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«Ливерпуль» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
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Прямая трансляция матчей «ПСЖ» — «Барселона», «Ливерпуль» — «Лейпциг», Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала, 10.03.2021

Лига чемпионов. Онлайн
Дмитрий Росип
Лига чемпионов. Онлайн. Месси организует величайший камбэк в истории?
«Барселона» постарается повторить подвиг четырёхлетней давности.
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2020-2021
Турнирная таблица Лиги чемпионов 2020-2021

Всем привет, друзья! «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» и «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг». Встречи состоятся сегодня, 10 марта 2021 года, начало матчей — в 23:00 мск. Присоединяйтесь к нам и следите за всеми основными событиями, ведь на кону путёвки в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы!

Live Кирилл Закатченко

И давайте освежим в памяти события первого матча в Барселоне. Килиан Мбаппе триумфально попал на первые полосы многих газет.

Мбаппе разгромил «Барселону». А нужен ли такому «ПСЖ» Месси?
Киллиан сделал хет-трик и увозит из Барселоны мяч на память.
16:02 Кирилл Закатченко

Вчера в Дортмунде возник очень странный момент, связанный с судейством. Если ещё не в курсе, то подробности ниже.

Холанд установил рекорд Лиги чемпионов. Разбор удивительного эпизода
Гол засчитали, потом отменили и назначили пенальти, который пришлось перебивать. Вау!
16:00 Кирилл Закатченко

Давайте пока вспомним, каким образом «Ювентус» во главе с Криштиану Роналду попрощался с Лигой чемпионов.

Зря «Ювентус» потратил огромные деньги на Роналду! Команда снова вылетела в 1/8 финала ЛЧ
Решающий мяч в противостоянии пролетел между ног Криштиану.
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