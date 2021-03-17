Играл ли Марио рукой и за что удалили Ахметова? Разбор судейства матча ЦСКА – «Зенит»

«Зенит» переиграл ЦСКА в 23-м туре РПЛ со счётом 3:2, ведя в счёте в два мяча до 90-й минуты. Хотя после первого тайма казалось, что в игре и в дальнейшем не будет ощутимого перевеса. «Зениту» помогло удаление Ильзата Ахметова – после него гости забили дважды. Хотя преимущество команда Семака могла получить ещё в конце первого тайма: за попадание мяча в руку Марио Фернандесу главный арбитр назначил в ворота «армейцев» пенальти. Но Дзюба переиграть Акинфеева не сумел.

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В игре было ещё несколько важных решений главного арбитра Евгения Кукуляка: на 82-й минуте показалось, что мяч пересёк линию ворот Акинфеева после удара Дугласа Сантоса, а в концовке матча пенальти пробивали «армейцы» – Сутормин сфолил против Бохинена. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал спорные эпизоды матча.



Слово Федотову.

Пенальти в ворота ЦСКА за попадание мяча в руку Фернандесу

– Судьи действуют по тем методикам, которые им назвали. Они не разбираются, как играл футболист. Для меня попадание мяча в руку Фернандеса – не 11-метровый удар. Фернандес ничего не делал – прыгал, отворачивался, всем видом показывал, что не играет рукой. А рука шла по инерции, в неё мяч и попал. Да, по нынешним правилам они скажут, что это рикошет, что всё по правилам. К сожалению, по нынешним правилам это нарушение. Хотя Фернандес даже не понимал, куда у него шла рука! Фернандес спасал ворота, стелился в подкате, спасая ворота. Но это проблема правил, а не Кукуляка. Им показали похожие моменты, сказали – у нас всё одинаково.

Есть факт спасения – когда игрок закрывает зону удара. Это так и называется – «спасение», это не считается нарушением. Нам всегда объясняли, если идет удар по воротам и игрок прыгает, блокируя мяч, а тот попадает в руку, то надо считать, что это спасение.

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Что касается жёлтой карточки Акинфееву после этого эпизода, то он побежал предъявлять за 11-метровый. А Кукуляк очень многое позволяет Акинфееву. Игорь прессует судью, в ЦСКА знают, что Кукуляк – дебютант, поэтому его и прессуют. А кто может прессовать? Правильно – Акинфеев.

Удаление Ахметова и эпизод на 82-й минуте с ударом Дугласа Сантоса

– По красной Ахметову у меня нет вопросов – это серьёзное нарушение правил. Шипы – как оружие, прямая нога, попал в икроножную. Это чистая красная карточка.



Пересёк ли мяч линию ворот ЦСКА на 82-й минуте после удара Сантоса? Для меня это гол, видно мяч за линией. Но многие потом будут говорить про проекцию мяча.

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Пенальти в ворота «Зенита» и общее впечатление об игре

– Сутормин наступал на ногу Бохинену – это нарушение правил. Но тут надо было показать жёлтую. 11-метровый назначен по делу.



По моему впечатлению, Кукуляк справился хорошо. Я бы не стал докапываться по мелочам, где вмешивался VAR. А так отработал на 5+.