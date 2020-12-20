Сравниваем выступление «Локомотива» Марко Николича в первой части этого сезона с выступлением команды Юрия Сёмина год назад.

Сёмин – лучший тренер для «Локо» даже в 73 года. Николич доказал это за четыре месяца

Достаточно ли 26 матчей, чтобы сравнить качество работы двух тренеров? Пожалуй, да. Когда «Локомотив» менял Юрия Сёмина на Марко Николича, болельщикам обещали ставку на атакующий футбол и улучшение результатов команды. В концовке прошлого сезона сербский специалист адаптировался к России и тренировал «по лекалам Палыча», чтобы решить главную задачу – оставить «железнодорожников» в зоне Лиги чемпионов.

После этого Николич начал ставить «Локомотиву» свой футбол. В новом сезоне команда сыграла под его руководством 19 матчей в РПЛ, шесть в Лиге чемпионов и один в Суперкубке России. Такой же календарь был у красно-зелёных и год назад.

Сравним выступление и ключевую статистику «железнодорожников» под руководством Николича (за четыре месяца этого сезона) и Сёмина (за первую часть сезона-2019/2020). Отметим, что не получится сопоставить только результаты двух тренеров в Кубке России. Нынешний «Локомотив» стартует в этом турнире в феврале с 1/8 финала, а прошлогодний вылетел в сентябре 2019-го на стадии 1/16 финала, так как Сёмин повёз в Калининград, по сути, второй состав.

Сёмин – Николич – 40:31

Год назад «Локомотив» при Сёмине выиграл 12 матчей, четыре завершил вничью и 10 проиграл. Если суммировать общее количество очков во всех турнирах, то выходит 40 баллов. «Железнодорожники» забили 35 мячей, пропустили – 37. Красно-зелёные переиграли «Зенит» в матче за Суперкубок России, а в РПЛ ушли на зимний перерыв, деля по набранным очкам 3-5 места. На групповом этапе Лиги чемпионов команда Сёмина взяла три очка за счёт победы над «Байером» в Леверкузене.

Под руководством Николича в первой части нынешнего сезона «Локомотив» выиграл восемь матчей при семи ничьих и 11 поражениях. Это 31 очко. «Железнодорожники» меньше забили – 27 голов, а пропустили столько же – 37. Встреча с «Зенитом» в Суперкубке России на сей раз завершилась поражением. В РПЛ красно-зелёные делят по набранным очкам 8-9 места. На групповом этапе Лиги чемпионов команда, как и в декабре 2019-го, финишировала на последнем месте с тремя очками, причём в схожей по силе группе. Однако завершила выступление в Европе без побед, трижды сыграв вничью – с «Атлетико» (дважды) и «Ред Булл Зальцбург».

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Статистика командных показателей у Сёмина и Николича

Более детально взглянуть на изменение игры «Локомотива» поможет статистика от InStat. Прежде всего, цифры технико-тактических действий – парадоксальные. Если в чемпионате России «железнодорожники» стали при Николиче совершать значительно меньше ТТД (772 против 844 у Сёмина), то в Лиге чемпионов, напротив, чуть-чуть прибавили (689 против 659). Процент же успеха остался примерно одинаковым – на уровне 77-78% в РПЛ и 75% в Лиге чемпионов.

Показатель xG в чемпионате России под руководством Николича также стал хуже. «Локомотив» создаёт 1,46 момента, а у своих ворот допускает 1,32. Год назад команда наиграла на 1,64 гола против 1,18 у соперника. В Лиге чемпионов красно-зелёные тоже создавали больше при Сёмине (xG упал с 0,86 момента до 0,79), но, с другой стороны, при Николиче надёжнее действуют в обороне – автобус серба хорошо перекрывал дорогу к своим воротам (xG соперника упал с 2,3 момента до 1,65).

В РПЛ «Локомотив» при Сёмине чаще переходил на чужую половину поля (67-56), входил в финальную треть (44-36) и в штрафную (15-14), больше бил по воротам соперника (15-12). В Лиге чемпионов тоже чаще бил (9,0-5,7) и входил в чужую треть (24-23), однако реже оказывался на чужой половине (45-49) и в штрафной (7-9). Владение мячом в чемпионате России осталось на прежнем уровне (52%), а вот в Лиге чемпионов Николичу удалось немного улучшить контроль (процент вырос с 34% до 39%). Соответственно, в пас сегодняшний «Локомотив» играет больше, чем прошлогодний, и в РПЛ (493 передачи против 487) и в Лиге чемпионов (380-340).

Что касается быстрых атак, то и тут у «Локомотива» Сёмина статистический перевес. В РПЛ «железнодорожники» при российском тренере чаще проводили выпады на скорости (16-13) и завершали их ударами (2,4-1,58). В Лиге чемпионов при одинаковом общем количестве быстрых атак (14-14) год назад удавалось лучше доводить дело до удара (2,5-1,0). Конечно, нельзя пройти мимо того факта, что у российского тренера в отличие от сербского был в рукаве столь мощный козырь как Алексей Миранчук. Тем не менее единственную победу в 2019-м красно-зелёные одержали над «Байером» в отсутствие атакующего полузащитника.

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Как распределялась результативность игроков у двух тренеров

Теперь посмотрим, как распределялись голы среди игроков «Локомотива». У Сёмина 35 мячей забили 10 человек. Лучшими бомбардирами к зимнему перерыву были Алексей Миранчук и Гжегож Крыховяк – по девять точных ударов. Фёдор Смолов и Эдер имели по четыре гола, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов – по два, Владислав Игнатьев, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев и Жоау Мариу – по одному. Ещё один мяч в свои ворота забил соперник.

У Николича меньше акцент на конкретных игроков-снайперов – 27 мячей забили 12 человек. Лучший бомбардир – Антон Миранчук, в активе которого семь голов. По три раза отличились Владислав Игнатьев, Крыховяк и Смолов, по два – Алексей Миранчук, Мурило и Виталий Лисакович, по одному – Дмитрий Рыбчинский, Эдер, Ведран Чорлука, Зе Луиш и Баринов.

Бросается в глаза спад результативности Крыховяка. Неудивительно, что поляк, по слухам, недоволен своей ролью в тактике Николича. Зато выросла результативность Антона Миранчука.

Любопытно взглянуть и на то, какое количество игроков участвовало у обоих тренеров в создании голов при помощи голевых передач и заработанных пенальти.

У Сёмина год назад в этом списке было 10 человек. Лидировал Алексей Миранчук – пять ассистов. За ним шли Жемалетдинов, Смолов и Жоау Мариу – по четыре, Крыховяк, Игнатьев и Мацей Рыбусь – по три, Антон Миранчук, Лука Джорджевич и Дмитрий Живоглядов – по одному.

У Николича – тоже 10 человек. На первом месте Антон Миранчук: он сделал пять ассистов. Лисакович – четыре, Живоглядов и Зе Луиш – по три, Рыбчинский и Игнатьев – по два, Алексей Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов и Ведран Чорлука – по одному.

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Как ни удивительно, под руководством сербского тренера по всем цифрам сбавил Смолов. Хотя многие думали, что именно из-за требований Сёмина нападающий сборной России не может раскрыться на сто процентов в «Локомотиве».