Максименко снова обогнал Акинфеева! Кто же будет лучшим вратарём сезона?

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов возвращается с нашей постоянной рубрикой. Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 21-го тура.

Слово Владимиру.



Благодаря борьбе и накалу матчей 21-й тур получился очень зрелищным. Радует и большое количество «сухарей» — это говорит о качественной игре вратарей. Хотя не все из них напрямую повлияли на результат.

5. Маринато Гильерме, «Локомотив»

Гильерме сыграл на ноль в Туле, где «Локомотиву», несмотря на разгромный счёт, было непросто. В самом начале «Арсенал» имел моменты, хотя чаще туляки били в штанги или мимо ворот. На 9-й минуте Ткачёв наносил удар со средней дистанции после небольшого рикошета. Мяч летел по неприятной траектории, но Гильерме успел оттолкнуться, вытянуть ближнюю руку и небольшим касанием перевести его в перекладину. Забей «Арсенал» быстрый гол при счёте 0:0 — и победы «Локо» могло и не быть.

История к дерби. Как игрок «Локо» праздновал гол с судьёй и был готов его расцеловать С эмоциями не справился не только Гатагов, но и Акинфеев.

4. Ярослав Годзюр, «Урал»

За «сухарь» против «Уфы» Годзюр заслужил место в нашем рейтинге. Самый опасный момент у его ворот произошёл на 28-й минуте, когда Жамалетдинов наносил удар из-за пределов штрафной. Мяч летел по уходящей и немного виляющей траектории в ближнюю девятку. Годзюр видел момент удара, вовремя переместился и кончиками пальцев дальней руки вытянул мяч из-под перекладины. Очень эффектный прыжок и технически красивый эпизод в исполнении вратаря «Урала».

3. Сослан Джанаев, «Сочи»

В матче «Ростова» и «Сочи» был виден настрой команды Валерия Карпина. Ростовчане рвали и метали с первых минут, они хотели поквитаться за четыре пропущенных мяча в первом круге. В начале игры «Ростов» создал огромное количество моментов, но где-то не хватило мастерства для реализации, а где-то спасал Джанаев.



На 5-й минуте после серии отскоков в штрафной мяч оказался в ногах у Соу, который находился в убойной позиции с краю вратарской. Нападающий немного замешкался, но нанёс удар в дальний угол, а Джанаев сократил дистанцию, занял правильную позицию и среагировал. Забив гол, «Ростов» мог развить преимущество и выиграть матч, но благодаря действиям вратаря им это не удалось.

На 27-й минуте Джанаев снова спас, когда после размашистой атаки веером Альмквист выходил на удар из убойной позиции. Понтус сам промедлил, но Сослан прочитал развитие эпизода и смутил соперника своими действиями: сократил дистанцию, начав передвижение именно в момент передачи, и выгреб мяч из его ног. Не сделай этого Джанаев, у шведа было бы полно времени, чтобы нанести удар в створ.

Зачем «Зениту» Джанаев? В ЦСКА отказались от вратаря из-за его спартаковского прошлого Чемпион России интересуется голкипером «Сочи», а также Ильёй Лантратовым из «Химок».

2. Александр Максименко, «Спартак»

Несмотря на разгромный счёт в пользу «Спартака», Максименко сделал несколько качественных и важных спасений. Да, «Краснодар» провалил начало матча, но потом выдал отрезок, когда игроки создали 6-7 моментов подряд у ворот соперника.



На 22-й минуте Вандерсон нанёс мощный удар с края штрафной в дальний нижний угол. Максименко занял правильную позицию в нижней стойке — это помогло ему среагировать, правильно сложиться и выбросить руку так, чтобы мяч полетел верхом и не последовало добивания. Отмечу, что если осенью в подобных моментах Александр пропускал, то сейчас видно, что он прибавляет.



На 48–й минуте «Краснодар» провёл динамичную атаку с подачей на Кабеллу. Максименко успел переместиться на дальнюю штангу и среагировать на удар головой. Александр вытянул мяч из-под перекладины, перед этим успев встать на две ноги и сделать прыжок из правильной позиции. Затем мяч свечкой завис в штрафной, но Максименко поднялся и в последний момент кулаком снял его с головы Вильены. Александр не выключился из эпизода и отвёл угрозу от ворот — мяч не оказался в них чудом. Благодаря игре вратаря «Спартаку» удалось победить — в тот тяжёлый отрезок именно он сохранил приемлемый для команды результат.

1. Юрий Дюпин, «Рубин»

С «Зенитом» Дюпин вступал в игру именно в те моменты, когда нужно было спасать — и при ничейном, и при победном счёте. На протяжении всего матча Юрий был очень заряжен и хладнокровен, все действия — четкие и по делу. Было видно, что вратарь не собирается проигрывать. И спасение на последних минутах с пенальти это только подтвердило.

На 14-й минуте Караваев мощно и точно бил в дальний угол с линии штрафной — это однозначно голевой момент. После прострела Дугласа с фланга и выноса защитников «Рубина» из штрафной вратарь своевременно переместился на дальнюю штангу и занял правильную позицию относительно бьющего. Все это происходило в динамике – Дюпину нужно было успеть встать на обе ноги. После выстрела защитника «Зенита» он вытянулся в струнку и жёстко, на вытяжку, поставил руки. Это важно, потому что такие мощные удары могут пробить вратаря. А на 49-й минуте Азмун нанес плотный удар головой в упор после фланговой подачи. Отмечу правильное перемещение, позицию и чудеса реакции Дюпина. Также вратарь эффектно перехватывал фланговые передачи игроков «Зенита», в броске выбивая их кулаками.



А главный, самый опасный и драматичный момент случился уже в компенсированное время — Дюпин потащил пенальти от Дзюбы. Юрий не стал гадать и выдумывать, действовал по мячу и среагировал на несильный удар Артёма. Спасение с пенальти, еще и в матче против «Зенита» — это дорогого стоит.