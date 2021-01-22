Первый футболист в истории, за которого отдали миллион. Почему Савольди стоил так дорого

Боюсь, что сегодня о нём не вспомнят даже знатоки-специалисты. Хотя имя Джузеппе Савольди стоит в одном ряду с такими мегазвёздами, как Марадона, Роналдо, Зидан, Неймар. Всё дело в том, что итальянцу в своё время тоже принадлежал мировой трансферный рекорд. Более того, в 1975 году форвард «Болоньи» Савольди стал первым футболистом в истории, за которого был уплачен миллион.

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Точнее, за 28-летнего форварда-усача, который двумя годами ранее выиграл гонку снайперов Серии А (а всего забил за «Болонью» в чемпионате солидные 85 мячей), «Наполи» не пожалеет 1,2 млн фунтов. В Италии это решение президента «адзурри» Коррадо Ферлайно подвергнется жесточайшей критике – так сорить деньгами в пору экономического кризиса! Газеты на севере страны обвинят южан в том, что они больше думают о футболе, нежели о жизненно важных делах. Например, о холере, эпидемия которой как раз бушевала в Неаполе. Мол, лучше было половину потраченной суммы отдать сборщикам мусора, перед которыми у городского муниципалитета накопилась серьёзная задолженность. Дошло и до запроса в парламент страны с требованием провести расследование – откуда вообще у Ферлайно взялись такие деньжищи.

В то же время заинтригованные покупкой Савольди тифози «Наполи» к старту сезону выкупят рекордные 75 тысяч абонементов на «Сан-Паоло», вмещавший тогда 76 тысяч.

В Италии Савольди тут же получит прозвище Мистер Два Миллиарда Лир — именно таким будет ценник на форварда в местной валюте (Ферлайно заплатит «Болонье» 1 млрд 400 млн лир плюс передаст права на двух футболистов — Клеричи и Рампанти — на общую сумму 600 млн). Малоизвестный за пределами Апеннин игрок побьёт рекорд великого Йохана Круиффа, переход которого в 1973 году из «Аякса» обойдётся «Барселоне» в 922 тыс. фунтов. Сейчас это кажется насмешкой – где Круифф, а где Савольди…

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Трансферное достижение самого Джузеппе уже через год превзойдёт другой итальянский нападающий - Паоло Росси. За его переход из «Ювентуса» скромная «Виченца» отвалит 1,75 млн.

Паоло Росси Фото: РИА Новости

В отличие от Савольди, Росси станет мировой звездой – именно он приведет «скуадру адзурру» к золоту ЧМ-82. А Савольди за сборную сыграет всего 4 матча. Первый из них – в июне 75-го, за месяц до перехода в «Наполи», против… сборной СССР в Москве.

Это была товарищеская встреча в «Лужниках». За нашу сборную, недавно принятую Валерием Лобановским, вышли 11 игроков киевского «Динамо», в том числе Олег Блохин, которого по итогам года признают лучшим футболистом Европы. За итальянцев — монструозные Дино Дзофф, Джачинто Факкетти и будущий главный тренер сборной России Фабио Капелло.

Минимальную победу 1:0 нам принесёт гол Анатолия Конькова, забитый в середине второго тайма. Савольди, получив от «Советского спорта» характеристику «юркий и прыгучий форвард», отыграет весь матч, но отличиться не сумеет. Его единственным мячом за сборную станет пенальти, реализованный в товарищеской игре с греками в декабре того же года.

Свою невостребованность в сборной Савольди объяснит тем, что тренеры «скуадра адзурра» предпочитали формировать состав клубными блоками: «В то время кланы решали всё. Я беспомощно наблюдал за вызовами тех, кто играл за «Ювентус», «Торино» или «Лацио». Так, для сохранения баланса Беттега и Грациани часто играли вместе. И нельзя сказать, что те, кто выходил на поле, были лучше меня».

