Лучшие российские бомбардиры 2020 года. Из РПЛ в пятёрке – только двое!

Забивные игроки всегда в цене. Российские – вдвойне, так как лимит на легионеров связывает руки тренерам команд РПЛ. Но где их найти? Рассказываем о самых результативных футболистах с паспортом РФ по итогам 2020 года. При этом оговоримся, что речь пойдёт только о голах в высших дивизионах чемпионатов.

7-10. Александр Закарлюка, 8 голов

Уроженец эстонского города Кохтла-Ярве прошёл через юношескую сборную России, молодёжку «Зенита», а потом поиграл за нижегородскую «Волгу», «Арсенал» и «Зенит» из Пензы. В 2017 году вернулся на родину, подписав контракт с «Нарвой-Транс». В сезоне-2020 Закарлюка забил восемь голов в чемпионате Эстонии. 25-летний атакующий полузащитник помог своей команде в борьбе за выживание.

7-10. Фёдор Чалов, 8 голов

Нападающий сборной России должен, конечно же, показывать более высокую результативность за год, пусть в РПЛ и сложнее забивать, чем в чемпионате Эстонии и многих других лигах. Во второй части прошлого сезона Чалов отличился три раза, а в первой части нынешнего – пять. Если бы не хет-трик в ворота «Ростова» перед зимней паузой, то игрок ЦСКА вообще не попал бы в этот рейтинг.

Чалов заговорил. «Интервью Черчесова не влияет на работу. В сборной играю за честь страны» Объяснил промахи по пустым воротам и высказался насчёт Гончаренко.

7-10. Алексей Миранчук, 8 голов

Большинство своих голов в ушедшем году Миранчук забил за «Локомотив» в чемпионате России. Весной-летом в концовке сезона-2019/2020 атакующий полузащитник поразил ворота соперников пять раз. В новом сезоне перед тем, как попрощаться с «железнодорожниками», Алексей записал на свой счёт ещё два мяча в РПЛ. А вот в составе «Аталанты» наш легионер огорчил в Серии А только «Интер».

7-10. Владимир Азаров, 8 голов

26-летний Азаров – ещё один игрок, с которым вы вряд ли знакомы. Этот полузащитник из Новосибирска выступал за юношескую сборную Россию, а на профессиональном уровне – за «Академию» (Тольятти) и «Сибирь». С лета 2019-го играет в чемпионате Армении за команду «Ноа», которую возглавляет Дмитрий Гунько. За год Азаров забил восемь голов, вошёл в топ-10 снайперов минувшего сезона.

5-6. Евгений Луценко, 9 голов

В нынешнем сезоне нападающий «Арсенала» сыграл совсем немного из-за травм подколенного сухожилия и бедра. Забил лишь один гол в ворота «Уфы». Зато вторая часть предыдущего чемпионата получилась для Луценко очень удачной. В течение девяти туров в марте, июне и июле Евгений наколотил восемь мячей. В числе прочих от него пострадал «Спартак», а в игре с «Сочи» Луценко вообще оформил дубль.

5-6. Александр Кокорин, 9 голов

Сколько бы ни критиковали Кокорина, цифры доказывают, что он заслужил место в списке лучших российских форвардов по итогам 2020 года. Выступая за «Сочи», Александр положил семь мячей во второй части прошлого сезона. Пусть даже среди этих голов был хет-трик в ворота ростовских «детей». От Кокорина досталось также «Арсеналу», «Оренбургу» (два) и «Динамо». За «Спартак» он забил «Химкам» и «Ротору».

Худшие трансферы 2020 года. «Спартак» и ЦСКА не угадали с форвардами Сумеет ли Кокорин реанимировать карьеру после неудачного старта сезона?

4. Никита Андреев, 10 голов

Андреев, как и Закарлюка, родился в Эстонии (он из Нарвы), поиграл за юношескую сборную России и ряд российских клубов – «Тюмень», «Сокол», «Тамбов». Был на просмотре в ЦСКА. В январе 2020-го судьба занесла его в «Интерсити» из четвёртого испанского дивизиона, но летом Никита вернулся домой. В 14 матчах за «Легион» из Таллина 32-летний форвард забил 10 голов.

3. Евгений Козлов, 11 голов

Россияне среди лучших бомбардиров не только в Эстонии, но и в Латвии. 25-летний вингер из Сергиева Посада выдал довольно успешный сезон за «Вентспилс», забив 11 мячей в 26 матчах. К слову, и в квалификации Лиги Европы у Козлова два гола в двух играх. До этого Евгений выступал за молодежную сборную России, «Витязь», «Рубин», нижегородскую «Волгу», фарм-клуб «Зенита» и санкт-петербургское «Динамо».

2. Артём Дзюба, 17 голов

Капитан нашей сборной значительно результативнее любого российского форварда РПЛ. Во второй части прошлого сезона в марте-июле нападающий «Зенита» стал автором шести голов в девяти матчах чемпионатах. В первой части нынешнего сезона Дзюба забил 11 голов в 17 турах. Отметился хет-триком с «Уфой» и дублем с «Динамо», поражал ворота «Спартака» и «Краснодара». В нашей лиге Артём по-прежнему король.

Новая замена Дзюбе? Российский форвард забил 22 гола и попал в сборную сезона Станислав Ильюченко может повторить путь Дениса Лактионова.

1. Станислав Ильюченко, 19 голов

Неожиданный победитель рейтинга, не правда ли? Причём Ильюченко играет на более высоком уровне, нежели наши легионеры в Эстонии и Латвии – в чемпионате Южной Кореи. 30-летний русский немец выдал отличный сезон в «Пхохан Стилерс»: забил 12 мячей в регулярном сезоне, а потом добавил к ним ещё семь в пяти матчах финальной стадии. Благодаря голам Станислава его команда попала в тройку и примет участие в азиатской Лиге чемпионов.