Кто уйдёт на перерыв на первом месте? Прогнозы на 19-й тур РПЛ

В 18-м туре конкуренты «Зенита» потеряли очки и команда Семака стала единоличным лидером. Известный российский тренер Игорь Колыванов верно предсказал исходы матчей «Зенит» — «Динамо», «Тамбов» — «Рубин», «Краснодар» — «Локомотив». Это 3 балла. Читатель Дмитрий Курников из Калининграда набрал 11 очков. Он угадал счёт матча «Ахмат» — «Ростов», разницу в игре «Зенит» — «Динамо» и исходы встреч «Ротор» — «Уфа», «Тамбов» — «Рубин» и «Краснодар» — «Локомотив».

Обозреватель «Чемпионата» Роман Вагин заработал 12 баллов. Он верно угадал результаты матчей «Химки» — «Арсенал» и «Зенит» — «Динамо», а также исходы игр «Тамбов» — «Рубин» и «Краснодар» — «Локомотив».

Таблица после 18-го тура

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Прогноз специалистов

Валерий Кечинов, бывший полузащитник «Спартака»:

«Сочи» — «Динамо» — 1:0

У хозяев неплохая команда, а домашние стены только помогут им взять три очка.



«Ротор» — «Арсенал» — 1:1

«Ротор» в зоне вылета, команде нужны очки. «Арсенал» — симпатичная команда, поэтому даст хороший бой.



«Зенит» — «Спартак» — 2:2

Обе команды находятся в одинаковом состоянии, борются за золото. Фаворита в этом матче нет. В таких играх часто бывает много забитых голов, будет и в этот раз.

Кокорин снова не сыграет с «Зенитом». Похоже, между клубами есть странная договорённость Если это правда, то наша лига продолжает пробивать дно и без еврокубков.

«Краснодар» — «Уфа» — 2:0

«Краснодар» сильнее, к тому же, играет дома. Уверенная победа команды Мусаева.



«Химки» — «Локомотив» — 2:1

«Локомотив» неубедителен в последних матчах: поражение в Краснодаре, неудачи в Лиге чемпионов. У «Химок» с приходом Черевченко и опытных футболистов пошла яркая игра.



«Ахмат» — «Рубин» — 1:1

Обе команды мне симпатичны, играют в неплохой футбол. Думаю, будет результативная ничья.



«Ростов» — ЦСКА — 2:1

«Ростов» идёт очень уверенно, несмотря на то что много футболистов покинуло клуб. У команды Карпина виден почерк. Ростовчане уже попортили нервы многим топ-клубам в этом сезоне. ЦСКА борется за золотые медали, но склоняюсь, что домашние стены помогут «Ростову».

За европровал нужно отвечать. В ЦСКА крайним признан Гончаренко. А в «Зените» и «Локо»? И справедливо ли, что отвечают только тренеры?

«Тамбов» — «Урал» — 0:1

Все прекрасно знают проблемы «Тамбова». Они играют на энтузиазме, продолжают биться и бороться, потому что являются профессиональными футболистами. «Урал» выиграет при проблемах соперника.

Прогноз читателей

Валерий Жмышенко (Губкин):

«Сочи» — «Динамо» — 0:1

Удивительный факт: «Сочи» — единственная команда РПЛ, которая в этом сезоне ещё не проигрывала на домашнем стадионе. Даже «Зенит» проиграл разок. Хотелось бы отметить ещё один нюанс: нынешний тренер «Динамо» Сандро Шварц два месяца назад провёл свой первый матч в России именно против «Сочи», и тогда москвичи уверенно разобрались с южанами — 3:1, хотя до этого «Динамо» не обыгрывало «Сочи» ни разу в истории. Почему бы столичной команде не повторить этот успех? Тем более предпосылки есть: Шварц знает рецепт успеха против соперника, кадровых проблем «Динамо» не испытывает. Неизвестно, как скажется на атмосфере в сочинской раздевалке конфликт в матче со «Спартаком», а домашняя победная серия «тигров» затянулась слишком долго и вполне может прерваться.

Перестроения Шварца навредили «Динамо». Но «Зенит» выиграл не из-за них Тактический разбор матча «Зенит» — «Динамо»: почему Лесовой провалил игру и какой вред был от Вендела.

«Ротор» — «Арсенал» — 0:1

«Ротор» — худшая команда по домашним играм, «Арсенал» — худшая по выездным. Обе команды играют очень уныло и имеют серьёзные проблемы в нападении. Кто из них более мёртвый? «Ротор». Поэтому поставлю на минимальную победу туляков при очень скучной игре.



«Зенит» — «Спартак» — 1:1

Центральный матч тура, а возможно и всего чемпионата. Обе команды очень сильные, и в таких матчах многое решает эмоциональный фон. В Санкт-Петербурге атмосфера не самая благоприятная: Дзюба попал в очередной скандал, назвав Геннадия Орлова «флюгером», Дриусси высказался, что играет на «дерьмовой позиции» после чего скандал замяли, но Семак действительно изменил его место на поле. Сергей Богданович явно не удовлетворил руководство позорным выступлением в Лиге чемпионов. В то время как «Спартак» попал в неприятную ситуацию после очередного матча с «Сочи». Ничего не говорю про возможную близость питерского и сочинского клубов, но мне кажется, что накопившаяся злость «Спартака» на «Сочи» достанется именно «Зениту». Тем более красно-белые понимают: если уехать из Петербурга с поражением, то с чемпионской гонкой можно попрощаться. Если «Брюгге», коронавирусный «Лацио» и немотивированная «Боруссия» смогли добиться положительного результата на «Газпром-Арене», то шансы есть и у «Спартака».



