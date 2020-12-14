Расизм и национализм — новые враги «Спартака». Дальше что — каннибализм и экзорцизм?

Раньше бы сказали: мужики на эмоциях побузили. А сейчас — расизм и национализм. Даже не так – РАСИЗМ и НАЦИОНАЛИЗМ. Что дальше будет — страшно представить. Как жить в мире, где каждый второй если не расист, то националист? Или каждый первый?

«Спартак» и «Сочи» устроили разборки после игры. Что произошло? Тедеско повздорил с Джанаевым и сказал, что игрок «Сочи» ударил его помощника.

Бросаться такими серьёзными обвинениями стало не только модно, но и просто — как в уборную сходить. Но всегда ли по делу? Порой кажется, что эта вселенская борьба униженных и оскорбленных уже больше трендовая, чем по существу. И весь мир начинает в ней немножко путаться, мешая в кучу всё подряд — расизм, национализм, шовинизм, феминизм, вандализм, каннибализм, онанизм, экзорцизм, гомосексуализм и прочие «измы». Не всегда даже отличая их друга от друга.



Скоро дойдёт до того, что посмотреть на женщину станет уголовно наказуемым преступлением. Раньше бабайкой пугали, а теперь харассментом. И слово «чёрный» вообще уберут из лексикона. От греха подальше. Хлеб в магазинах будет не чёрный, а «афроамериканский». Ведь как говорили в старых голливудских боевиках — всё, что вы делаете и произносите, может быть использовано против вас.

Доменико Тедеско Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Страшно представить, с чем бы смешали современные борцы, чутко стоящие на защите нравственности и толерантности, Алексея Балабанова, выйди сейчас его «Брат-2». Помните, монолог Данилы на американском пляже? «Меня так в школе учили — в Китае живут китайцы, в Германии — немцы, в Израиле — евреи, а в Африке — негры».



И Баранов с Игнашевичем были бы преданы анафеме и с позором изгнаны из профессии, играй они сегодня в футбол. Потому что первый, как известно, много и «по-чёрному» шутил над Робсоном. А второй однажды предложил Секу Олисе сфотографироваться с книгой Прилепина «Чёрная обезьяна». По нынешним временам это как минимум расстрел.

Робсон был первым бразильцем в «Спартаке». Он забивал «Арсеналу» и стал своим после пьянки Один из самых запомнившихся легионеров в истории красно-белых.

Я никогда не оправдываю и никого не линчую. Времена меняются, юмор у всех разный, со злом бороться надо. Всё это аксиомы. Но настолько перегибать из-за собственной эмоциональности (цитата из вчерашнего признания Тедеско: «Я – эмоциональный тренер») и защищать поражение такими фундаментальными обвинениями…



Послушайте, ну какой из Бородина расист? Какой националист? Во все времена — когда я сам ещё по юношам с мячом бегал — одной из главных неписаных футбольных заповедей была: «Играешь дома — дай сопернику понять это, покажи, кто здесь хозяин». А в гостях всегда было важно предупредить: «Ничего, вы ещё к нам приедете!». Сейчас бы за это наверняка в расизме обвинили. Куда это «к вам»? К русским? К белым? В офис Ку-клукс-клана?

«Это наш стадион, наш Колизей» — что в этом националистического? «Ты не в своей стране»? Так это правда. Как и правда то, что легионеров нигде особенно не любят (тем более легионеров-нытиков). Хотя на Руси ещё с правления Петра I к иноземцам относятся с таким почтением, которого они зачастую и близко не заслуживают.



Хорошо ещё, что Тедеско не слышал многочисленные байки о том, как русские туристы навеселе гоняют немцев по курортным отелям турецщины 9 мая. У нас в разных юмористических ТВ-шоу об этом часто шутят. Здесь-то кого к ответственности привлекать? Гитлера? Сталина?



А главное, сейчас такое время — того и гляди сам в подсудимых окажешься. Вот как понимать того же Тедеско с его вопросом к Джанаеву: «Сколько денег?!»? Ведь под этот факт тоже можно серьёзную обвинительную базу подвести. Даже какой-нибудь новый «изм» придумать. Джанаев же — кавказец. «Финансовый национализм» или «национализм на финансовой почве» — страшно звучит.

Футболисты «Сочи» после победы над «Спартаком» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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Речь не про свой устав, с которым в чужой монастырь не ходят. Тем более что «монастырь» у всех нас теперь один – «Инстаграм». А про бревно и соломинку, про необходимость время от времени смотреться в зеркало и лишний раз не бросаться громкими словами. Тедеско сейчас нужно думать о том, почему он у «Сочи» на поле не выиграл. И как ему «Зенит» обыграть. А не искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.



Окей, белую кошку в чужом «Колизее».