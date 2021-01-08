Лига чемпионов. Онлайн. Месси организует величайший камбэк в истории?

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Всем привет, друзья! «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» и «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг». Встречи состоятся сегодня, 10 марта 2021 года, начало матчей — в 23:00 мск. Присоединяйтесь к нам и следите за всеми основными событиями, ведь на кону путёвки в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы!