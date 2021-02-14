Забил в первом матче за «Спартак» и пропал. Где теперь Дмитрий Каюмов

Есть в истории каждого клуба игроки, которых смело можно назвать легендами. Для «Спартака» одним из таковых является Фёдор Черенков. На его игре выросло не одно поколение болельщиков красно-белых. Потому в «Спартак» так рьяно и ищут «нового Черенкова».

В начале 2010-х казалось, что им должен был стать Дмитрий Каюмов — техничный, умный футболист центра поля. Он даже внешне чем-то походил на Черенкова! И начал ведь здорово: забил в первом же матче за «Спартак», дальним ударом в «девятку». Но, к сожалению, после этого получил тяжёлую травму и пропал из виду. Рассказываем, как сложилась карьера Дмитрия и где он сейчас.

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Начало карьеры. Ради сына Каюмов-старший ушёл с работы

В спартаковскую школу Дмитрия привёл его отец. «Папа всю жизнь за «Спартак», — признался Каюмов. — Когда мне было пять или шесть лет, мы с ним смотрели финал Кубка Содружества. «Спартак» играл с киевским «Динамо», и по стадиону объявили о наборе в спартаковскую школу. Решили попробовать”.



Из Реутова — родного города Дмитрия — до Москвы около часа езды. Путь неблизкий, но Каюмовы всё-таки выбирались на матчи «Спартака». А когда Дмитрий начал заниматься в школе красно-белых, родители оказались перед сложным выбором.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Чтобы уделять мне время и сопровождать на тренировки, папа ушёл с работы. Несколько лет у нас в семье работала только мама. Но родители очень верили в меня и пошли на это. Наверное, папа «заразил» маму своим фанатизмом», — сказал Каюмов в интервью клубной пресс-службе «Спартака».



В 17 лет Дмитрия стали привлекать к матчам дубля. Каюмов сразу же принялся забивать: 7 голов в первом сезоне, 8 — во втором. Пошли разговоры о том, что его вот-вот подтянут к основе, но случилась травма колена. Первая и, к сожалению, далеко не последняя.

Дебют Каюмова в основе: гол «Томи», доверие Карпина и его вина в тяжёлой травме Дмитрия

После первых «крестов» Дмитрий восстановился достаточно быстро — через пять месяцев, с небольшим опережением графика. При этом играть он хуже не стал. Даже наоборот прибавил: сезон-2011/2012 Каюмов закончил в лидерах молодёжного первенства по голам. На его счету было 17 мячей (столько же забил динамовец Дмитрий Отставнов).

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В ноябре 2011 года Дмитрий впервые получил вызов в молодёжную сборную России. Тогда же состоялся его дебют за основу «Спартака». «Я провёл 90 минут за дубль против «Томи», — вспоминал Дмитрий. — Забил два гола, уже собирался домой, и вдруг мне звонит администратор. Сказал, что нужно ехать на базу, готовиться к матчу основы».



Каюмов остался в запасе. «Я спокойно сидел на скамейке и радовался, что уже просто попал в заявку, — признался Дмитрий. — И тут Карпин, проходя мимо меня, остановился и спросил: «Есть силы после вчерашнего?» Я, само собой, ответил, что есть! Было страшно, боялся сыграть плохо, но Карпин успокоил. Сказал, что я если буду делать то же, что и на тренировках, то всё получится».



Дмитрий заменил Деми де Зеува, а спустя 20 минут после выхода на поле он забил потрясающий гол. Получив передачу от Дмитрия Комбарова, Каюмов обыграл двух соперников и нанёс удар из-за пределов штрафной. Мяч попал в самую «девятку» ворот томичей!



Дебют Дмитрия высоко оценил Карпин. «В этом сезоне Каюмов выглядит прилично. Он ведь в матче молодёжных команд забил два мяча. Получается, сделал своеобразный хет-трик!» — сказал Валерий Георгиевич после игры.



Карпин же и «погубил» талант Дмитрия. Через месяц после матча с «Томью», Каюмов также вышел на замену в дерби с «Локомотивом». В одном из единоборств он получил повреждение, но замен у «Спартака» к тому времени уже не было. «Карпин попросил доиграть хоть как-то. Бегал я, можно сказать, на одной ноге», — признался Дмитрий. А после матча стало известно, что у Каюмова рецидив: полетели те же самые «кресты», что и год назад.

Как сложилась карьера Дмитрия Каюмова

Несмотря на тяжёлые травмы, Дмитрия дважды признавали лучшим молодым игроком «Спартака» (сезоны-2011/2012 и 2012/2013). Однако в основе красно-белых он больше, по сути, не появлялся: роковой матч с «Локомотивом» стал предпоследним для Каюмова в первой команде.

Фото: Пресс-служба ФК «Армавир»

До 2016 года Дмитрий выступал за «Спартак-2». Там он был одним из лидеров и помог команде подняться в ФНЛ. Каюмов пробовал свои силы в «Младе Болеслав», но контракт с ним так и не заключили. В итоге Дмитрий стал игроком «Тамбова». Позже он представлял «Факел», «Армавир» и курский «Авангард». С лета прошлого года Каюмов выступает за «Кубань» (бывший «Урожай»). В этом сезоне на счету Дмитрия 4 гола в 14 матчах ПФЛ — явно не то, на что он был способен.



Каюмов так и не вырос в «нового Черенкова». В неудачах Дмитрий винит не только злосчастные травмы, но и себя самого. «Как только начал играть за основу, то думал, что мечта уже сбылась, — признался Каюмов в 2016 году клубной пресс-службе «Спартака». — Думал, что всё должно было сложиться и идти как по маслу. Конечно, травмы откинули меня назад, но и я тоже виноват: что-то не получалось, не смог себя проявить. Но кто знает — может, у меня всё ещё впереди?»