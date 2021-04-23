ЦСКА подпишет 35-летнего новичка? Почему трансфер Чорлуки может стать спасением для Олича

Как стало известно «Чемпионату», капитан «Локомотива» Ведран Чорлука может продолжить карьеру в ЦСКА. Кандидатуру 35-летнего центрального защитника предлагает его соотечественник Ивица Олич. Новый главный тренер недоволен игрой команды в обороне и намерен усилить эту линию в летнее трансферное окно.

На первый взгляд, удивительная новость. Прежде армейцы специализировались на подписании молодых игроков с потенциалом перепродажи. Конечно, и в этом правиле случались исключения, тем не менее в 35 лет в ЦСКА можно было прийти разве что на тренерскую скамейку. Чорлука пока не объявлял об уходе из футбола – только из «Локомотива». Но времена меняются, и теперь даже армейцы устраивают «охоту на динозавров».

Чорлука, Мухин и Жемалетдинов — на выход. Почему «Локомотив» теряет важных игроков Летом состав команды Марко Николича может серьёзно поменяться.

Для «Локомотива» Чорлука был, точнее, пока ещё есть, больше чем просто основной защитник. Вряд ли будет преувеличением сказать, что оборона железнодорожников, одержавших десять побед в десяти матчах 2021 года, держится на хорвате. Кажется, Николич испытал физическую боль, узнав об уходе Чорлуки.

«У нас с Ведраном прекрасные отношения с тех пор, как я пришёл в клуб, – признавался Николич. – Знал о его решении ещё до того, как он его объявил, и могу сказать, что мне очень жаль. Я уверен, что Ведран может ещё два года играть на высоком уровне. С момента, как я пришёл в клуб, он постоянно показывает качественный футбол. Его роль в раздевалке также велика, он имеет огромное влияние на молодых игроков. Он обладает балканским менталитетом, который подходит для командных видов спорта. Зная Чорлуку, думаю, что он не изменит своё решение. Конечно, всё это затруднит мою работу. Он отличный человек и игрок, я не в восторге от такого развития событий, ведь без него будет непросто команде. Это большая потеря для «Локомотива».

Вот конкретный пример из свежего матча «Локомотива» с ЦСКА в Кубке России. Дмитрий Баринов по эпизоду оказывается на позиции второго нападающего, но не спешит назад. Он видит, что команда перестроилась, и все позиции в ромбе полузащиты закрыты. На его место уходит Рифат Жемалетдинов, а зону атакующего хавбека тут же заполняет Франсуа Камано. Случилось это, как показалось по телекартинке, после своевременного подсказа от капитана. Чорлука – видит поле и оценивает ситуацию как тренер. Поэтому с ним Николичу спокойно. Есть ощущение, что Ведран выходил бы в основе при сербе в любом состоянии, даже если бы выпил два-три пива не после матча, а за пять минут до начала.

Естественно, время берёт своё. Чорлука не так быстр, как девять лет назад, когда переходил в «Локомотив». Уже невозможно представить его в роли правого защитника, хотя когда-то хорват провёл 105 матчей на этой позиции в «Тоттенхэме», «Байере» и других командах. Честно говоря, проще вообразить носящимся от штрафной до штрафной даже сегодняшнего подтянутого Олича, отличавшегося сумасшедшей работоспособностью на футбольном поле.

Но Чорлука всё равно – большой игрок. По крайней мере, для РПЛ. По данным InStat, он в среднем за 90 минут игры выигрывает 76% единоборств в обороне, совершает семь перехватов, шесть подборов и 1,11 отбора мяча. А главное, повторимся, Ведран рулит обороной «Локомотива». И рулит так, что аварий почти не бывает.

У ЦСКА вроде бы более чем достаточно центральных защитников. Вот только у Виктора Васина летом заканчивается контракт (не факт, что клуб продлит соглашение), 18-летний Вадим Карпов всё ещё «молодой-неопытный», а Бруну Фукс до сих пор лечится после своего дебюта за армейцев в августе 2020-го. Будет ли бразилец здоров и хорошо готов к началу следующего сезона или к старту еврокубков, прогнозировать тяжело. Так что для Олича, возможно, есть на сегодняшний день лишь две железные кандидатуры – Игорь Дивеев и восстанавливающийся от травмы Хёрдур Магнуссон. Кстати, переход Чорлуки в ЦСКА мог бы принести пользу и сборной России. Если Дивеев обучаем, то рядом с партнёром такого уровня и сам сможет быстрее расти.

Олич уже начал менять ЦСКА. В футболе команды появились новые элементы Первые шаги хорватского тренера: корректировка роли Влашича при атаке, другие алгоритмы при стандартах и отказ от постоянного прессинга.

Уместно вспомнить, что последнее успешное выступление ЦСКА в еврокубках (девять очков на групповом этапе ЛЧ и выход в четвертьфинал Лиги Европы) случилось, когда оборона команды держалась на «мастодонтах». Тогда 35-летние братья Березуцкие и 37-летний Сергей Игнашевич, несмотря на старые болячки, обеспечивали результат. Оличу Чорлука нужен не столько как земляк и старый приятель, сколько как опытный боец, на которого можно положиться в тяжёлые моменты. Они у молодого тренера ещё неизбежно будут и, скорее всего, в достаточном количестве.