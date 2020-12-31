Топ-7 трансферов лета-2020 в АПЛ, которые сработали лучше других

Трансферное окно в пандемийном сезоне затянулось намного дольше обычного. УЕФА рекомендовал национальным чемпионатам закрыть окно переходов к 5 октября, и английская Премьер-лига послушалась. Более того, до 16 октября клубы могли проворачивать трансферы внутри страны. Такой необычный формат не сильно повлиял на сделки, и клубы приобрели 277 игроков на всех, потратив чуть меньше 1,5 млрд евро (продали почти столько же футболистов, но выручили аж на миллиард меньше — благодаря щедрым телевизионщикам типичная ситуация для Англии). Перед Boxing Day самое время понять, кто вышел победителем трансферного окна — матчей уже достаточно, чтобы разобраться. Ниже — лучшие трансферы лета (и чуть-чуть осени) АПЛ сезона-2020/2021.



Одна небольшая оговорка: топ составлялся исключительно по уровню игры вкупе с соотношением цена/качество. Футболистов, сыгравших недостаточное количество матчей, оценить сложно, поэтому список актуален только на двадцатые числа декабря. Игроки не идут в определённом порядке (от лучшего к худшему или наоборот), все совпадения случайны. Приступим!

Диого Жота

Из «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль»



Сумма: 45 млн евро



Трансфер состоялся 19 сентября («Ливерпуль» заплатил всего 4,5 млн евро, остальные транши распределив на будущее) и готовился уже долго. Чемпион Англии всегда скрупулезно подходит к трансферам, поэтому португалец находился в шорт-листе на протяжении двух лет. «Ливерпуль» на момент сделки рассчитывал, что Диого будет в состоянии заменить любого из атакующего трио и в долгосрочной перспективе имеет все шансы выйти на их уровень. Жота ждать не стал и раскрылся сразу: дебют за «Ливерпуль» пришёлся на матч с «Арсеналом», где игрок получил 10 минут игрового времени. За это время он успел забить гол и почти оформить дубль (пробил мимо из выгоднейшей позиции).

Дальше Жота держал уровень — феноменальная результативность (5 голов в АПЛ, 4 в ЛЧ, 100 и 90 минут на гол соответственно) на фоне редко забивающего Фирмино заставила говорить о возможном отъезде Роберто с «Энфилда». Несмотря на это, Диого все еще игрок расширенного состава, а не основного (Фирмино всё-таки крайне полезен + начал забивать), но потраченные клубом деньги он уже однозначно отбивает.

Новый герой «Ливерпуля». Жоте удалось удивить даже Клоппа Он способен разбить одну из самых убойных связок Европы.

Из «Реала» в «Эвертон»



Сумма: ~ 25 млн евро



До конца непонятно, сколько «ирискам» пришлось заплатить за полузащитника — согласно некоторым источникам, игрок англичанам вообще достался бесплатно. В любом случае в «Эвертоне» безусловно рады приходу Хамеса: Анчелотти серьёзно обновил состав (помимо звёздного колумбийца в основе играют пришедшие летом Дукуре, Аллан и Годфри), но это не помешало «Эвертону» ударно начать сезон — семь побед подряд, четыре из которых в чемпионате. Хамес играет справа в атаке, но постоянно смещается ближе к центру — оттуда удобнее созидать. Почти вся атакующая игра «Эвертона» держится на нём: он с ходу взял на себя роль распасовщика, отдавая по 2,6 передачи под удар за игру. Не забывает Хамес и о голах (забил уже трижды, в том числе и дебютный мяч в АПЛ бильярдным ударом в ворота «Вест Бромвича»).

В штабе Анчелотти очень надеются на Родригеса, даже освобождая его от интенсивной оборонительной работы (звёздам у Папы Карло такое дозволяется регулярно). После удачной серии «Эвертон» сбавил, но влияние Хамеса на игру всё ещё неоспоримо — как и его нахождение в списке лучших трансферов этого межсезонья.

Пьер-Эмиль Хейбьерг

Из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм»

Сумма: 17 млн евро



На самом деле датчанин обошёлся лондонской команде ещё дешевле: в обратном направлении за 13,5 млн евро отправился Кайл Уокер-Питерс, поэтому Леви пришлось заплатить всего 3,5 млн. Хейбьерг, возможно, лучшее приобретение этого трансферного окна в лиге и точно лучшее приобретение «Тоттенхэма» за последние годы. Хейбьерг сейчас ключевой игрок «шпор» — разумеется, всё внимание приковано к убойной связке Кейна и Сона, но хавбек крайне важен для «Тоттенхэма».



Несмотря на пасующих ЦЗ, защиту и атаку связывает именно датчанин (третье место в лиге по количеству пасов до последних матчей «Тоттенхэма», сейчас откатился на восьмое — при этом «шпоры» только одиннадцатые по общему количеству передач). Его хладнокровие и умение контролировать темп игры часто помогает «Тоттенхэму» сбить атаки соперника или перейти в наступление. Выделяется Хейбьерг и оборонительными показателями: седьмой в лиге по отборам, первый по фолам (при всего двух жёлтых карточках — умение игрока тактически нарушать правила впечатляет, а команде это приносит большую пользу). При такой объёмной черновой работе внушает уважение то, что каждый матч в АПЛ Хейбьерг играет от начала и до конца — если вдруг датчанин травмируется, у Моуринью будут большие проблемы.

