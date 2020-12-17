Локдаун как прикрытие. Усталость от «Спартака» и России – истинная причина ухода Тедеско

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско скоро покинет клуб. О своём решении он заявил после поражения в матче с «Зенитом» – не сокрушительного по счёту, но просто ужасному по игре. Да, Тедеско заявил, что с нетерпением ждёт снова увидеть команду и готовиться с ней к завершению сезона, но кажется, что это – лукавство. С командой у тренера действительно великолепные отношения и неплохой результат, но это единственное хорошее, что Тедеско увезёт с собой из России в Германию.

Тедеско объявил об уходе из «Спартака». Что сказал тренер после матча с «Зенитом» В московском клубе уже отреагировали на заявление Тедеско.

Доменико попал в «Спартак» благодаря экс-гендиректору клуба Томасу Цорну. Летом, не дожидаясь окончания сезона, Цорна уволили, оставив Тедеско совсем одного. Уволить могли и Доменико – мы бы вряд ли обсуждали отъезд тренера именно сейчас, если бы «Спартак» не обыграл «Рубин» в последнем матче прошлого сезона. Но тренеру доверились, и он стал давать результат. «Спартак» набрал ход, казалось, что впереди у союза тренера, руководства и команды светлое будущее. Может, так бы оно и случилось, если бы речь не шла о «Спартаке».



Сначала у Тедеско не заладились отношения с Газизовым. Да, на словах в СМИ всё было хорошо. Только в начале сезона была поставлена задача «взять титул», а нужное тренеру усиление он получил только через пару месяцев. Просил Тедеско и конкретного игрока – Гугу из «Атлетико Минейро», но и тут не был услышан.



По Тедеско ударили судьи и российская действительность. Речь не о конкретном ударе, правильнее будет представить лёгкие, но постоянные пинки под зад. Это не про судейские ошибки, арбитры у нас в принципе ошибаются достаточно часто, в том числе и в пользу «Спартака». Просто Тедеско искренне не нравился судьям, те этого не скрывали, а это в свою очередь не нравилось Тедеско. Не нравился Тедеско и многим коллегам и ветеранам «Спартака» – может, его манера поведения оказалась чужой для России, а может ему просто завидовали. РПЛ очень редко принимает «чужаков. Впрочем, эту тему мы уже обсуждали. Главное, что и эти пинки Тедеско начали бесить.

Россия не заслужила Тедеско. В «расистской» истории «Сочи» и «Спартака» беда росфутбола Почему немецкого тренера красно-белых у нас не понимают и не любят.

«Спартак» Тедеско при этом побеждал. И главный тренер ждал, когда руководство это оценит. Он был готов переподписать контракт, только вот руководство клуба сильно затянуло. А когда опомнились – было уже поздно. В клубе снова началась привычная для



«Спартака» возня – готовящаяся смена руководителей, борьба за власть, поиски виноватых в провалах. И если в России к этому привыкли, то для Тедеско это стало чем-то новым и чуждым.

Проблемы были и на футбольном поле – получалось у Тедеско не всё, добиваться результата становилось труднее. В позиционных атаках «Спартак» и по-прежнему слаб на новые идеи. За полтора месяца (не берём сейчас игру с «Зенитом») команда провела шесть матчей и набрала в них всего 8 очков из 18 возможных, обыграв только «Тамбов» и «Ротор».

За «Спартак» стыдно. Это убожество, а не футбол Доменико, разве так готовятся к ключевым матчам сезона?

Добавьте сюда другие, менее значительные факторы. Например, странное неучастие Кокорина в матчах с «Сочи» и «Зенитом» и скандал после игры с «Сочи». С таким коктейлем вы получите человека, которого всё просто достало и даже надломило. Человека, желающего плюнуть и уехать домой. К своим. Причём семьи Тедеско реально могло не хватать – в такой сложный сезон поддержка родных ему была бы кстати. Но сложным оказался не только сезон, но и год для всех нас. Впрочем, тут говорить излишне – эту причину покинуть Россию Тедеско сообщил на пресс-конференции сам.



Именно локдаун – самый удобный честный способ объявить о том, что работать в «Спартаке» ты больше не можешь. Только вот коронавирус должен отступить гораздо быстрее окончания сезона: вакцинацию уже начали в России, Германия тоже забронировала почти 50 миллионов доз вакцины. Так что подождать снятия ограничений Доменико мог, но не захотел. Давайте его поймём и прямо сейчас отпустим домой.