Символическая сборная 22-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева

С 2021 года символическую сборную по итогам каждого тура РПЛ составляет новый колумнист «Чемпионата» — экс-футболист сборной России, многократный чемпион страны Вадим Евсеев, который пристально следит за всеми матчами нашего чемпионата.

Тур получился событийным. Есть из кого выбирать символическую сборную, я составлю её по схеме 4-3-3.

Вратарь

Александр Максименко, «Спартак»

Александр качественно отыграл дерби, но особенно проявил себя в концовке, когда сделал несколько важных сейвов. У динамовцев были стопроцентные моменты, но в одном из них Максименко здорово прочитал эпизод, сократил расстояние при ударе, а в другом сыграл сверхнадёжно, отбив мяч на линии. Прогресс радует. Когда осенью все заговорили, что Максименко и Сафонов должны быть в сборной, Черчесов вызвал только краснодарца. Максименко правильно отреагировал, работал и сейчас показал свой уровень.

Защитники

Илья Самошников, «Рубин»

Илья проделал большой объём работы как в обороне, так и в атаке. Забил качественный мяч, активно провёл игру, взаимодействуя с Хвичей. Отмечу его желание играть в современный футбол, понимание тех требований, которые предъявляются сейчас к крайнему защитнику. Должен вырасти в надёжного игрока уровня сборной.

Недавно был в любительской лиге, а теперь — в сборной России. История взлёта Самошникова Абсолютно новое лицо в списке Черчесова.

Карл Старфельт, «Рубин»

Выбирал между ним и Чистяковым, но остановлюсь всё-таки на казанце. Оборона «Рубина» не позволила «Уфе» создавать моменты и здесь большая заслуга шведа. Очень надёжно сыграл и какой уже тур подряд.

Илья Кутепов, «Спартак»

В пару со скандинавом в центре обороны поставлю Кутепова. Илья долго не играл или выходил вообще не на своей позиции. А сейчас вынужденно вышел в стартовом составе и сыграл безупречно. Профессионал. Столько оставаться в запасе, понимать, что ты будешь играть только при стечении обстоятельств и держать себя в идеальной форме.

Вячеслав Караваев, «Зенит»

Забил переломный мяч «Ахмату». Мог и второй гол забить. По сути, решил судьбу матча. «Ахмат» пытался цепляться за игру, но Караваев сломал сопротивление грозненцев. При этом зенитовец замечательно отыграл против самого опасного игрока соперника, а именно Бериши, выполнив большой объём работы.

Полузащитники

Алекс Крал, «Спартак»

Чех выиграл много единоборств, успевал и в атаку, и оборону. Взаимодействуя с Зобниным, нейтрализовал трёх полузащитников «Динамо».

«Спартак» сделал выводы. Теперь команда Тедеско похожа на претендента на Лигу чемпионов Соболев установил рекорд РПЛ! Подробный разбор дерби «Динамо» — «Спартак».

Владислав Пантелеев, «Арсенал»

Он не позволил в первую очередь атаке ЦСКА показать свои качества. Забил с пенальти, отдал голевую передачу. От Тулы много не ждали в этом туре, но заслуженная победа. Пантелеев был одним из лучших.

Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»

И сюда же поставлю Жемалетдинова. Три голевые передачи в игре с таким соперником, как «Сочи», это редкость. На позиции под двумя форвардами играть непросто, высокие требования к футболисту такого амплуа. Но Рифат видит поле хорошо, когда ловит кураж способен на многое.

Нападающие

Франсуа Камано, «Локомотив»

Слева в атаке — Камано. Парень забил два, особенно эффектно исполнил в случае первого гола. Камано здорово смотрится в игре один в один. Но и взаимодействовал с Лисаковичем успешно.

Александр Соболев, «Спартак»

Соболев и цеплялся, и отдавал. Александр сделал отличный голевой пас Мозесу. Очень разумно и рационально сыграл. И мяч принимал, и сбрасывал. А главное постоянно шёл в борьбу, давил. Провёл замечательный матч.

Денис Макаров, «Рубин»

Справа в атаке — Макаров. Парень растёт на глазах. Был активен, всё на должном уровне: и передачи, и завершения. Все его качества, которые в последнее время показывает, в этой игре проявились наглядно.

Посмотрим, в какую сборную его вызовут. В мою символическую сборную попал без вопросов.

Ещё один супергол Макарова! Ждём в сборной? После «Зенита» Денис исполнил красоту в Уфе.

Тренер тура

Дмитрий Парфёнов, «Арсенал».