Все говорят о Бэйле. Но у «Тоттенхэма» есть действительно топовый трансфер Игрок, которому не нужна капитанская повязка, чтобы быть капитаном.

Томаш Соучек

Из «Славии» в «Вест Хэм»

Сумма: 16,2 млн евро



Неискушённые Премьер-лигой читатели, возможно, впервые слышат про Соучека. Чех уже играл за «ВХЮ» во второй половине прошлого сезона (клубы договорились на полугодичную аренду за 4,5 млн евро с последующим выкупом летом 2020-го) и имел время адаптироваться к лиге. Соучек — разноплановый полузащитник, одинаково хорошо обнажающий пробелы в обороне соперника своевременными врываниями в штрафную и отлично владеющий основами позиционной обороны. Высокий рост (192 см) вкупе с крепким телосложением дают чеху преимущество в воздухе почти над каждым соперником (56% выигранных верховых единоборств — отличный показатель для полузащитника).



Все четыре забитых Соучеком гола (лучший бомбардир команды вместе с Боуэном) пришли после навесов: Томаш — постоянный гость в штрафной соперников «Вест Хэма» и частый ориентир для подающего. В достойном выступлении «ВХЮ» в этом сезоне есть немалая заслуга Соучека — он играет в центре полузащиты вместе с капитаном Декланом Райсом, но уже перехватывает у молодого воспитанника управление партнерами. Именно чех координирует перемещения одноклубников в компактном блоке «Вест Хэма» и отлично читает эпизоды. Оппонентам из-за перенасыщенной середины поля часто приходится сбиваться на кроссы — команде Мойеса так только лучше.

Эдуар Менди

Из «Ренна» в «Челси»

Сумма: 25 млн евро

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Тьяго Силва

Из «ПСЖ» в «Челси»

Сумма: бесплатно



«Челси» крупно потратился на атакующих игроков (Вернер, Хаверц, Зиеш), но не забыл и о защите — в клуб пришли Чилуэлл, Силва и Менди. Тем интереснее, что самые эффективные на данный момент трансферы (потому и идут вместе) оказались двумя самыми дешёвыми из вышеприведённых.



Вратарская проблема доставляла Лэмпарду неудобства весь прошлый сезон, под конец которого в ворота даже вставал Вилли Кабальеро (от чудачеств Кепы совсем устали). Сенегальца после удачного для «Ренна» сезона рекомендовал вратарь дубля «Челси» и по совместительству легенда клуба Петр Чех.



В каждом сыгранном матче Менди пропускал не больше одного гола (6/12 матчей насухо в АПЛ, 4/5 в ЛЧ) — теперь болельщикам «Челси» можно смотреть матчи без валидола. Впрочем, если взглянуть на более продвинутую статистику для вратарей, то мы увидим, что Менди выступает соответственно ожиданиям: он пропустил столько голов, сколько и должно было прийти с ударов, нанесенных по воротам Эдуара. В десяти матчах по воротам «Челси» нанесли ударов по воротам суммарной опасностью всего в 8,4 гола (Менди пропустил девять) — в этом неоспоримое достижение обороны синих.

Однако всё равно в сравнении с потенциальными конкурентами Менди выглядит героем: в своих матчах Кепа и Кабальеро выступали неубедительно. У Кепы показатель составляет -1,2 (каждый матч команда пропускает на 0,42 голов больше, чем могла бы со средним в лиге вратарём), у Кабальеро — -1,5 (в одном матче с «Вест Бромвичем», закончившемся 3:3, суммарная опасность составила как раз 1,5 гола). Учитывая это и похвалы в медиа, Менди заслужил быть в этом списке.



Однако спокойствие у своих ворот заслуга не только Менди. Первые два матча сезона (3:1 с «Брайтоном», где аутсайдер создал больше моментов и заслуживал большего, и беззубые 0:2 с «Ливерпулем») «Челси» проиграл по xG. После поражения на «Энфилде» в состав вошел Тьяго Силва, и ситуация наладилась (если выносить за скобки пресловутый матч с единственное поражение по ожидаемым голам — 1,22-1,01 с «Эвертоном, максимальный показатель соперника в этих одиннадцати матчах — 1,42 от «Саутгемптона»). Хотя начал Силва адово: привёз гол в дебютном матче с «Вест Бромвичем» (вышел на матч с капитанской повязкой — с тех пор 36-летний защитник, кажется, не снимает её даже дома). Несмотря на свою ошибку, взял себя в руки и спокойно доиграл матч, словно ничего не было.

Бразилец не только сам привнёс спокойствие в команду, он положительно действует на партнёров: то, как рядом с Силвой раскрылся Курт Зума, заметили уже все. Тьяго курирует молодого напарника по центру обороны, буквально управляя им на поле. «Челси» идёт четвёртым в лиге по пропущенным голам (18) и вторым по допущенным xG (14,41) благодаря именно этому тандему.

