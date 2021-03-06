Знаменитый футболист оскорбил геев? Новый скандал с участием Ибрагимовича

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович на этой неделе посетил 71-й ежегодный музыкальный фестиваль в Сан-Ремо, где отметился сразу несколькими яркими высказываниями. 39-летний швед потроллил «Ливерпуль», а также угодил в скандал, связанный с ЛГБТ-движением. Рассказываем, чем занимается Златан, пока залечивает травму бедра.

Ибрагимович гонится за Роналду. 500 голов Златана на клубном уровне в фактах Голы по клубам, турнирам, при тренерах — полный расклад.

Возможно, Ибра нашёл себе новую работу

В начале марта шведский футболист «Милана» отправился в качестве ведущего на главный музыкальный конкурс в Италии, где вместе с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем должен был спеть песню «Я бродяга». В разное время на фестивале в Сан-Ремо побеждали Эрос Рамазотти, Андреа Бочелли, Адриано Челентано и Тото Кутуньо, а среди футболистов в качестве гостей присутствовали Криштиану Роналду со своей женой Джорджиной, Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро и Роберто Баджо. Перед началом 71-го ежегодного музыкального конкурса Ибрагимович высказался о своём участии.

«Конечно, забивать голы легче, чем петь. Это не мой мир, но я в хороших руках, поэтому не беспокоюсь. Если я ошибусь, никто не будет строго меня судить, потому что это не мой мир. Но если я выступлю неплохо, то у меня появится работа, когда я завершу карьеру.

Надеюсь, что Синиша Михайлович тоже не знает, как петь, чтобы мы оба были на одном уровне. Выступил бы я с Лукаку? Если он захочет – пожалуйста. Что происходит на поле, остаётся на поле, никаких проблем», – сказал Ибрагимович.

«Иди займись своим вуду-дерьмом, осёл!» Почему Лукаку едва не подрался с Ибрагимовичем Какую роль в конфликте сыграла мать бельгийского футболиста?

В первый день фестиваля, 2 марта, легендарный швед дебютировал в качестве ведущего, сразу же установив свои правила. Златан шутил над своим соведущим Амадеем, а также жёстко прошёлся по «Ливерпулю», потроллив команду Юргена Клоппа.

«Во-первых, участвовать теперь будут 22 певца – 11 на 11, иначе это неправильно. Учитывая, что сейчас их 26, продайте четырех певцов. Я слышал, что «Ливерпулю» нужны игроки. Если нет, отправьте их в сад, я заставлю их работать.

Второе правило – сцена. Она слишком маленькая, создана для маленьких людей вроде вас. Мне нужно, чтобы сцена была 105 на 68 метров, как поле на «Сан-Сиро». Я был лучшим на этой сцене. Не только сегодня, вообще за всю историю», – цитирует Ибрагимовича Football Italia.

В четверг, 4 марта, нападающий «Милана» вместе с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем спел песню 1972 года «Я бродяга» (на итальянском «Io vagabondo». – Прим. «Чемпионата») итальянской группы I Nomadi. А уже накануне угодил в скандал, связанный с ЛГБТ-движением.

Геи обвиняют Златана в гомофобии?

Одна из шуток Ибрагимовича на фестивале в Сан-Ремо была воспринята неоднозначно представителем гей-партии Фабрицио Марраццо, который обвинил футболиста в гомофобии и дискриминации.

Ведущий конкурса попросил Златана представить, как бы выглядело шоу из его дома.

«Певцы в гостиной, девушки со Златаном. Ты на кухне делаешь мне кофе», — ответил Ибрагимович.

Фото: Jacopo Raule / Daniele Venturelli/Getty Images

Затем ведущий спросил, что будет делать певец Ахилле Лауро, которого считают бисексуальным.

«Мы поместим его в гараж, чтобы он присматривал за машинами, воры не войдут и ничего не украдут, потому что они его боятся», — сказал швед.

Представитель гей-партии Фабрицио Марраццо объяснил газете La Repubblica, что шутка Ибрагимовича была уничижительной. Он отметил, что в 2010 году в Испании во время выступления за «Барселону» Златан уже позволял себе шутить на гомофобную тему. Когда журналист спросил его, не гей ли он, Ибра ответил: «Приведи мне свою сестру».

«Ты трус, наложил в штанишки! Иди к чёрту!» Из-за чего поссорились Златан и Гвардиола Как вулкан и Моуринью разрушили «Барсу».

Пока неизвестно, понесёт ли наказание 39-летний швед. Сейчас нападающий «Милана» залечивает травму бедра. 10 марта он должен пройти новое обследование, после которого станет понятно, примет ли Златан участие в игре с «МЮ» в Лиге Европы. В нынешнем сезоне Ибрагимович провёл 21 матч во всех турнирах и забил 16 мячей.