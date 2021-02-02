Главные зимние трансферы в Европе. Заиграет ли Кокорин после ухода из «Спартака»?

Зимнее трансферное окно закрыто. На этот раз клубы не совершали громких трансферов, как это зачастую бывало в прошлые годы. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударил по всем — и по бедным, и по богатым. Однако среди тех переходов, что случились в январе, есть много интересных. Расскажем о 10 главных трансферах этой зимы.

10. Амад Диалло, из «Аталанты» в «МЮ» (21 млн евро)

«Манчестер Юнайтед» долго искал, кем бы усилить фланг атаки. Назывались разные фамилии, начиная от Усмана Дембеле и заканчивая Джейдоном Санчо. Однако договориться по ним не удалось, и выбор «МЮ» пал на вингера «Аталанты» Амада Диалло.

Удивляет сумма трансфера — 18-летний ивуариец, который провёл всего пять матчей на взрослом уровне, обошёлся «красным дьяволам» в 21 млн евро! А с учётом всех бонусов цифра может возрасти и вовсе до 40 млн евро. Привыкать к английскому футболу Амада отправили в молодёжку «МЮ». Недавно он, кстати, оформил дубль в матче со сверстниками из «Ливерпуля».

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9. Мусса Дембеле, из «Лиона» в «Атлетико» (аренда до конца сезона)

Лидер чемпионата Испании — мадридский «Атлетико» — нуждался в нападающем. На одном Суаресе далеко не уедешь, тем более учитывая его возраст (34 года). Сменщиком уругвайца стал Мусса Дембеле, арендованный у «Лиона».

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Француз, так здорово выступавший в прошлом сезоне, в этом году неожиданно сбавил обороты: на его счету всего один мяч в 16 матчах за «Лион». Причину игрового спада у Дембеле объяснил Жуниньо Пернамбукано — легенда «Лиона», а ныне спортивный директор французского клуба. «Мусса пришёл ко мне и сказал, что хочет сменить команду, так как немного потерял мотивацию», — признался Жуниньо изданию Telefoot.

Аренда является оптимальным вариантом для всех: «Атлетико» взял качественного форварда в обойму, «Лион» на время избавил себя от головной боли, а Дембеле получил возможность «перезагрузиться» в новой для себя обстановке. Кроме того, «матрасники» могут выкупить права на Дембеле за 33 млн евро.

8. Доминик Собослаи, из «РБ Зальцбург» в «РБ Лейпциг» (20 млн евро)

Собослаи ожидаемо отправился на повышение. Уровень «Зальцбурга» он давно перерос, и другой «Ред Булл» — на этот раз из Лейпцига — должен помочь ему раскрыться в полной мере. «Думаю, что «Лейпциг» идеально подходит для моего развития. Я перехожу в невероятно амбициозную и молодую команду, где работает топ-тренер», — прокомментировал свой переход Собослаи.

Фото: dierotenbullen.com

Правда, пока Доминик не может дебютировать за свой новый клуб, поскольку продолжает восстанавливаться от травмы. По информации Kicker, Собослаи должен вернуться на поле к началу февраля.

7. Раджа Найнгголан, из «Интера» в «Кальяри» (аренда до конца сезона)

Найнгголан, по сути, так и не прижился в «Интере». Поначалу бельгиец играл неплохо, когда командой руководил Лучано Спаллетти, но с приходом в клуб Антонио Конте он окончательно раскис. «Конте выпустил меня на поле на восемь минут, а потом сказал, что я не использовал свой шанс. Что я мог сделать за это время?» — сказал Раджа, покидая «Интер».

Но главное, что подкосило карьеру бельгийца — это болезнь супруги. Курс лечения она решила проходить на родине, в Сардинии. Вслед за ней отправился и Раджа, пополнив ряды местного «Кальяри». Там Найнгголан провёл прошлый сезон, причём довольно успешно: на его счету было 26 матчей, 6 голов и 6 результативных передач.

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6. Аркадиуш Милик, из «Наполи» в «Марсель» (аренда на полтора года)

На польского форварда в «Наполи» возлагались большие надежды. Оправдать их Милику удалось лишь частично: лучший показатель случился в сезоне-2018/2019, когда он забил 20 мячей в 47 матчах. В остальное время Аркадиуш играл с переменным успехом, и во многом виной тому были травмы.

