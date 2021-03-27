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Футбол, Россия — Словения: онлайн-трансляция матча, отбор на Чемпионат мира по футболу 2022, 27 марта 2021

Россия — Словения. Онлайн
Дмитрий Росип
Россия — Словения. Онлайн. Первая серьёзная проверка нашей команды на пути к ЧМ-2022
Сумеем реабилитироваться за кошмар многолетней давности?
Футбол / Сборная России 0
Аудио-версия:

Привет, друзья! Сегодня, 27 марта, сборная России проведёт второй матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. На этот раз команда Станислава Черчесова встретится со словенцами, которые в первом туре обыграли самих хорватов. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 17:00 мск.

В ноябре 2009 года Словения переиграла Россию в двухматчевом противостоянии и оставила нашу команду без поездки на чемпионат мира. Судьбу противостояния решило правило выездного гола. Этот результат у нас в стране восприняли как трагедию на фоне великолепного выступления сборной на Евро-2008. Как всё сложится на этот раз, узнаем через несколько часов. Присоединяйтесь к нашей трансляции!

Где смотреть онлайн матч Россия — Словения
Live Кирилл Закатченко

☝️ Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко вспоминает, почему команда не сумела преодолеть словенский барьер несколько лет назад.

«В автобус сборной бросали камни». Павлюченко вспоминает стыд и Марибор
И рассказывает, как ему угрожал с пистолетом болельщик ЦСКА.
10:06 Кирилл Закатченко

Полузащитник нашей сборной Алексей Ионов рискует пропустить предстоящий матч. Окончательное решение будет принято сегодня.

10:02 Кирилл Закатченко

Где смотреть онлайн матч Россия — Словения

📺 Телевизионный эфир из Сочи организует Первый канал. Начало трансляции — в 17:00 мск.

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