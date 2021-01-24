«Милан» отлетел от «Аталанты» без вариантов. Есть причина, почему Миранчук не играл

Потеря сразу нескольких игроков основы – это удар для любой команды. Но есть и разница. В системной команде этот удар смягчён автоматизмом игры. Наработанными механическими взаимодействиями, которые знают не только игроки старта, но и те, кто выходит вместо них. А в команде, которая строится вокруг качеств нескольких лидеров, потерю каждого восполнить труднее. «Милан» относится ко второй категории.

Несколько месяцев Стефано Пиоли умудрился давать результат даже без Златана Ибрагимовича. Практически подвиг, если учесть, насколько Златан был важен для команды – как по статистике, так и в раздевалке. Сейчас он вернулся, но нет многих других.

Первое место «Милана» — не случайность. Мальдини собрал крепкий состав, а Златан – феномен За год с 13-го места — на первое. Как?

Во-первых, отсутствуют Хакан Чалханоглу и Исмаэль Беннасер. Два лучших игрока в команде по продвижению мяча через пас (6,6 и 5,8 Prog. Passes на 90 минут соответственно). Да, есть ещё Тео Эрнандес, но он всё-таки играет на фланге. Без Чалханоглу и Беннасера продвигать мяч через центр на таком же уровне некому. Новичок Сандро Тонали ещё сырой: он пробует играть смело, но часто ошибается. И делает в полтора раза меньше продвигающих пасов, чем Беннасер. Всё это сильно упрощает игру «Милана».

Без плеймейкера перед обороной и просто плеймейкера «Милан» становится слишком зависим от флангов. За всю игру с «Аталантой» удалось сделать всего три паса под удар из центральной оси поля – два из них были после стандартов. Мяч постоянно попадал к Эрнандесу и Калабрии, но вот у них уже не было вариантов продвижения. А главное, владение мячом почти не доходило до чужой штрафной.



Тепловая карта «Милана» отлично иллюстрирует проблему. Два красных пятна указывают на огромную вовлечённость фулбеков, при этом пусто не только в штрафной «Аталанты», но и на подступах к ней.

Нехватка Беннасера и Чалханоглу – не единственная кадровая проблема, которую пришлось решать Пиоли. При всех достоинствах Симона Кьера, он не может играть за двоих. А сейчас приходится. Алессио Романьоли далеко не безупречен в этом сезоне, но в матче с «Аталантой» он не мог помочь команде из-за перебора жёлтых, так что у Пиоли просто не осталось вариантов, кроме молодого Пьера Калулу. Важное уточнение: 20-летний француз действительно здорово прогрессирует. Но всё-таки это игрок ротации, у которого всего пять выходов в старте за сезон во всех турнирах. Бросать его в важнейшем матче с первых минут на Йосипа Иличича – так себе вариант.

Как потери сказались на стиле и на силе «Милана»

Без качественного продвижения мяча через пас и с уязвимым центром защиты «Милан» сначала пытался преодолеть прессинг «Аталанты» смелыми и рискованными розыгрышами, но после первого пропущенного гола чем дальше, тем больше переходил на дальние забросы на Ибрагимовича и Леау. А с выходом Манджукича забросы превратились в единственный способ выхода из обороны.

Это могло сработать, если бы «Аталанта» провела неудачный матч. Но, к сожалению для «Милана», «Аталанта» сыграла отлично. Где-то к декабрю команда уже выбралась из небольшой функциональной ямы, от которой страдали результаты в первой части сезона. Гасперини никогда не отказывается от интенсивного прессинга, поэтому в худшие моменты (когда игроки просто не тянут этот стиль) «Аталанта» проваливалась именно из-за собственной смелости. Но сейчас это привычная «Аталанта» последних лет, которой хватает физики и концентрации если не на 90 минут постоянной беготни, то хотя бы на 70.

