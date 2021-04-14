Решение по Гильерме – мерзкое. КДК нужно расформировать

Для начала вопрос к болельщикам «Спартака» со стажем. Помните странную дисквалификацию Веллитона? Он не особо грубо сфолил в центре поля на Акинфееве, который при приземлении порвал «кресты», – за это бразильца отстранили на 6 матчей (после апелляции сократили до трёх). Тогда было стойкое ощущение, что ЦСКА – более влиятельная команда в нашем футболе.

И вот к 2021 году ситуация разворачивается. Теперь уже в пользу «Спартака» принимается удивительное решение – «Локомотив» лишают вратаря. Того самого, который сделал результат в дерби. Тащил так, что даже Тедеско сравнил его с Нойером. Почему-то такая дикость часто происходит именно в конце чемпионата, когда идёт заруба за второе место, дающее путёвку в Лигу чемпионов.



Московские фанаты говорят, что питерский «Зенит» стал «империей зла». Понятно раздражение болельщиков, когда линию офсайда рисуют по ноге Дзюбы. Но как себя чувствуют фанаты «Спартака» сейчас? Кто теперь «империя зла», которая побеждает не на поле, а в кабинетах?



Нынешняя ситуация злит больше, чем та история времен карпинского «Спартака». Это решение КДК намного более циничное по своей сути. За такие жесты Гильерме просто не может быть наказания на два матча (такое ощущение, будто он минимум средний палец показал). Едва ли вы найдёте подобные прецеденты. Вдвойне цинично, что влепили именно на два матча бан. Если бы наказали на три, то можно было бы подать апелляцию, а сейчас – запрещено. И мало того что Гильерме вот так отлучают от футбола, так по смежной истории КДК принимает ещё более позорное решение.

Гильерме наказан реально, «Спартак» — условно. Спорные решения КДК Как один скандал перерос в другой.

Фанаты «Спартака» с 2018 года оскорбляют Гильерме на расовой почве. Называть обезьяной уроженца Бразилии – это именно расизм. Даже КДК приходится называть вещи своими именами. С такой кредитной историей наказание выглядит не просто идиотским, а насмешкой над здравым смыслом. Условное наказание, видимо, не будет активироваться никогда. Каждый раз будут находиться какие-нибудь причины.



А знаете, что самое интересное? В сезоне-2020/2021 уже была такая же история с Гильерме и фанатами «Спартака». Знаете, что постановил КДК после четвёртого тура? Помимо штрафа, закрыли трибуну B. А еще КДК указал: «В случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции».

Крайне сомнительный пункт в регламенте, который разделяет домашнее и гостевое поведение одних и тех же фанатов.

Как господин Григорянц вообще вслух может произнести слово «условно»? Интересно, как ему вообще спится по ночам? Как с ним общаются коллеги? То, что делает сейчас КДК, – это и есть подстрекательство к расизму. КДК словно говорит фанатам: «Пожалуйста, хоть каждый год можете называть обезьяной – на вас это будет сказываться всё меньше с каждым разом».

И проблема на самом деле не в клубах. Плевать, идёт ли речь о «Спартаке», «Локомотиве» или «Зените». Все команды отстаивают свои интересы на всех возможных уровнях. Даже если это противоречит логике или нравственности – это даже в какой-то степени нормально. Проблема именно в КДК, который должен строго следить за порядком, а не становиться площадкой для перетягивания каната. Такое ощущение, что это просто игра во влияние – сегодня сильнее одни, завтра – другие.



РФС, РПЛ, вы хотите позитивные тексты от спортивных изданий? При таком беспределе чуть сложнее оставаться позитивным. Может, пора задуматься, почему спонсоры не хотят иметь отношения к РПЛ?



В какой-то момент казалось, что новый президент РФС может разворошить это гнездо. Но нет, видимо, ничего глобально не поменяется. В нашем футболе решения всё чаще носят понятийный характер (привет «Тамбову»). Всё, что происходит, похоже на очередной размен договорённостей. Господин Дюков, вас точно всё устраивает?

Пожалуй, самым адекватным решением стал бы уход Григорянца с должности главы КДК по окончании этого сезона.



Позиция автора может не совпадать с позицией редакции.