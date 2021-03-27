Россия — Словения. Онлайн. Первая серьёзная проверка нашей команды на пути к ЧМ-2022

Привет, друзья! Сегодня, 27 марта, сборная России проведёт второй матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. На этот раз команда Станислава Черчесова встретится со словенцами, которые в первом туре обыграли самих хорватов. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 17:00 мск.

В ноябре 2009 года Словения переиграла Россию в двухматчевом противостоянии и оставила нашу команду без поездки на чемпионат мира. Судьбу противостояния решило правило выездного гола. Этот результат у нас в стране восприняли как трагедию на фоне великолепного выступления сборной на Евро-2008. Как всё сложится на этот раз, узнаем через несколько часов. Присоединяйтесь к нашей трансляции!