Слаженность прессинга привела к тому, что «Милан» по ходу матча отказался от попыток розыгрыша. Почти половина попыток отбора и фолов (10 и 6 из 22 и 14) пришлись на чужую половину поля. Выходить из обороны низом приходилось через сложные передачи под давлением. Ещё одна опция – стягивать большое количество игроков к мячу (по ходу первого тайма, кроме опорников. регулярно стягивался Кастильехо, реже Мейте). Но в таком случае потом было некому пасовать вперёд между линиями – и всё равно приходилось играть в забросы.

По-настоящему прижать «Аталанту» получилось только после серии замен во второй половине второго тайма. Тогда «Милан» перешёл на навал, сделал 8 из своих 20 навесов и создал лучшие моменты. Не столько продуманной игрой, сколько давлением. Это был неплохой отрезок, если не считать того, к его началу хозяева могли проигрывать крупнее, чем 0:2 и в итоге именно во время него пропустили третий гол. Давление требовало серьёзной раскрытости – это был риск, за которой гости и наказали. Третий гол «Аталанта» забила в контратаке четыре в два.

«Аталанта» — особенная команда. Это огромный шанс и огромное испытание для Миранчука «Аталанта» отличается не только от клубов РПЛ, но и от итальянских.

В атаке «Милан» ничего не показывал 70 минут, а в обороне весь первый тайм выглядел неплохо. Но всё-таки пропустил, причём важнейший первый гол был забит как раз из-под Калулу. Надо отметить, что сам момент не был голевым: Кристиан Ромеро мог пробить только сложнейшим ударом при идеальной координации – но позицию Калулу проиграл вчистую.

После гола «Аталанта» играла лучше и могла забить и больше. Решающей оказалась дуэль Калулу с Иличичем. Словенец слишком превосходил своего соперника и постоянно отклеивался, то уходя в глубину, то делая рывки в слепую зону. Он нанёс за матч семь ударов – больше всех в обеих командах.

Почему не играл Миранчук

Блестящая игра Иличича – очевидное объяснение отсутствия на поле Алексея Миранчука. Гасперини постоянно сравнивает Алексея именно с Йосипом, давая понять, что видит их конкурентами на одну позицию. Иличич очень нестабилен, но в лучших матчах это один из лучших игроков чемпионата. Он отлично знает прессинг-систему Гасперини и почти не халтурит без мяча, а с мячом он представляет огромный диапазон разных угроз защитникам, потому что умеет всё.

Кроме семи ударов по воротам Джиджи Доннаруммы у него три паса под удар (никто не отдал больше) и три обводки (больше всех). «Аталанта» была в целом убедительнее, но такой сильный разрыв между командами и итоговую разницу в счёте во многом обеспечила именно великолепная индивидуальная игра Иличича.

Поражение от «Аталанты» — второе для «Милана» в январе и второе в большом матче. Но оно заметно отличается от поражения от «Ювентуса». Тогда команда здорово смотрелась долгое время и вызывала уважение своей смелостью, пусть в итоге и была наказана за смелый стиль.

«Милан» выжал максимум и провёл сильный матч. Но «Ювентус» всё равно победил по делу А Андреа Пирло показал, что может отлично управлять игрой.

В игре с «Аталантой» таких позитивных моментов не было. Пиоли так и не придумал, как преодолевать прессинг через короткий пас, хотя план-А явно был именно таким. А главное, «Милан» проиграл в динамике. Гости не только лучше двигали мяч, но и сами двигались быстрее, и это усугубило проблемы.

Для «Милана» есть и хорошие новости. «Интер» категорически не хочет занимать первое место. Команда Антонио Конте не обыграла в гостях «Удинезе» и осталась второй. Кстати, прошлый раз, когда «Милан» проиграл, «Интер» проиграл тоже – «Сампдории». В общем, удобный противник – джентльмен, который не наказывает за ошибки. То есть результат конкретного матча в принципе для Пиоли ничего не меняет. Главное, чтобы результат оказался отражением слабости в одном отдельно взятом матче – а не более глобальных проблем. Дальше в Серии А соперники из нижней части турнирной таблицы, это удобный момент, чтобы рассеять сомнения.