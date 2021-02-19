«Зачем мы купили Кокорина?» Болельщики «Фиорентины» недовольны трансфером россиянина

27 января Александр Кокорин был представлен в качестве игрока «Фиорентины». С тех пор российский нападающий провёл всего одну игру — дебютировал в матче с «Интером», сыграв 17 минут. Уже после встречи Кокорин получил порцию критики. «По первым касаниям мяча в «Фиорентине» Кокорин выглядел деревянным, оштукатуренным и не готовым», — оценило дебют россиянина издание Firenzepost.

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Продемонстрировать свою полезность в следующем матче экс-спартаковец не сумел. Кокорин остался на скамейке запасных, а «Фиорентина» проиграла «Сампдории» и опустилась на 16-е место. Как оказалось, решение Чезаре Пранделли оставить российского нападающего на скамейке было подкреплено не лучшей формой игрока. «Когда Кокорин присоединился к команде, мы начали конкретную подготовку. Я выпустил его на поле в матче с «Интером», чтобы оценить его готовность. У него всё ещё не лучшее состояние, и в той встрече у него была небольшая проблема, из-за которой он чувствовал дискомфорт. Он работает. Завтра я верну Кокорина на скамейку запасных, но не думаю, что смогу его выпустить. Мы работаем над тем, чтобы он набрал максимальную форму», — цитирует Пранделли издание Fantacalcio.

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Победа без Кокорина

Выйти на поле с первых минут Кокорину не удалось и в матче со «Специей». К «фиалкам» приехал клуб, оторвавшийся от зоны вылета благодаря победам над «Сассуоло» и «Миланом». В первом тайме сразу стало понятно, кто выиграл две последние встречи. «Фиорентина» дала право «Специи» контролировать игру и отдала мяч. Гости чаще атаковали, использовали ширину поля и нанесли семь ударов по воротам, правда, в створ только два.



«Фиорентина» выглядела очень блекло, чего стоит только цифра «0» в графе «удары в створ» за первый тайм. «Фиалки» предпочитали подключать фланги, но за все 45 минут не создали ни одного опасного момента у ворот гостей. «Стыд и убожество. Праде уходи», — оценил игру в первом тайме своей команды болельщик «Фиорентины» в «Твиттере».

Такой расклад дел не устраивал Чезаре Пранделли и уже к началу второго тайма у «фиалок» произошли два изменения в составе — появились Гаэтано Кастровилли и Валентин Эйссерик. Замены добавили огня в атаке «Фиорентины» и второй подход к воротам гостей во втором тайме закончился взятием ворот. Кастровилли магическим образом достал мяч на линии ворот, а Душан Влахович в акробатическом стиле забил девятый мяч в сезоне. Арбитру матча понадобился подсказ VAR, чтобы засчитать этот мяч.



Тем не менее гол «фиалок» игру никак не изменил. «Специя» продолжила владеть мячом и искать свободные зоны в обороне хозяев. «Фиорентину» же такой ход игры устраивал. Хозяева не встречали соперника высоко и при любой потери мяча старались убежать в атаку. Результативную комбинацию удалось организовать «фиалкам» на 65-й минуте: быстрая контратака с переводом на левый фланг завершилась взятием ворот. Кристиано Бираги, проводивший сотый матч за «Фиорентину», забежал по левому флангу и прострелил в штрафную, где гости заблокировали удар Эйссерика, но на отскоке оказался Кастровилли, который добил мяч в сетку.

После второго пропущенного мяча «Специя» заставила «фиалок» прижаться к воротам, но переняла опыт хозяев, нанеся всего один удар в створ во втором тайме. На 83-й минуте «Фиорентина» поставила точку в матче, сделав счёт на табло 3:0. «Специя» под мощным прессингом ошиблась при выходе из обороны, Влахович ворвался в штрафную и сделал передачу на Эйссерика, завершившего эту атаку. Две замены сработали, а «Специя» не смогла вернуться в игру. Если в первом тайме гости пытались что-либо создать, то во втором тайме допустили грубейшие ошибки, которые привели к трём голам.

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Кокорин второй матч подряд провёл на скамейке запасных, а итальянские болельщики «Фиорентины» в очередной раз выразили недовольство трансфером футболиста.

Mike: «Почему бы спортивному директору не сказать: «Кокорин будет постоянно получать травмы, и мы будем отправлять его в бессрочные аренды».



Wolfpackallday: «Не знаю, кто на что рассчитывал. Пока я вижу лишь 30-летнего футболиста с богатой историей травм».



tjwGOblue: «Приехал бы Кокорин к нам, не будь одобрения со стороны Манчини? Честно говоря, попахивает какими-то махинациями».



the_dsouza_unit: «Неужели Кокорин по-прежнему не играет?»



SE PÓ FA: «Зачем мы купили Кокорина? Праде, ты заслуживаешь того, чтобы гнить в Серии В!»



MASSIMO FERRARIS: «Я просто жду, когда Кокорин наконец-то выйдет на поле».



Hesanka: «Почему руководство покупает неготовых футболистов?»



Heseemsnice: «Кокорин был хорошим игроком, но лет шесть назад. Почему мы взяли именно его?»