Умер муж королевы Великобритании Филипп. Он обожал спорт и осуждал экономику АПЛ

«Его работа заключалась в том, чтобы королева правила», – так описал роль герцога Эдинбургского Филиппа один из его многочисленных биографов. Формулировка как нельзя точно отражает статус члена королевской семьи: более 70 лет он делал всё, чтобы королеве было комфортно.



Сегодня днём вещание основных британских каналов, в том числе Sky Sports, было прервано: стране сообщили, что Филипп скончался в Виндзорском дворце, не дожив два месяца до столетнего юбилея. Причины смерти не уточняются.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования королевской семье: «От лица всей нации, всего королевства мы благодарим принца Филиппа за его выдающуюся жизнь и работу».



А этой самой работы было достаточно – по подсчетам канцелярии Букингемского дворца, с 1952 года Филипп посетил 22 219 мероприятий, не говоря уже о тех, где он сопровождал королеву. Он исполнял роль принца-консорта дольше, чем кто-либо другой в истории короны.



Правда, в последние годы Филиппа преследовали проблемы со здоровьем: в 2019-м он попал в автомобильную аварию, отказавшись после этого от водительских прав. 16 февраля 2021-го герцога увезли в больницу из-за инфекционной болезни. 1 марта его доставили в госпиталь из-за проблем с сердцем, а через несколько дней сделали операцию. А уже через две недели Филиппа выписали. Однако что-то помешало ему отметить столетний юбилей.



«Он не из тех, кто любит комплименты, но все эти годы он просто был моей надеждой и опорой. Я и вся наша семья, и наша страна, и многие другие страны в таком долгу перед ним, что даже и сами того не знаем, да он и сам его не признает», – говорила королева Елизавета на одной из торжественных встреч несколько лет назад.



Сейчас королевская семья в трауре. Как и вся Британия.

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Как Филипп связан со спортом?

На протяжении всей жизни Филипп увлекался разными видами спорта.



В 40-ых годах, еще до знакомства с королевой, Филипп всерьёз играл в крикет.



«Это было в школе и когда служил на флоте, хотя там я оказался в местах, где играть в крикет было непросто. Однажды попробовал сделать это в Адене (город в Йемене. – Прим. «Чемпионата») и чуть не потерял сознание от теплового истощения. Хотя в детстве нам приходилось играть в общественных парках. Уже после того как я стал частью королевской семьи, то неохотно соглашался выступать в благотворительных матчах. Понимаете, я привык играть на полях, где только что паслись овцы, но это были лучшие поля!» – говорил он в интервью Independent.

При этом герцог отмечал, что никогда не был преданным любителем какого-то конкретного вида спорта. Он рассматривал это в качестве удовольствия: поэтому играл в футбол, регби, хоккей и даже ходил под парусом. Основная миссия его была в другом – в популяризации здорового образа жизни.

При этом современники отмечают, что в 50-ые он был одним из лучших игроков страны в поло и даже участвовал в создании британской команды. Также 22 года Филипп возглавлял международную федерацию конного спорта и занимался редактированием уставов международных соревнований. Но всё это было сделано в том числе и по просьбе королевы Великобритании. Она была фанаткой скачек.



«Я не разделяю любви королевы к скачкам, – говорил он в том же интервью. – Секрет счастливого брака в том, чтобы не иметь одинаковых интересов».



Естественно, футбол тоже не обошёл стороной Филиппа. В отличие от своего внука Гарри, который из-за финала Кубка Англии перенёс собственную свадьбу, герцог не так трепетно относился к игре с мячом. Хотя представительских миссий было много: он открывал новый стадион «Арсенала», вручал Кубок мира Бобби Муру после победы в ЧМ-1966.



«Мы каждый год ходили на финал Кубка Англии, но я подумал, что нельзя ограничиваться только футболом. Поэтому попытался предложить, чтобы мы ходили поочередно на футбол и регби. Мое предложение не отвергли, о нём просто забыли», – шутил он в интервью.

Филипп не помнил точно, какие выдающиеся финалы он посещал. Матч 1953 года, известный как «финал Мэтьюза», он, возможно, пропустил, но был на игре 1955 года, когда «Эвертон» победил «Манчестер Юнайтед «(1:0).

«Спорт важен. Понятно, что по мере взросления вам понадобятся какие-то упражнения, а командные игры также преподают много социальных уроков. Они заставляют понять, почему существуют правила, а ещё важно быть частью команды. Индивидуальные игры тоже великолепны, потому что они ставят вас в затруднительное положение. Вообще я люблю смотреть разные виды спорта по ТВ, особенно мне нравится натыкаться на них случайно», – говорил принц.



Также герцог высказывался о космических зарплатах футболистов.



«Это открытый рынок, и мы ничего не можем с этим поделать. Рыночная система сама себя исправит. Люди перегибают палку, а потом разоряются. Все говорят, что капитализм ужасен, но он работает: сначала вы сделаете что-то неправильно, а затем оказываетесь ни с чем. Но скорее это портит футбол, потому что есть много богатых клубов, которые берут всех подряд. Но не вижу смысла завидовать людям, получающим много денег. Это хорошо для них. Хотелось бы, чтобы я их получал», – отметил он.

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С уходом Филиппа королевская семья опустела. Но живы потомки, которые не оставят британский спорт без внимания.