемпионатов мира – и всё это, как утверждали журналисты, не безвозмездно. В документах, приведённых в программе, обвиняемое трио с 1989 по 1999 год получало от компании деньги, а ISL взамен – «право первой подписи» выгодных коммерческих контрактов.

Во время голосования Англия выбыла после первого же раунда. Английские СМИ были в ярости

Главные конкуренты – Россия и Англия – в своих выступлениях на Исполкоме делали упор на разное. Английскую заявку представляли «три льва» – премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, принц Уильям и Дэвид Бекхэм. Последние 48 часов до выхода на сцену они провели в переговорах и личных встречах, лоббируя поддержку со стороны членов ФИФА. «Мы хотим убедить вас только в одном, – сказал Кэмерон на сцене. – Англия -– это то место, где нужно провести чемпионат мира в 2018 году. У нас есть всё, чтобы сделать этот турнир величайшим событием в мире спорта. Все в стране поддерживают эту заявку: от жителей деревень до будущего короля Великобритании. Футболисты будут тренироваться на лучших базах, играть на лучших стадионах. Мы обеспечим коммерческий успех, продажи телевизионных прав принесут большой доход».

Дэвид Бэкхем, принц Уильям и Дэвид Кэмерон Фото: Anthony Devlin/Getty Images

Мутко, заканчивая свою блистательную речь «ин инглиш», сказал: «Вы будете горды своим выбором. Гарантирую. Посмотрите на карту. В Восточной Европе никогда не проходил ЧМ. Это будет новая эра для мирового футбола». Шувалов убеждал членов ФИФА, что строится новая Россия, а проведение чемпионата мира поможет «быстрее преодолеть последствия многих трагических событий, которые произошли в прошлом» и сделает «нашу страну открытой для всего мира».



После было голосование: 22 члена Исполкома ставили галочки напротив личных фаворитов и опускали в урну бюллетени. «Все действительно было тайно, фальсифицировать результаты было невозможно, – рассказывал Мутко в интервью «РГ». – До сих пор я на 100% не знаю, кто отдал нам свои голоса. После первого тура пришел генеральный секретарь ФИФА и вручил Блаттеру листок. Тот сделал паузу и сообщил, что: «Англия с пробега выбыла»».

Дорожные ямы и разбитая плитка. Что случилось с наследием ЧМ-2018 в Ростове На подготовку к мундиалю там потратили более 100 млрд. Сейчас эта цифра кажется неоправданной.

«Первоначально, и это всем известно — экспертам и журналистам, которые занимаются этой проблематикой, Великобритания была в лидерах, – сказал Путин на пресс-конференции. – Мы не могли ничего знать. Мы вообще не знали, выиграем ли мы. Я считал, что мы обязательно должны выиграть! Ну, на 100% кто может быть уверен? А то, что мы выиграли во втором раунде, мы, конечно, не подозревали даже. Это было полной неожиданностью».



Англичане набрали всего 2 голоса – это было настоящим провалом блестящей и «самой конкурентоспособной» заявки. Энди Энсон, исполнительный директор оргкомитета Англия-2018, после голосования открыто признал – они пожали руки, посмотрели друг другу в глаза с некоторыми членами исполкома, поэтому были уверены, что наберут достаточно голосов для прохода во второй раунд. «Когда люди смотрят вам в глаза и что-то обещают, вы, как правило, надеетесь, что они сдержат своё слово. Не собираюсь называть имена, потому что это несправедливо по отношению к отдельным лицам, но, очевидно, некоторые люди своё слово не сдержали. Было бы неплохо это узнать. Мы думали, что у нас больше шести голосов, возможно, семь или восемь. Получили только два. Я действительно чувствую, что люди нас подвели. Я бы солгал, сказав, что это не так. Победили две заявки с худшими техническими отчетами. У нас явно была лучшая заявка, лучшая экономическая оценка, и все сказали мне, что ещё и лучшая презентация. Я был удивлен, увидев, что Россия победила».

СМИ тоже были не особо довольны решением Исполкома ФИФА, хотя многие признавали: Англия могла потерять шансы на победу из-за последних материалов с расследованиями-разоблачениями.



«Вместо того, чтобы выбирать страны, которые могут предложить великолепно организованные соревнования, дающие футболу максимальное количество болельщиков на элитных стадионах с удобной, хорошо налаженной транспортной и жилой инфраструктурой, руководящий орган мирового футбола направил свои силы на тех, кто даже не знает, что такое «наследие».



В случае с Россией-2018 это наследие может включать тысячи миль непроходимой тундры между местами проведения матчей, а Катар в 2022 году предложит болельщикам соблазнительные дневные температуры выше 120 градусов (по Фаренгейту — Прим. «Чемпионата») при 100% влажности», – писал Daily Mail.

На следующий же день появились статьи с опасениями о процветании расизма в России и в частности – футболе. В тексте The Guardian приводились истории с оскорблением Одемвингие и «уханьем» фанатов «Спартака» в адрес игроков «Марселя»: «По словам участников кампании, российские футбольные власти проигнорировали всплеск инцидентов расизма в футболе. Опасения связаны с ростом расистских убийств и неонацистской активности в стране, что может отпугнуть тысячи небелых футбольных фанатов от посещения турнира».



Daily Express написал о разбитых надеждах: «Решение передать чемпионат мира 2018 года России и провести величайшее шоу в Катаре в 2022 году, не имело ничего общего с футболом. Унижение Англии. Это было связано с политикой и нанесением ударов по нации, чья свободная пресса осмелилась попытаться разоблачить зловоние коррупции в рядах организаций, которые любят думать, что они выше закона».



The Sun писала, что «разделяет всеобщее национальное чувство сокрушительного разочарования»: «Нас выпотрошили. Нас ограбили. И это больно»