Моуринью в «Спартаке» – фантастика? Федун может сделать отличный подарок на столетие клуба

Иногда то, что казалось совсем невозможным ещё несколько лет назад, становится реальностью. Мы ведь слабо себе представляли, что «Зенит» вместо Ивановича возьмёт защитника – чемпиона АПЛ, обладателя кубка Лиги чемпионов и финалиста прошлого чемпионата мира. Однако Ловрен уже в России, и его иногда неплохо возят ребята из нашей молодёжки. А приглашение Малкома? Он ведь приходил в «Барселону» как будущая мировая звезда – но нет, сейчас спокойно играет за «Зенит», а его трансфер уже не выглядит каким-то сумасшедшим. А если углубиться в историю, то можно вспомнить и Самуэля Это’О с Роберто Карлосом в «Анжи», и Матьё Вальбуэна, бегающего в «Динамо». Так почему бы «Спартаку» не взорвать РПЛ и не пригласить вместо Доменико Тедеско легендарного Жозе Моуринью?

«Теперь я буду болеть за русскую команду». «Спартаком» восхищаются в Европе Всему «виной» один-единственный пост про Суперлигу. Когда молодцы, тогда молодцы!

Плюсы в таком ходе от Леонида Федуна очевидные. «Спартак» сейчас становится всё больше узнаваем в Европе, прежде всего – за счёт активности клуба в соцсетях. Даже вчерашняя история с постом про Суперлигу – яркий тому пример. Великий клуб, давно успешно не выступающий в еврокубках, должен брать чем-то ещё. И приглашение такой звезды, как Жозе, однозначно добавит внимания клубу не только в России, но и во всём мире. Жозе – это человек-шоу. Только представьте, как фотографии португальца в шапке-ушанке с заснеженного стадиона в Туле будут опубликованы в главных европейских спортивных СМИ. Да даже в свой прошлый приезд португалец взорвал интернет, просто поскользнувшись на хоккейном матче! «Спартак» с Моуринью безоговорочно станет номером один из российских команд по популярности в мире.

А теперь подумайте, какое шоу такой тренер замутит в лиге, которая сама по себе – одно большое шоу. В лиге с её заходами начальников команд в судейскую, с криками президентов клубов в микрофон, со странными арбитрами и клубами-банкротами. Если Жозе окажется в России, то из каждого матча можно будет сделать фильм. А ещё лучше — сериал. «Спартак» ведь всё ещё хочет быть самым популярным в Европе клубом? Значит, надо выходить на рынок по-крупному.

Сезон 2009/2010 – пик Моуринью. Выиграл всё, а после празднования даже не вернулся в клуб Момент, когда Жозе казался всесильным.

Наконец, Моуринью добавит остроты в противостояние «Спартака» и «Зенита» – это тоже огромный плюс для всего нашего футбола. Да и «Спартак» сможет конкурировать с сине-бело-голубыми на уровне «топ»: у вас Малком и Ловрен? А у нас тренер – Моуринью! Вся РПЛ с таким специалистом только выиграет.

В том, что Жозе будет абсолютно топовым тренером для нашей лиги со спортивной точки зрения, сомневаться не приходится. У нас даже близко нет специалистов с таким опытом работы и списком трофеев. Да, в «Тоттенхэме» не получилось, но где сейчас АПЛ и где – наша лига? Здесь даже сравнивать как-то глупо. Жозе в России обязательно даст результат. Плюс к португальцу захотят приходить развиваться молодые игроки. «Спартак» станет трамплином для многих легионеров, мечтающих засветиться в Европе.

Из других преимуществ, конечно, стиль Моуринью. Он ведь идеально подходит «Спартаку» – The Special One. «Спартак» в России тоже преподносит себя как особенный клуб, да он и есть такой: дерзкий, спорящий с судьями, готовый сняться с чемпионата или уйти со скамейки в раздевалку до финального свистка. И всегда ставящий перед собой цель побеждать. Болельщики «Спартака» любят эмоциональных тренеров? Кажется, есть отличный кандидат! Вдобавок ещё и иностранец.

Моуринью уволен из «Тоттенхэма». Он продержался всего полтора года А ведь ещё пять месяцев назад шёл на первом месте в АПЛ!

Теперь к минусам. Их, наверное, три. Первый – очевидный, это цена. У «Спартака», как и у всех, был тяжёлый пандемийный год, а за большие деньги Жозе в Россию не поедет – надо платить очень большие. Второй – мотивация самого тренера. Но здесь вопросов меньше – уверен, Жозе до сих пор хочет доказать всем, что он крут. Почему бы не сделать это в Лиге чемпионов со «Спартаком»? Заодно и опровергнуть известное клише, что «с этими футболистами даже Моуринью с Гвардиолой ничего не выиграют». Третий – конкуренция с другими клубами, на португальца должен быть спрос в Европе. Но здесь надо возвращаться к первому пункту про деньги.

Моуринью сможет сделать «Спартак» чемпионом в год столетия клуба, а именно это – главная задача нынешних боссов красно-белых. Получился бы отличный подарок! Жозе может вывести «Спартак» на новый, просто недосягаемый для российских клубов уровень популярности. Всё, что нужно – это выйти в Лигу чемпионов и найти много денег для португальца. Фантастика? Скажите это Ловрену и Малкому.