«Краснодар» — «Уфа» — 2:1

«Краснодар» после ужасного ноября снова играет хорошо в декабре: победа над «Ренном», выход в евровесну, два раза по 5:0 с «Ротором» и «Локомотивом», ничья на «Стэмфорд Бридж». «Уфа», конечно, поборется, но в этой паре отталкиваться нужно именно от «быков» — они не упустят возможность подарить праздник фанатам на последнем домашнем матче в году.

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«Химки» — «Локомотив» — 1:2

«Химки» набрали очень хорошую форму в последнее время. Ещё полтора месяца назад команда стояла одной из первых на вылет, а в последних семи турах «Химки» набрал 16 очков из 21 возможного. Но по игре подмосковному клубу иногда не хватает стабильности: ЦСКА откровенно возил их весь первый тайм, не давая высунуться даже в контратаку. «Арсенал» также владел игровым преимуществом на протяжении встречи. Победил «Химки» с крупным счётом по ударам в створ и угловым, хоть и уехал ни с чем. «Локомотив» сейчас находится не на своём месте из-за неудачного стечения обстоятельств: очень плотный график, эмоциональное перегорание игроков после матчей ЛЧ, эпидемия травм (Баринов, Зе Луиш, Лысов, Смолов), эпидемия коронавируса (из-за сомнительных тестов у Крыховяка, Куликова, Мухина и Лисаковича едва удалось набрать состав для игры в Мюнхене), серьёзные ошибки тандема Кикнадзе — Мещеряков в руководстве клубом, ослабление команды в межсезонье и другие. Однако в матче с «Химками» у «железнодорожников» есть лучики позитива: соперник не самый сложный, выезд недалёкий, несколько игроков вернулись после коронавируса, а команда злая после фиаско в Краснодаре и захочет реабилитироваться. Тем более «паровозам» победа необходима для продолжения борьбы за еврокубки, а Николичу для того, чтобы его тренерский стул под ним не закачался. Поэтому считаю, что «Локомотив» на морально-волевых качествах добьётся положительного результата.



«Ахмат» — «Рубин» — 1:0

Встречаются середняки, отдам предпочтение хозяевам. Чеченская команда традиционно неуступчива в Грозном, а «Рубин» будет уставшим из-за многочисленных перелётов: Казань — Москва — Саранск — Грозный. На Черкизово Рубин ничего выдающегося не показал, в игре против «Тамбова» тоже. Не знаю, чем Слуцкий сможет удивить дружину Талалаева.

«Ростов» — ЦСКА — 0:2

ЦСКА уже семь матчей не знает вкуса победы, несмотря на то что любой из этих соперников был «армейцам» по зубам. Гончаренко после ничьей с «Уралом» подал заявление по собственному, но руководство клуба отказалось его принимать. И я думаю, что правильно сделало: летом тоже была неудачная серия, белорусский специалист хотел уволиться, потом пропал на какое-то время, перевёл дух и вернулся с новыми силами покорять вершины. Гончаренко оценит доверие руководства, а фортуна должна начинать возвращать долги «армейцам» за тотальное невезение в последних матчах. Думаю, что гости увезут победу из «Ростова»



«Тамбов» — «Урал» — 1:2

С «Тамбовом», похоже, всё. Если генеральный директор открыто заявляет о том, что денег нет и брать неоткуда, то можно готовиться провожать клуб в Небесную лигу. Не жду разгрома тамбовчан. Они понимают, что это, скорее всего, последний матч клуба в РПЛ в его истории, поэтому выложатся по полной программе. Однако в сложившейся ситуации они вряд ли они смогут зацепиться хотя бы за ничью.

Прогноз журналистов

Евгений Марков, обозреватель «Чемпионата»:

«Сочи» — «Динамо» — 2:1

«Сочи», вообще-то, уже лидер, особенно силён дома, особенно с ударами Нобоа. Опыта, сыгранности и скорости даже больше, чем у нового «Динамо» Шварца.



«Ротор» — «Арсенал» — 1:2

Очень грустные команды первой части сезона. «Ротор» всё же грустнее, так что вижу победу «Арсенала» впервые с середины октября.



«Зенит» — «Спартак» — 2:2

Жара даже при пустых трибунах. Тедеско на тренерской скамье. Голевой Сутормин справа в защите. Такие матчи заканчиваются со счётом 2:2.

Психолог сборной и поставщик пива в автобус «Зенита». Кого Тедеско обвинил в расизме Однажды на Бородина пять минут матерился Мутко.

«Краснодар» — «Уфа» — 3:0

Идеальный декабрь «Краснодара» продолжится без третьего подряд разгрома 5:0 (таких совпадений не бывает), но обязательной победой над слабой и неактивной «Уфой». Все лидеры на месте, Мусаев на позитиве – всё идёт к тому, что «Краснодар» максимально приблизится к лидерам.



«Химки» — «Локомотив» — 0:0

«Химки» не проигрывают, а «Локомотив» не выигрывает. «Химки» интереснее и веселее, но «Локомотив» просто сильнее. В декабре 2020 года их состояние = скучная и засушливая ничья.



«Ахмат» — «Рубин» — 0:2

Команда Слуцкого скорее жива, чем наоборот. Если не будет экспрессии в стиле Игнатьева, то «Рубин» уверенно завершит год. Это Слуцкий умеет.



«Ростов» — ЦСКА — 1:1

По футболу и по настроению «Ростов» – банда. Играющая, резвая и забивная даже после ухода лидеров. По футболу и настроению ЦСКА – грузный, усталый, но фаворит. Будет насыщенная ничья.

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«Тамбов» — «Урал» — 1:2

«Урал» на кураже после ничьей с ЦСКА, а «Тамбов» без денег и без шансов на существование.