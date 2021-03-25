Последний шанс спасти российский футбол? Молодёжная сборная может вдохновить, как ЧМ-2018

Футбол в России – тусовка закрытая. РПЛ, а уж тем более ФНЛ, интересна лишь небольшому (в масштабах страны) количеству людей. Чаще всего это те самые преданные болельщики, которые в любое время года готовы ходить на стадион. Это – часть их жизни. Некоторые на стадион ходить не готовы – и «кузьмичи» (это слово не должно оскорблять, но, если вдруг оскорбило, – извините) пересели на диваны. Именно для них показывают РПЛ по платным каналам, именно им не так сложно заплатить 150 рублей за то, чтобы посмотреть матч ЦСКА и «Уфы» в 14:00 субботы. И именно для них и существует наш футбол (если мы исходим из тезиса о том, что футбол вообще-то игра для болельщиков).
Эта ситуация ведёт не только к стагнации, но и к медленной, но верной смерти футбола в России. На старых болельщиках клубам много не заработать, права на трансляции им выгодно не продать, на них можно только держаться на плаву. Как старается держаться наша лига: который год главная задача перед возобновлением сезона для президента РПЛ – сделать так, чтобы турнир доиграли в полном составе. То «Томь», то «Анжи», теперь «Тамбов»: желание не опозориться и просто доиграть сезон – главная идея нашего футбола. А потом ещё желательно не опозориться в Европе, но тут как повезёт. В последнее время везло только «Краснодару».
«Где мы свернули не туда?»
Здесь должен быть вопрос: «Где же мы свернули не туда?», но это было очень давно. Важнее спросить: «Когда мы могли попытаться повернуть туда, куда надо?». Ответ простой – в 2018 году на волне успеха от чемпионата мира в России. Тогда праздник футбола захватил всех. Но радость от побед, счастье от простого пребывания в весёлой толпе, дружба со всем миром, и, конечно, победы сборной России (даже в народ ушла фраза про «Как мы этих испанцев») не удалось конвертировать во что-то большее.
Чемпионат мира должен был стать катализатором развития футбола в стране, после него простые люди (не «кузьмичи» и фанаты, которые и так ходили на футбол) должны были вновь заполнить стадионы, но уже на матчах РПЛ. Не просто так ведь их строили!
Но у нас ничего не получилось. Не получилось у РПЛ, клубов, РФС. Изменив всё в 2018-м, сейчас можно было бы зарабатывать на футболе, вовлекать в процесс новых людей, но – нет. Небольшой бум прироста футбольной аудитории прошёл, сохранить людей не получилось (или не захотелось?). Мы снова вернулись в своё болото. Оставила свой отпечаток и пандемия, когда на футбол просто нельзя было ходить. А поражение 0:5 от Сербии превратило сборную из героев в «зажравшихся миллионеров», которые «по мячу попасть не могут». И это ни в коем случае не моя оценка, это, к сожалению, оценка тех, кто в 2018-м гулял на Никольской и в других городах России, громко скандируя фамилии Дзюбы, Головина, Акинфеева и других сборников.
И что теперь делать?
Вернуть футболу праздник и поставить его на «путь исправления» может только массовость. В РФС не просто так говорят, что нужно развивать массовый футбол. Но просто строить поля для этого недостаточно – футболом должны хотеть заниматься. И для этого у детей, родителей, должны быть кумиры, на которых хотелось бы быть похожими.
Фото: rfs.ru
Что простой человек – не только болельщик, а изредка вообще не следящий за футболом, получил в качестве примера после чемпионата мира? Суд над Кокориным и Мамаевым, который обсуждала вся страна. Личное видео Дзюбы, к сожалению, ставшее достоянием общественности, которое обсуждала вся страна. Поражение сборной 0:5 от Сербии и позор российских команд в еврокубках. Да, про выход на чемпионат Европы забывать не стоит, но он ведь прошёл для всех незамеченным – там не было громких побед (хотя это не отменяет ценности самого факта выхода в финальную часть), а потом турнир и вовсе перенесли. Поэтому позорные страницы нашего футбола легко перечеркнули радость от успехов.
Теперь всё потеряно?
Скорее всего – да. Нынешнему руководству РФС сложно изменить репутацию нашего футбола, особенно когда её добивают скандалы с банкротством и позоры в еврокубках. Да и тезис о том, что наш футбол – закрытая тусовка, он ведь не только о болельщиках. Но маленький шанс исправить ситуацию (или начать её исправлять) всё-таки есть. И сейчас репутация нашего футбола в руках у молодёжной сборной России. Небольшой шанс снова повернуть нас туда, куда надо, есть именно у неё. Молодёжная сборная может вдохновить, как ЧМ-2018.
Почему именно команде Галактионова предстоит выполнить эту задачу?
- Репутация у самих ребят отличная – команда впервые за восемь(!) лет вышла в финальную стадию Евро.
- Нет негатива со стороны общества: здесь не было скандалов с Дзюбой, Кокориным или Мамаевым.
- Нет ассоциаций с провальными результатами. Да, наш футбол скорее ассоциируется с пессимизмом, но ведь в глазах и болельщика, и просто стороннего наблюдателя молодёжка – это что-то новое. Молодые ребята, бьющиеся за страну, лишь начинающие путь во взрослом футболе.
А если и правда получится?
Для того чтобы стать новыми героями для страны, молодёжке даже необязательно выигрывать Евро. Надо достойно и красиво прыгнуть выше головы. Если сейчас у молодёжки получится выступить удачно – интерес к футболу увеличится в разы. Если сейчас получится, то «Первый канал» захочет транслировать будущие матчи и проведёт спецэфиры (чтобы рассказать всем, какая Россия сильная). Если сейчас получится, о Максименко, Дивееве, Шапи и Захаряне с Круговым узнает гораздо больше людей, на них захотят посмотреть вживую на матчах РПЛ. Если сейчас получится, кого-то из молодёжки вызовут в главную сборную на большой Евро (где основной команде надо будет развить успех). Если сейчас получится, то РФС, лиге, клубам и журналистам нужно будет продолжать начатое и делать футбол действительно массовым. Может, тогда и получится спасти наш футбол в целом.
Молодёжка, очень хочется, чтобы сейчас получилось.
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