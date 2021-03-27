Россия — Словения. Онлайн. Первая серьёзная проверка нашей команды на пути к ЧМ-2022

Привет, друзья! Сегодня, 27 марта, сборная России проведёт второй матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. На этот раз команда Станислава Черчесова встретится со словенцами, которые в первом туре обыграли самих хорватов. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 17:00 мск.
В ноябре 2009 года Словения переиграла Россию в двухматчевом противостоянии и оставила нашу команду без поездки на чемпионат мира. Судьбу противостояния решило правило выездного гола. Этот результат у нас в стране восприняли как трагедию на фоне великолепного выступления сборной на Евро-2008. Как всё сложится на этот раз, узнаем через несколько часов. Присоединяйтесь к нашей трансляции!
☝️ Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко вспоминает, почему команда не сумела преодолеть словенский барьер несколько лет назад.
Полузащитник нашей сборной Алексей Ионов рискует пропустить предстоящий матч. Окончательное решение будет принято сегодня.
Где смотреть онлайн матч Россия — Словения
📺 Телевизионный эфир из Сочи организует Первый канал. Начало трансляции — в 17:00 мск.
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