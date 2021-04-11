Заработал пенальти, но не убедил болельщиков в том, что достоин места в старте.

«Черышев не может быть на поле!» В Испании разочарованы игрой российского полузащитника

В 30-м туре испанской Ла Лиги «Валенсия» Дениса Черышева на стадионе «Месталья» принимала «Реал Сосьедад». 30-летний российский полузащитник из-за травмы икроножной мышцы был вынужден пропустить весь февраль и март. Неделю назад он появился на поле в матче с «Кадисом» (2:1), выйдя на замену во втором тайме, а уже сегодня впервые за два месяца вернулся в стартовый состав «летучих мышей».

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Заработал пенальти и вновь чуть не получил травму

Команды начали первый тайм в спокойном темпе, а «Реал Сосьедад» создал два неплохих момента для взятия ворот. Сначала удар нанёс нападающий Порту, а спустя десять минут по воротам Доменека пробил Микель Оярсабаль.

На 29-й минуте Черышев исполнил подачу и попал в руку защитнику Андони Горосабелю, заработав пенальти. К точке подошёл Карлос Солер, но умудрился послать мяч мимо ворот голкипера «Реала Сосьедад» Алекса Ремиро.

Уже через несколько минут клуб из Сан-Себастьяна, согласно неписаному футбольному правилу, открыл счёт в матче. Точный удар из-за пределов штрафной нанёс Андер Гевара, послав мяч в нижний угол ворот Доменека.

На 40-й минуте после фола Ле Нормана Черышев схватился за икроножную мышцу. Однако помощь врачей Денису не понадобилась, и он продолжил играть, заработав через несколько минут жёлтую карточку за удар локтем в лицо.

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Уже под конец тайма «Валенсия» сама привезла гол. Защитник «летучих мышей» Габриэл Паулиста отдал неточную передачу, которая привела к забитому голу Александера Исака. Шведский нападающий легко вбежал в штрафную и покатил мяч в дальний угол.

После перерыва «Валенсия» смогла вернуться в игру. На 57-й минуте Карлос Фернандес сфолил в штрафной на Паулисте, а главный арбитр Валентин Писарро назначил ещё один пенальти в ворота «Реала Сосьедад». На этот раз к мячу подошёл датчанин Даниэль Васс, который уверенно реализовал одиннадцатиметровый, сократив отставание в счёте.

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Спустя пять минут главный тренер «Валенсии» и наш старый знакомый Хави Грасия решил убрать Черышева с поля, выпустив вместо него Юнуса Мусу. В оставшиеся полчаса «летучие мыши» смогли уйти от поражения благодаря голу Габриэла Паулисты, который реабилитировался за ошибку во втором пропущенном мяче – 2:2.

Фанаты отреагировали на появление Черышева в стартовом составе впервые за два месяца не очень по-доброму. Например, Денису предпочли 22-летнего вингера «Валенсии» Алекса Бланко.

«Я предпочитаю Алекса Бланко в 20 раз больше, чем Черышева».

«Вспоминаю славные дни, когда вместо Черышева играл Алекс Бланко».

Некоторые были чересчур неуважительны к российскому полузащитнику.

«Кто сказал Черышеву, что он будет хорошим футболистом, чтобы посвятить себя этому…»

«Я люблю эту настойчивость «Реала» ранить Черышева. Я надеюсь, что так и будет продолжаться».

Но один из фанатов встал на сторону Дениса, отметив, что он часто страдает от травм.

«Открываю зонт! Ненавистники Черышева понятия не имеют. Его единственной, но большой проблемой были травмы. Но как футболист он очень хорош».

«Я хочу быть Черышевым, когда вырасту».

Но не все хотят видеть нашего соотечественника в клубе.

«Черышева и Жауме Доменека в следующем году не должно быть в команде».

У кого-то игра Черышева вызвала стыд и позор.

«Каждый раз, когда я вижу игру Черышева, я краснею всё больше и больше. Это позор».

Кто-то даже начал советовать Грасии не ставить Дениса в стартовый состав.

«И я бы посоветовал тренеру перестать брать хромых. Черышев не может быть на поле, а Кан Ин Ли — на скамейке запасных».

А вот как обрадовался один из пользователей, когда Черышева заменили на Юнуса Мусу.

Теперь фанаты «Валенсии» отправляют Дениса домой.

«Грасия должен сыграть 4–3–3 с Кан Ин Ли, Гедешем и Макси и отправить Алекса Бланко и Черышева домой. Адаптируйтесь к игрокам, которые у вас есть!»