Тьяго слишком стар для АПЛ? Как новобранец Абрамовича уже сделал оборону «Челси» лучше Рисковал закончить карьеру в Москве, но покорил Париж и теперь правит обороной «Челси».

Из «Бенфики» в «Манчестер Сити»

Сумма: 68 млн евро



Да, сейчас вы скажете, что у Пепа проблемы, что Диаш не заслуживает быть здесь, что потраченная сумма слишком велика, значит, надо дать какое-то очень серьёзное улучшение. Парадокс в том, что португальский защитник действительно дал команде многое. Равно как и Тьяго Силва, он привнес спокойствие в оборонительную линию. «Ман Сити» — лучшие в лиге по пропущенным голам (12) и по допущенным xG (12,20).



Во всех матчах сезона разница в матчах до подписания Диаша и после слишком бросается в глаза: 7 пропущенных в 3 матчах до трансфера, столько же в 19 (!) после прихода Рубена. Аналогично случаю с Силвой и Зума, он сделал из Стоунза стену — когда защитники играли в паре, «Сити» вообще не пропустил ни одного гола. Изучая Диаша в АПЛ сезона-2020/21, болельщики сравнивают португальца с ван Дейком — когда Вирджил пришёл в «Ливерпуль», показатели мерсисайдцев улучшились в разы, а сам защитник стал управлять всей оборонительной линией, став попросту незаменимым и не пропустив ни одного матча.



У «Манчестер Сити» выбор защитников посерьёзнее, чем у «Ливерпуля» после прихода ВВД, но Диаш всё равно играл в каждом матче АПЛ. Менялся напарник (Стоунз, Ляпорт, Аке, Гарсия), а сам Диаш был на поле и контролировал весь процесс, параллельно впечатляя способностью отдавать прекрасные передачи. Даже тот факт, что Диаш забил в свои ворота (автогол и 1:1 с «ВБА») больше, чем в чужие, не смущает поклонников «горожан»: они называют Рубена лучшим игроком сезона в своем составе и хвалят руководство за дорогую покупку. Лучший игрок сезона в команде при огромной зависимости атаки от Де Брёйне? Это многое говорит о Диаше в «Сити».

Эмилиано Мартинес

Из «Арсенала» в «Астон Виллу»

Сумма: 17,5 млн евро



Эми Мартинес провёл в «Арсенале» десять с лишним лет (пришёл 18-летним пацаном аж в июле 2010-го), успев поиграть за шесть разных клубов в арендах. За «канониров» в АПЛ аргентинец отыграл гордые 15 матчей (с 16 пропущенными), показав себя во всей красе во время травмы Лено в концовке сезона (Эмилиано достал из сетки мяч девять раз, хотя средний вратарь с ударов подобной сложности пустил бы почти 13). Кипера сразу захотела «Вилла» — роль сменщика немца Мартинеса не прельщала. Отвалив солидные 21 млн евро, «Астон Вилла» рискнула и совершенно не прогадала. Мартинес сразу дал это понять, отстояв на ноль в дебютном матче с «Шеффилдом» и потащив пенальти.

«Вилла» играет на отличном уровне и всерьёз бьётся за еврокубки (пока даже не до конца понятно, за какие именно!), но оборону стоит отметить отдельно: 14 пропущенных, 14,41 допущенных xG. Однако «Вилла» допускает достаточно много опасных ударов — средний вратарь пропустил бы 17 голов, а не заявленные 14. Средний, но не Эми Мартинес. Старания вратаря исправно приносят «Вилле» очки, а в терпящем бедствие «Арсенале» наверняка сожалеют, что не разглядели в Мартинесе таланта за десять лет. Смешно в этой ситуации то, что на смену аргентинцу взяли исландца Рунарссона — абсолютно худшего вратаря Лиги 1 за последние два года про продвинутым метрикам. В случае травмы Лено «Арсеналу» придётся тяжко — с Эми такого не было. Теперь он любимчик болельщиков в «Бирмингеме» и наконец наслаждается игрой. Заслужил.

Могли попасть в топ, но не попали:



● Олли Уоткинс, если бы забивал за «Астон Виллу» чуть более стабильно (6 голов в 14 матчах, но забивал только в трех из них);



● Тимоти Кастань, если бы не травмировался — эффективно влился в игру «Лестера», отлично подключаясь и оформляя голевые действия (1+2 для крайнего защитника — очень неплохо);



● Росс Баркли, если бы «Вилла» выкупила его у «Челси», а сам Росс сыграл бы больше пяти игр — влияние Баркли на качество атак команды неоспоримо;



● Томас Парти, если бы «Арсенал» просто был чуть лучше;



● Хаким Зиеш, Тьяго Алькантара и Эдинсон Кавани, если бы играли чуть чаще и не травмировались — каждый серьёзно влияет на атакующую игру команды, когда находится на поле;



● Тимо Вернер, если бы реализовывал моменты эффективнее;



● Адам Лаллана, если бы «Брайтону» везло чуть больше с результатами, а самому Адаму — с травмами.