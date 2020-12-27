«На улицах там танки, снайперы». Как сложилась судьба единственного англичанина в РПЛ

В сентябре 2012 года в истории РПЛ произошло знаменательное событие — впервые российский клуб пополнился английским футболистом. Полузащитник «Тоттенхэма» Дэвид Бентли на правах аренды пополнил «Ростов».

Сравнение с Бергкампом, поиск себя в «Блэкберне»

Единственный в истории РПЛ английский легионер родился в Кембридже. Уже в 13-летнем возрасте он высоко котировался, подтверждением чему стало приглашение в академию «Арсенала». В юности Бентли сравнивали с Деннисом Бергкампом. В 16 лет Дэвид получил возможность тренироваться с основой «Арсенала», но дебюта пришлось ждать целых три года: в январе 2003-го в игре на Кубок Англии против «Оксфорд Юнайтед» Бентли вышел на 77-й минуте. Именно из-за красивого гола в ворота «Мидлсбро» Бентли стали сравнивать с знаменитым партнёром по команде. В мощном составе «Арсенала» полузащитнику не нашлось места, и он поехал по арендам.

Аренда в «Норвич» стала для Бентли удачной. Пропустив четыре месяца из-за травмы, Дэвид смог сыграть в 26 встречах АПЛ и был светлым пятном в команде, которая по результатам сезона свалилась в Чемпионшип.

В жизни Дэвида был не только футбол, но и азартные игры. Позже сам Бентли расскажет: «Мне было 14, когда я впервые увлёкся ставками. Когда я стал зарабатывать больше, я просто подсел на них. Ставил на всё: на лошадей, на собак, на покер, на всё, что только можно. Я просыпался с мыслью о том, на что бы мне поставить». Со слов Дэвида, на пике своей одержимости он делал от 50 до 100 ставок в день. И только летом 2005 года, после окончания сезона, Дэвиду после вмешательства со стороны любимой девушки удалось справиться с этой проблемой.

После «Норвича» случилась аренда в «Блэкберн». Через полгода игрок подписал контракт с «бродягами». В первом матче за новый клуб Бентли оформил хет-трик против «Манчестер Юнайтед» (4:3). Таким образом, Дэвид стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, кому удалось забить три гола «МЮ» в первом же матче. Удачная игра Бентли в сезоне помогла «Блэкберну» занять шестое место в АПЛ и выйти в Кубок УЕФА. После ряда впечатляющих выступлений полузащитника вызвали во вторую команду сборной Англии. В игре против Албании Дэвид стал лучшим игроком матча, убедив тренерский штаб и болельщиков в том, что Англия получила в свои ряды «нового Бекхэма». Великолепная игра и превосходная форма полузащитника заслуживала повышения в классе. После сезона-2006/2007 «Манчестер Юнайтед» положил глаз на футболиста, но тот принял необычное решение — продлить контракт с «Блэкберном».

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Сравнение с Бекхэмом, карьера в «Тоттенхэме»

В сезоне-2007/2008 риверсайдцы финишировали на седьмом месте и не вышли в еврокубки. Бентли решил, что лучшее время в клубе позади, и перешёл за £ 18 млн в «Тоттенхэм». Клуб заполучил «нового Бэкхема», именно так его называл тренер английской сборной Стив Макларен. Полузащитник должен был помочь осуществить настоящую революцию в «Тоттенхэме», но всё пошло не по плану. Бентли стал игроком ротации, а «шпоры» болтались на дне турнирной таблице, имея в активе лишь два очка после восьми матчей. Хуанде Рамос, выигравший с клубом Кубок лиги в предыдущем сезоне, был отправлен в отставку.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Новым тренером «Тоттенхэма» стал Гарри Реднапп. Полноценный шанс себя показать Дэвиду выпал после травмы Аарона Леннона. Бентли сыграл в 15 матчах подряд, забил два мяча и сделал несколько ассистов, но в марте 2009 года вместе с другими игроками «Тоттенхэма» был сослан в дубль. Вернувшись в основу, англичанин провёл 20 матчей в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Тем не менее все успехи перечеркнул курьёзный эпизод в мае после игры, в которой «шпоры» завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов: Бентли и несколько игроков «Тоттенхэма» облили главного тренера Гарри Реднаппа, во время интервью в прямом эфире.

