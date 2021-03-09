«ПСЖ» — «Барселона». Прогноз на матч: забудьте о 6:1. Мбаппе не допустит чуда в Париже

10 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу французской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех гостей оценен экспертами в 2.75. А ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» 10 марта 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» (10.03.2021)

После домашнего позора в матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонский гранд отправится в Париж, где постарается отыграть у «Пари Сен-Жермен» дефицит в три мяча. Задача выглядит маловероятно. Даже трёх мячей сине-гранатовым не хватит, ведь правило гола на чужом поле никто не отменял.

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То есть нужно забивать как минимум четыре раза. Понятно, что задача крайне тяжёлая. Тем более на выезде. Однако в составе «Барселоны» по-прежнему выступает немало игроков, участвующих в легендарном противостоянии с «ПСЖ» в 2017 году.



Тогда Париж выиграл домашний матч с ещё более крупным счётом (4:0), однако тотально облажался на выезде — 1:6. Не лишним будет напомнить, что на 88-й минуте матча счёт был всего 3:1 в пользу каталонцев. Даже с учётом сомнительного судейства тот камбэк впечатлил. Теперь же перед более слабой по составу «Барселоной» стоит значительно более сложная задача — побеждать с крупным счётом нужно на выезде.



Да и парижский гранд стал сильнее и опытнее, дошёл до финала Лиги чемпионов. Взять хотя бы Неймара, который четыре года назад забивал пятый гол в ворота парижан за «Барселону», а теперь уже стоит по другую сторону баррикад. Появился в составе «ПСЖ» и Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в первом матче.

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«Барселона» проиграла первый поединок не только по счёту — в плане качества футбола «ПСЖ» тоже оказался острее. Лишним тому подтверждением является тот факт, что единственный свой гол «блаугранас» забили с пенальти. Моменты, тем не менее, имелись у обеих сторон. Думается, что и в ответном матче будет немало опасности и, как следствие, голов. Было бы логично поставить на тотал больше.



Каталонскому гранду не остаётся ничего, кроме как идти вперёд и уповать на быстрый гол. «ПСЖ», в свою очередь, имея в атаке Мбаппе, будет лишь счастлив такому развитию событий — контратаки у парижан получаются чуть ли не лучше позиционного наступления. В таких условиях голов действительно ожидается немало, причём с обеих сторон.



С момента очной встречи обе команды практически не теряли очков — у «ПСЖ» три победы в четырёх матчах Лиги 1 (домашнее поражение от «Монако»), тогда как «Барса» лишь один раз сыграла вничью (1:1 с «Кадисом») в пяти играх испанских турниров. Примечательно, что оба клуба в семи победных встречах не пропустили ни одного гола, однако травма Жерара Пике может существенно облегчить задачу парижанам.

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Существенная потеря есть и у парижского гранда — не поможет команде Неймар, который так и не успел восстановиться от травмы, полученной ещё месяц назад. Впрочем, добыть выездную победу «ПСЖ» сумел и без бразильской звезды. Теперь же подопечным Маурисио Почеттино нужно просто крупно не проиграть — с Неймаром или без него это достаточно выполнимая задача для столь звёздного клуба. Так что четвертьфинала гостям не видать.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» 10 марта 2021 года

Отсутствие в центре защиты «Барселоны» Жерара Пике доставит много проблем не только в обороне (пара Ленгле — Умтити смотрится, мягко говоря, неубедительно), но и в атаке. Многоопытный центрбек регулярно забивает важнейшие мячи и опасен при стандартах. Значительно больше атакующих опций у Мбаппе и партнёров, а значит, придут и голы. «Барса» тоже не должна уходить с поля без забитого мяча. Похоже, голов будет много.



Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.66.