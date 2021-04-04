Новая трагедия в российском футболе! 18-летний защитник Сидоров погиб прямо на поле

Футболист молодёжной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров умер сегодня, 4 апреля, прямо во время матча. Трагедия произошла на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуеве. Юноше стало плохо, и он рухнул на газон. Сидоров умер фактически мгновенно, не дождавшись помощи медиков. Предварительной причиной смерти стало повреждение головного мозга. Об этом сообщили на странице «Орехово-зуевский округ» в «Инстаграме». К сожалению, в российском футболе произошла новая трагедия.
В клубе подтвердили информацию о причине смерти юного футболиста. Однако официального заключения врачей пока нет. Сообщается, что Никита появился на поле во втором тайме, но, примерно через пять минут упал и потерял сознание. Тренер, врач и отец игрока моментально оказались на поле, чтобы оказать необходимую помощь. Врачи также прибыли оперативно.
«Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня. Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех», — сказал генеральный директор МУ ГФК «Знамя Труда» Михаил Пузанов для телеканала «360».
Пузанов отметил, что все игроки перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медицинский осмотр.
Сидоров выступал на позиции защитника. В 2015 году Никита начал играть за «Знамя Труда». С 2016-го по 2018-й играл за «СШ Спартак-Орехово». В 2019-м вернулся в «Знамя Труда». В 2020 году Никита принял участие в восьми матчах в Лиге Б, проведя на поле в общей сложности 686 минут. Отметился одной жёлтой карточкой.
Клуб и Российский футбольный союз выразили искренние соболезнования родным и близким Никиты.
Напомним, что в июле прошлого года в голкипера команды Ивана Заборовского во время тренировки ударила молния. Футболист восстановился и возобновил тренировки.
В апреле 2020 года ушёл из жизни молодой защитник фарм-клуба «Локомотива» Иннокентий Самохвалов. 22-летнему футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. У игрока остались жена и дочь.
«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Никиты Сидорова.
- 4 апреля 2021
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