«Там не было злого умысла. Однако он, похоже, так не думал. Просто празднование, ничего больше. В том сезоне до этого празднования я провел 20 игр, и мы попали в ЛЧ. Реднапп никогда ничего не говорил мне в лицо по поводу того инцидента. Он вообще редко говорил со мной, на самом деле. Но я знал, что он на меня обижен», — говорил англичанин в интервью Inoprosport. Реднапп всегда казался общительным и жизнерадостным тренером, способным посмеяться над собой, но он, похоже, так и не простил Бентли за его выходку.

В августе 2009 года произошёл ещё один случай с участием Дэвида. Находясь в нетрезвом состоянии за рулём своего «Порше 911 Турбо» стоимостью 90 тыс. фунтов стерлингов, Бентли въехал в фонарный столб. В 90-х Гарри сам чудом спасся от гибели, став жертвой инцидента с вождением в нетрезвом виде, а потому явно не собирался выпутывать игрока из скандала. «Я потерял моего лучшего друга. Погибло четверо детей. Любой в подобной ситуации просто поехал бы на автобусе. Для меня алкоголь и футбол – вещи несовместимые», – сказал расстроенный Реднапп, вспоминая собственный горький опыт. Запомниться чем-то положительным Дэвиду так и не удалось. Бентли просто не мог быть прощён.

Реднапп больше не видел Бентли в составе и в январе 2011 года отдал его в аренду в «Бирмингем». Но там тоже не всё шло гладко — Дэвид не пробился в основу клуба и ушёл в «Вест Хэм», выступающий в Чемпионшипе. Бентли пропустил полгода из-за травмы и вернулся в «Тоттенхэм».

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Сравнение с автомобилем, «Ростов»

В сентябре 2012 года Бентли приехал в Россию, став первым в истории РПЛ английским игроком. У полузащитника были варианты уехать в «Фулхэм» и «КПР», но он выбрал «Ростов». Видимо, на решение перейти в российский чемпионат сильно повлиял Стипе Плетикоса, выступавший за клуб, с которым Бентли разговаривал перед переездом в Россию.

«Я отправляюсь в Россию, чтобы показать: всё, чего я хочу, – это играть в футбол. Я хочу встряхнуться, попробовать что-то новое и вернуться туда, откуда приехал. Я всё ещё верю в себя. И мне не терпится сыграть снова, ведь мне очень этого не хватает. Я никогда не искал лёгких путей. Российский футбол великолепен», – объяснил свой выбор Бентли. Первый матч в России Дэвид провёл против «Динамо». Полузащитник отыграл весь матч, получил жёлтую карточку и получил новое сравнение. На этот раз Миодраг Божович сравнил его с автомобилем.

Фото: «Чемпионат»

Сам же англичанин после дебютной встречи оценил уровень чемпионата России и поддержку фанатов. «В России интенсивный футбол. С большим количеством единоборств. Для меня это привычно. Словом, чувствовал себя в своей тарелке. Поддержка сродни той, которую футболисты ощущают у меня на родине. Скажем, как в Лондоне «Тоттенхэм». Вообще, русские производят впечатление людей энергичных и страстных. На каждое моё удачное действие на поле болельщики реагировали весьма эмоционально. Мне это понравилось. Постараюсь оправдать ожидания фанатов клуба», — заявил футболист.

Политический скандал в Грозном

Розыгрышами и шутками Бентли в «Ростове» не отметился, но зато отличился неоднозначной речью в адрес Грозного в интервью Daily Mail, которая преобразилась в политический скандал. «Это было что-то такое, чего я не испытывал раньше. Мы прибыли в Чечню за 45 минут до игры, отправились на стадион, отыграли матч, после чего сразу вернулись в аэропорт. На улицах там танки, снайперы. И был сопровождающий конвой из четырёх машин, заботящийся о безопасности. Я знал, что нас охраняют и мы в безопасности, но всё равно с изумлением смотрел в окно, так как, будучи парнем из Лондона, не видел подобного ранее. Теперь я ещё больше ценю свою страну. Мы не понимаем, как нам повезло».

