Бывший директор ЦСКА обвинил «Спартак» в договорняке! Красно-белые ответили

Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов в интервью «СЭ» обвинил «Спартак» в попытке повлиять на результат дерби с «армейцами» в 1998 году. По словам Шамханова, вице-президент красно-белых Григорий Есауленко, главный тренер команды Олег Романцев и влиятельный человек из Чечни Турпал (его брат «держал» «Марриот» на Тверской в Москве) встретились с Шамхановым накануне дерби. И прямо во время встречи Есауленко предложил ЦСКА обмен: «Спартак» должен был проиграть дерби, а за это ЦСКА, получив победу, переставал бороться за чемпионство.

Загадочная фигура «Спартака» 90-х. Есауленко даже подозревали в причастности к убийству Человек, который помогал Олегу Романцеву создавать чемпионский «Спартак».

«Ничего нам отдавать не надо. Сами возьмём то, что хотим. Играть будем честно», – сказал Шамханов Есауленко. В ответ Есауленко опешил. Не ожидал отказа. Начал деньги предлагать, ещё что-то. А Романцев молчал, вообще в разговоре не участвовал. Я же был в бешенстве, прямо колотило. В голове не укладывалось, что «Спартак» промышляет такими вещами.

ЦСКА обыграл «Спартак» 4:1, но история с возможными договорняками «Спартака» в том году не закончилась: «Дальше у них матч с «Торпедо», – продолжает Шамханов, – говорю Русланбеку: «Чтобы догнать «Спартак», нужно соперника мотивировать». С 2010-го ФИФА запретила стимулирование, а в те годы — норма. Хусаинов выделил $ 50 тыс., которые я передал Жендареву – генеральному директору «Торпедо». Сказал: «Это ребятам — если обыграют «Спартак». Только не вздумай в день матча возвращать! Пожалеешь...» Так Жендарев в тот же вечер перезвонил: «Извини, но принять предложение не могу. Завтра же тебе привезут деньги». Я понял — «Спартак» дал больше. Он и победил. Я был на стадионе, внимательно следил за игрой. Чувствовалось — «Торпедо» сдаёт. Шанталосов, 90 минут просидевший на скамейке, подтвердил мои догадки. Я специально дождался его после матча. Спросил: «Валер, скажи правду — сдавали?» Он кивнул: «Да, нам сказали в один мяч проиграть».

А нужно ли было «Спартаку» покупать матчи для чемпионства?

«Спартак» в 1998 году не отдавал первое место в таблице с 16-го тура. Перед матчем с ЦСКА в 26-м туре красно-белые опережали «армейцев» на девять очков – у «Спартака» было 50, у ЦСКА – 41. После разгрома от красно-синих отрыв (за четыре тура до конца сезона) был уже шесть очков, при это «Спартаку» предстояло сыграть с «Торпедо», съездить в Волгоград на матч с неуступчивым «Ротором», сыграть дома с «Шинником» и в гостях с «Черноморцем». Но вот перед дерби из возможных девяти очков красно-белые в трёх матчах взяли лишь пять.

20 лет назад в «Спартак» полились «нефтяные» деньги. Это стало началом конца эры Романцева Но он тогда этого ещё не понимал.

У ЦСКА на остаток сезона календарь был попроще: дома предстояло сыграть с «Ростсельмашем» и «Ротором», а в гостях – с «Торпедо» и «Шинником». Все четыре матча ЦСКА выиграл, и в случае поражения «Спартака» от «Торпедо» отрыв ЦСКА до красно-белых мог сократиться и до трёх очков. Но «Спартак» обыграл «Торпедо», «Ротор» (который занял в том сезоне четвёртое место) и «Шинник», а «Черноморцу» в последнем, ничего не решающем туре, проиграл. И всё равно стал чемпионом. Параллельно красно-белые выступали в Кубке УЕФА, где в одной группе играли с «Реалом», «Интером» и «Грацем».

