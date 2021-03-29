Мы обязаны болеть за сборную России? Ущербный подход к патриотизму

Парадокс! У сборной России в целом хорошие результаты, но команду будто недолюбливают. Дзюба вспоминает о злопыхателях после победы над Словенией. Александр Самедов говорит, о несправедливом отношении к нашей национальной команде. Василий Уткин как-то раз упоминал, что у него есть основания даже ненавидеть сборную России (хотя на днях сказал, что болеть за неё нужно; правда, назвал это бременем).

Тут сначала оговоримся, почему при Черчесове результаты – хорошие. ЧМ-2018 сложился положительно. Выход на Евро-2020 был вполне уверенным. Да, в Лиге Наций получилось так себе, но это не приоритетный турнир. Сейчас в отборе к ЧМ-2022 мы стартовали с двух побед. И вроде бы в сборной России хватает интересных сюжетов, но опрос показывает, что людям интереснее следить за молодёжной сборной, а не главной.

Какая сборная России вам интереснее?

Так откуда берется такое отношение к сборной России? Здесь нужно понимать, что два главных лица команды (Черчесов и Дзюба) имеют весьма противоречивый имидж. И основан он явно не на самой игре, а на происходящем вне матчей. Все скандалы с Дзюбой перечислять бессмысленно – об этом уже предостаточно говорилось. Что касается Черчесова, то его манера общения часто вызывает недоумение. От мелких придирок вроде «товарищеские/контрольные матчи» и до легендарных выражений про «золотой актив».

Добавляем к этому истории, связанные с Черчесовым, которые часто остаются без ответа со стороны РФС. Например, когда поднималась тема с чрезмерной близостью тренера к конкретным агентским кругам. Об этом говорили более-менее все, но РФС было проще отмолчаться в тот период.

А вот более свежий пример. Незадолго до отборочных матчей к ЧМ-2022 появилась информация о премиальных Черчесова и вообще всей сборной России. Эта новость обошла все спортивные издания, но РФС не стал реагировать. Вроде в Доме футбола намекали, что это дезинформация, но нет никаких официальных комментариев. Хотя почему не обнародовать цифры, если речь идёт об открытой общественной организации и команде, которая считается народной?

Здорово, что новую форму сборной презентуют в TikTok, но когда дело доходит до сколько-нибудь громких историй, то прозрачности не хватает. Это тоже сказывается на отношении к сборной.

Черчесов устроил спецоперацию по нейтрализации Иличича. Почти получилось Исторический матч для сборной России – раньше по такой структуре команда не играла.

Однако есть и другой момент, который мешает симпатизировать сборной, – перебор с восхищениями. Иногда комментаторы так топят за наших, что это режет слух. Когда что-то навязывают, обратная реакция возникает сама по себе. Хотя ладно комментаторы… Иногда сталкиваешься с такими шоу на ТВ, что становится не по себе. Сразу вспоминается жена футболиста Павла Погребняка в студии Первого канала и её знаменитая претензия Владимиру Стогниенко: «Вы вообще за Россию болеете?». Напомню, что Стогниенко просто поправил фактическую ошибку ведущего шоу.

Слишком часто мы сталкиваемся с разделением на патриотов и врагов. Такое отталкивает уже само по себе. Никому не хочется, чтобы патриотизм запихивали в глотку. Может ли россиянин болеть за условную сборную Голландии или (о боже!) США? Очевидно, что можно, хотя найдётся куча депутатов, которые назовут это предательством родной страны. Страшно признать: моя любимая музыкальная группа – Muse, а не кто-то из России. Хорошо, что это не карается законом.

О Дзюбе говорят, что он много забил слабым. Проверяем, так ли это Капитан сборной России в шаге от рекорда Александра Кержакова.

При всём при этом лично я болею за сборную России. Радуюсь каждому голу, вздрагиваю от каждой подачи за спину Семёнову. Вместе с тем я вполне могу понять и тех, кто не болеет за команду Черчесова. К этому нужно относиться спокойнее, тогда и симпатизирующих станет больше.