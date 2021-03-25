Молодёжная сборная России стартует на Евро! Всё, что нужно знать о турнире

Первые матчи молодёжного Евро прошли вчера – Нидерланды сыграли с Румынией вничью, а Германия победила Венгрию. В другой группе итальянцы разделили очки с Чехией, а Испания разгромила Словению. Наша сборная стартует сегодня с матча со сборной Исландии.

Формат турнира

Где: Венгрия и Словения.



Стадионы: «Божик-Арена» (Будапешт), «МОЛ-Арена Шошто» (Секешфехервар), «Альцуфер» (Дьёр), «Халадаш» (Сомбатхей); «З'дежеле» (Целе), «Стожице» (Бежиград), «Бонифика» (Копер), «Людски врт» (Марибор).



Количество команд: 16.



Формат у нынешнего Евро уникальный – групповой этап и плей-офф разделены и состоятся с разницей в два месяца: битвы за выход из группы пройдут с 24 по 31 марта, 1/4 – 31 мая, полуфиналы – 3 июня, финал – 6 июня. В плей-офф попадают команды, занявшие первые и вторые места.

Победители прошлых лет:



2019: Испания

2017: Германия

2015: Швеция

2013: Испания

2011: Испания

Группы

Группа А: Нидерланды, Германия, Венгрия, Румыния;

Группа B: Словения, Испания, Италия, Чехия;

Группа С: Россия, Дания, Франция, Исландия;

Группа D: Хорватия, Англия, Португалия, Швейцария.

Расписание у сборной России такое:



Россия – Исландия. 25 марта, 20:00 (мск). Стадион – «Альцуфер» (Дьёр).

Россия – Франция. 28 марта, 22:00 (мск). Стадион – «Спорткомплекс Халадаш» (Сомбатхей).

Дания – Россия. 31 марта, 19:00 (мск). Стадион – «Спорткомплекс Халадаш» (Сомбатхей).

Последний шанс спасти российский футбол? Молодёжная сборная может вдохновить, как ЧМ-2018 Эти парни могут что-то изменить. Для этого надо стать героями для страны на Евро.

Звёзды и таланты

Эдуардо Камавинга из «Ренна». Самый дорогой игрок на этом Евро: 18-летнего футболиста оценивают в 60 млн евро. У него уже есть опыт выступления за основную сборную – Дидье Дешам вызвал Камавинга прошлым летом, когда у Поля Погба обнаружили коронавирус. Полузащитник сыграл в трёх матчах и даже забил ударом через себя.



Жюль Кунде из «Севильи». Лопетеги в прошлом году говорил, что технические и физические данные футболиста уже на высоком уровне, а ему всего 22. За Кунде стоит очередь из топ-клубов, которые видят в этом парне потенциал для того, чтобы стать лучшим защитником мирового футбола.

Сандро Тонали из «Милана». Пирло называет его совершенством и говорит, что парень талантливее него. Правда, в первом же матче на Евро этот талант получил красную карточку за грубую игру.

Франсишку Тринкау из «Барселоны». Каталонский клуб приобрёл юного португальца за 31 млн евро и активно его использует – нападающий уже забил три мяча.

Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии». Нападающий в 13 лет забил 50 голов в 28 матчах за команду U-17, в 15 – дебютировал в юношеской Лиге чемпионов, став самым юным игроком в истории турнира. С января прошлого года тренировался с основной командой «Боруссии», но дебютировать смог только в ноябре – после своего шестнадцатилетия, так как в Бундеслиге есть возрастной порог. Мукоко называют феноменом и большим талантом, который однажды обязательно станет футболистом с большой буквы.



Каллум Хадсон-Одои из «Челси». Суперталант из академии лондонского клуба, регулярно выходящий в основе. Был в разных сборных: U-16, U-17, U-18 и U-19, а в 2019 дебютировал в главной национальной команде.

Наши парни. Малоизвестные факты об игроках российской молодёжки Кто-то прогуливал уроки, а кто-то окончил школу с золотой медалью.

Тут далеко не все имена – на этом Евро в каждой сборной достаточно талантов. Так что смотреть однозначно стоит.