Что говорят участники событий?

Вот так итог встречи между «Спартаком» и «Торпедо» подвёл автор телевизионного сюжета об игре на НТВ+: «Спартаку» важно было сохранить минимальный отрыв от преследователей – московских «армейцев», которые днём раньше обыграли «Ростсельмаш». Надо было сохранить шестиочковый отрыв, чтобы чувствовать себя в концовке чемпионата более-менее уверенно. «Торпедо» обозначало прессинг, однако заметно, что футболисты из команды Валентина Иванова двигались крайне вяло, их прессинг и навал были какими-то неопасными. Поэтому «Спартак», не тратя большое количество сил и сбивая невысокий темп атак «Торпедо», довёл встречу до победы».

От корейской фирмы одежды до криминальных авторитетов. Кто первым спонсировал «Спартак»? Из-за спонсоров красно-белых клуб лишался легендарного ромбика. И, возможно, убивали людей. Лонгрид «Чемпионата».

Резко отреагировала на слова бывшего руководителя ЦСКА вдова тренера «Торпедо» Лидия Иванова: «Прочитала эту дурь — это всё чистой воды сплетня, которая не к лицу мужику. Этот Шамханов рассказывает неподтверждённые сплетни, перекладывая ответственность на заслуженных людей, которые отдали этому замечательному виду спорту всю свою жизнь. Если бы команда Иванова кому-то сдала матч — Валя и не был бы Ивановым. Я видела, как он любил футбол. Даже всём жёнам говорила: «Ради Бога, не ставьте себя впереди футбола». Мне Валя всегда говорил: «Мне на «Спартак» и команду настраивать не надо». Пусть этот Шамханов не занимается фигнёй. Он недостоин заниматься сплетнями, тем самым мешая грязь на Иванова».

А вот мнение участников событий: экс-нападающий «Спартака» Николай Писарев, забивший единственный гол в том самом матче с «Торпедо», ту игру не вспомнил.



«Это серьёзное обвинение, и «Спартаку» нужно побеспокоиться, – рассказал Писарев «Чемпионату». – В первую очередь должны озадачиться те люди, которые руководили клубом в то время. Но я не могу себе представить, чтобы «Торпедо» сдало матч «Спартаку». Не помню даже такого матча. Точно ничего не было. Я бы, наверное, помнил, если бы были такие вещи. Но я не помню».

Полузащитник красно-белых Егор Титов, игравший тогда против «Торпедо», в резкой форме отказался от комментариев: «Это не ко мне, эту грязь обсуждайте с авторами! Звоните участникам этого ******, не надо мне писать!»

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А вот как высказался и многолетний начальник «Спартака» Георгий Хаджи. Он не верит в слова Шамханова:



«Если он приводит фамилии, то, наверно, что-то знает. Но то, что он Романцева туда приплёл, это невозможно. Может, они куда-то ездили по делам. Но что Романцев участвовал при таком разговоре – голову на отсечение, такого не могло быть.



Гриша (Есауленко), возможно, с чеченцами крутился, не могу за него ничего говорить. Но я бы хоть что-нибудь слышал: близко вообще такого не было! Ни про «ЦСКА», ни про «Торпедо». Он говорит, что «Торпедо» стимулировали? Вообще глупость какая-то! Надо игру помнить! Чего он там придумывает! Никакого преимущества «Торпедо» не было, ничего они не сдавали. Я вообще не пойму, чего он такими фамилиями вбрасывает.



Может, Авалу сказал, что там был Романцев, просто для красного словца. Мне всегда Авалу казался рассудительным человеком, мы спокойно дружили. Никаких оскорблений в адрес «Спартака» никогда не было, даже когда мы их обыграли на «Локомотиве». Не пойму, что его сподвигло такие вещи рассказать. Можно всё рассказывать. Но какую-то меру надо знать, пока люди живые. Некрасиво!»