Он здорово начнёт в «Наполи» — 7 мячей в 7 первых турах. Но постепенно, как напишут итальянские газеты, «окажется в тени Везувия». За 4 сезона, даже забив 55 мячей, Савольди не сможет сделать того, что чуть позже удастся другому самому дорогому футболисту мира, купленному неаполитанцами, – Диего Марадоне. Аргентинец в 1987 году приведёт «Наполи» к его первому золоту.

Фото: Roberto Serra/Getty Images

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Савольди забьёт в Серии А 169 мячей (16-е место в истории). Он рекордные 12 раз будет попадать в топ-10 бомбардиров чемпионата, запомнившись в том числе мастерским исполнением пенальти (45 голов, забитых с «точки», — 4-е место в соответствующем рейтинге). Но он ни разу не выиграет скудетто.

А на финишной прямой ещё и вляпается в дурно пахнущую историю. Очередное пересечение его карьеры с карьерой Росси: оба форварда окажутся втянутыми в легендарный скандал, связанный с игрой на тотализаторе. «Тотонеро-80» приведёт к тому, что Росси придётся отсидеть несколько месяцев в тюрьме, а Савольди будет дисквалифицирован на 3,5 года (впоследствии срок наказания сократят до 2 лет). Но первый вернётся, чтобы стать королём испанского мундиаля и выиграть «Золотой мяч», а второй, чтобы провести свой последний сезон в родной «Аталанте» и в 16 матчах Серии B забить всего 1 гол.

Росси не стало в декабре 2020-го – ему было всего 64 года. А Савольди вчера отметил день рождения – Мистеру Два Миллиарда Лир исполнилось 74.

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Он живёт в маленьком городке Понтераника, в провинции Бергамо. Не без проблем, но пережил прошлогоднюю пандемию, так сильно ударившую по Италии. В недавнем интервью Corrierе dello Sport Савольди рассказал: «Я видел проезжающие по городу армейские грузовики. Понятно, какой груз они везли. Мне звонили друзья, многих из них я давно не слышал. Они тоже видели это по телевизору. Думаю, эти образы многих шокировали. Конечно, я немного боялся за себя, всё-таки пожилых людей считают самыми уязвимыми. Надо мной живёт дочь с внуком, но мы даже не виделись. Я хотел поиграть в теннис, покататься на велосипеде, но не мог, сидел дома».

Однако Савольди не теряет оптимизма: «Я помню, как в детстве мне рассказывали о войне. Как самолёты летали над головами людей, направляясь бомбить большие города. Как люди прятались в подвалах. Всё-таки сегодня не так. Стоит помнить, что после дождя всегда возвращается солнце. В конце концов всё вернётся на круги своя».

Чем Савольди занимается сейчас? Если зовут, выступает экспертом по футбольным вопросам на ТВ и в газетах. А ещё… Никогда не догадаетесь. Пишет стихи. «Я делаю это, когда чувствую что-то, когда мне есть что сказать. Я начал писать детские стихи, когда родились мои внуки. А сейчас пытаюсь сочинять ещё и на бергамском диалекте. Мне нравится искать рифму — это и усилие, и ни с чем не сравнимое удовольствие».

Если верить transfermarkt, то «Савольди российского чемпионата», то есть первым игроком в нашем футболе, стоившим миллион, стал белорусский нападающий Роман Василюк, купленный летом 2001 года «Спартаком» у мозырской «Славии». И ему тоже не удалось оправдать рекордные затраты. Сыграв всего 7 матчей (2 гола), белорус уже в 2002-м расстался с красно-белыми. На прощание Василюк сделал громкое заявление:

Роман Василюк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Откровенно говоря, «Спартаком» разочарован. Это совсем не то, чего я ожидал. Тренеры мне не доверяют и, по большому счёту, так и не дали себя проявить. Убеждён, что заслуживал большего, но с таким отношением шансов нет — в состав всё равно не пробиться. Да и работать не хочется. В «Спартаке» у меня нет будущего, и оставаться я здесь не хочу. Да и вообще не желаю играть в России».

Трудно пришлось этим первым «миллионерам».