Руководство «Терека» немедленно обратилось в «Ростов» для получения комментария по заявлениям Бентли. Президент «Терека» Магомед Даудов выразил надежду, что либо игрок что-то перепутал, либо СМИ исказили его слова. Позднее вице-президент «Терека» Хайдар Алханов в телефонном разговоре со спортивным директором «Ростова» Александром Шикуновым выяснил, что игрок ничего про танки и снайперов не заявлял. «Я позвонил спортивному директору «Ростова» Александру Шикунову, чтобы прояснить ситуацию. Он пообщался с Бентли. Футболист заверил, что слов по поводу танков и снайперов не говорил. Это всё происки английской прессы. «Ростов» прилетел на игру за 45 минут до начала встречи. Мы же обеспечили им сопровождение в виде ГИБДД. Полузащитник назвал полицейских охраной. Для меня неудивительно, что в Англии пишут такое про Грозный. На самом деле никаких танков и снайперов, естественно, не было и быть не могло. Нас просто не допустили бы к игре, если бы была такая обстановка. В общем, это какой-то бред. Англичане всегда хотят видеть в Чечне что-то плохое. Они естественно, недовольны, что чемпионат мира будет проводиться в России», – рассказал Алханов.

По информации Daily Mail, Бентли был очень доволен своим положением в «Ростове», ведь в «Тоттенхэме» он не проходил в стартовый состав. Бентли сообщил, что полностью восстановился после травмы колена и может приносить пользу своему клубу.

«Я изменил все мои представления о России. В Ростове прекрасная погода, даже сейчас тут тепло. Великолепные отели, инфраструктура – всё это радует глаз. Я могу выходить на улицу в любое время, хоть ночью, и ничего не бояться – не как в Лондоне, между прочим. Но пока немного трудновато с общением. Какие-то слова я уже разбираю, учу русский. Вообще Россия – это очень перспективная страна. Здесь есть всё – от пляжей до горнолыжных курортов, как в Америке. Кстати, чтобы добраться на одну из гостевых игр, нам потребовалось лететь четыре часа. Но раньше, говорят, бывало, что команда летала и по девять часов», – подчеркнул Бентли в интервью английскому изданию.

Позже игрок дал интервью официальному сайту «Ростова», в котором отметил, что автобус гостей сопровождала лишь полицейская машина. «Стадион в Грозном произвёл на меня сильное впечатление, прекрасная спортивная арена с акустикой, как у оперного театра. Да и в самом городе много новых современных домов. Особенно красив подъезд к стадиону – он украшен десятками фонтанов. В Грозном, как и в Москве, наш автобус сопровождала полицейская машина. Это позволило сократить время на дорогу из аэропорта до стадиона и обратно. Если представится возможность ещё раз отправиться в Грозный, то с удовольствием туда полечу. Как и в любой другой российский город, где искренне любят футбол и делают всё для его развития. Только в этом случае каждый футбольный матч превращается для людей в праздник. Как это было в Грозном чуть больше недели назад», – рассказал Бентли пресс-службе клуба.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Закат карьеры в «Блэкберне»

Больше ничем не запомнившись и отыграв семь матчей, Бентли вернулся «Тоттенхэм» и на правах аренды вновь оказался в «Блэкберн». В «Роверс» Дэвид сыграл семь матчей и объявил о завершении карьеры в 29 лет со словами: «Мой контракт с «Тоттенхэмом» закончился в прошлом июле. Вскоре моя супруга родила близнецов, и я не хотел быть вдали от неё. В какой-то момент решил, что вполне счастлив и без футбола».

На сегодняшний день Дэвид Бентли является совладельцем двух заведений в Марбелье (пляжное кафе «Сала Бич клаб» и ночной дискоклуб «Ла Сала»), которые он приобрёл, ещё будучи игроком. «Это всё находится в городке Пуэрто-Банус, но там нет вообще русских. Так что если кто-то из Ростова окажется в моем испанском ресторане, то я готов бесплатно его угостить!» — заявил футболист.