Фото: ligue1.com

Летом «Наполи» пытался продать Милика, но сам футболист, по слухам, отвергал все предложения по трансферу. Как итог — исключение из заявки команды на сезон. «Марсель» взял Аркадиуша в аренду на полтора года и имеет право выкупа. Может, там Милику удастся реанимировать свою карьеру?

5. Лука Йович, из «Реала» в «Айнтрахт» (аренда до конца сезона)

Не заиграл в большом клубе и Лука Йович. Помимо игровых проблем, сербский форвард неоднократно попадал в неприятности: сломал ногу при загадочных обстоятельствах, нарушал карантин и едва не угодил в тюрьму!

«Королевский клуб» отправил Йовича на перевоспитание в хорошо знакомый ему «Айнтрахт». Там Лука громко заявил о себе в сезоне-2018/2019, после чего и перешёл в «Реал». Йович, кстати, успел забить уже три мяча в четырёх матчах за «Айнтрахт» после возвращения. Больше, чем в «Реале» за полтора года.

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4. Алехандро «Папу» Гомес, из «Аталанты» в «Севилью» (5,5 млн евро)

Многолетний лидер и капитан «Аталанты» покинул клуб после конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Ситуация развивалась настолько стремительно, что с момента рокового матча против «Мидтъюлланда» до прощания аргентинца с Бергамо прошло чуть больше месяца.

Теперь Гомес будет защищать цвета «Севильи». Трансфер обошёлся андалусийцам в 5,5 млн евро, хотя Transfermarkt оценивает Алехандро намного дороже (15 млн евро). Интересно, что Гомес мог перейти в «Интер» или «Ювентус», но решил не усиливать прямых конкурентов «Аталанты» по Серии А. Красивый жест со стороны экс-капитана бергамасков.

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3. Мартин Эдегор, из «Реала» в «Арсенал» (аренда до конца сезона)

«Арсенал» нашёл игрока на позицию «десятки! Им стал Мартин Эдегор, который рвался уйти из «Реала» в поисках игровой практики. Вернувшись в «Королевский клуб», Мартин не смог проявить своих лучших качеств и снова отправился в аренду — уже четвёртую для него по счёту.

Остаток сезона Мартин проведёт в «Арсенале». Несмотря на то, что перспективы Эдегора в «Реале» остаются туманными, продавать его пока не хотят. Вот и арендное соглашение с «Арсеналом» не предусматривает права выкупа.

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2. Месут Озил, из «Арсенала» в «Фенербахче» (бесплатно)

«Арсенал» явно может занести себе в актив прошедшее трансферное окно. И усиление в виде Эдегора здесь уходит на второй план, ведь «канониры» наконец-то скинули балласт, висевший на клубном бюджете тяжким грузом. В первую очередь, это касается Месута Озила, чья зарплата поражала абсолютно всех: находясь вне футбола практически год, немец продолжал получать от «Арсенала» 350 тысяч фунтов в месяц!

При этом Озил до последнего не хотел уходить. Он намеревался «добить» свой контракт с «Арсеналом», но вмешался «Фенербахче». «Я очень взволнован, — признался Месут, подписывая контракт с турецким клубом. — Руководство и болельщики «Фенербахче» рады трансферу, но исполняется и моя давняя мечта. Я всегда поддерживал «Фенербахче». Хочется поскорее надеть футболку своего нового клуба. Надеюсь, вместе мы добьёмся успехов».

Наверное, ещё не было в истории «Арсенала» более ненавистного футболиста, чем Озил. Теперь фанаты «канониров» могут вздохнуть с облегчением.

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1. Александр Кокорин, из «Спартака» в «Фиорентину» (4,5 млн евро)

По той шумихе, что наделал переход Кокорина в «Фиорентину» среди российской публики, не может сравниться ни один из перечисленных выше трансферов.

Не так часто наши футболисты уезжают в Европу. Это само по себе событие. К тому же, Кокорин — личность противоречивая. За свою карьеру он прошёл удивительный путь: от одной из главных надежд российского футбола до списанного со счетов игрока. Да и те полгода, что он провёл в «Спартаке», оказались полны неоднозначных событий.

Фото: acffiorentina.com

Общественность разделилась на два лагеря, обсуждая переход Кокорина в «Фиорентину». Можно по-разному относиться к Александру и тому, что он делал (как на поле, так и за его пределами), но факт остаётся фактом: с Кокориным российский футбол куда интереснее, чем был бы без него.