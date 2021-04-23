«Помню все свои голы «Спартаку». Олич и сам мог стать красно-белым, причём дважды

В ближайшем туре РПЛ нас ждёт гарантированно зажигательное действо: «Спартак» — ЦСКА. Интерес к матчу подогревает множество факторов, и один из них связан с фигурой Ивицы Олича, нового командира армейцев.

ЦСКА перед дерби тоже развалился. Разбор оборонительного коллапса команды Олича в Сочи Многочисленные нюансы, которые обязательно нужно учесть перед двумя дерби с «Локомотивом» и «Спартаком». Иначе – беда.

Для хорвата это дерби станет первым во главе ЦСКА. При этом футболистом Олич неоднократно играл против «Спартака», и весьма успешно. Есть повод вспомнить, как это было.

Олича звали в «Спартак». Он не смог бросить ЦСКА из-за фанатов

Олич пришёл в ЦСКА в разгар сезона-2003. За полгода наиграл 10 матчей, забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу. Лучше дебюта, пожалуй, не придумать, но армейцы решили ещё больше усилить атакующую линию и купили дополнительного форварда — Вагнера Лава. Что едва не спровоцировало переход Олича к главному неприятелю.

Ивица Олич главный тренер ЦСКА «Червиченко очень хотел меня купить. Он сделал конкретное предложение, давал самый большой контракт в лиге — в два раза больше, чем я получал в ЦСКА. Тогда ЦСКА покупал Вагнера, поэтому казалось, что переход в «Спартак» не так уж и невозможен».

Но Олич остался – прежде всего из-за болельщиков, которые успели его полюбить. «Я сказал агенту, что не могу перейти в «Спартак». Но если ЦСКА скажет, что я им больше не нужен, тогда ок. Если же они хотят, чтобы я остался, то я останусь», — объяснил Ивица своё решение.

«Помню все свои голы «Спартаку»

О «Спартаке» у Олича сохранились приятные воспоминания иного плана: этот клуб был одним из любимых «клиентов» нападающего в России. Красно-белым он забивал исправно – в среднем в каждом втором матче (4 гола в 8 играх). Больше от Ивицы пострадали в РФПЛ лишь два клуба — «Ростов» и «Ротор» (по 5 мячей).

Ивица Олич главный тренер ЦСКА «Все четыре гола, которые я забил «Спартаку», помню до сих пор. Как будто это было вчера. Все другие забыл, а эти помню. Такие моменты останутся со мной до конца жизни».

Самый ценный гол случился в сентябре 2004-го – победный, на 89-й минуте! Он первым успел на подбор и с левой пробил точно в угол ворот Войцеха Ковалевски. «Матчи со «Спартаком» — самые принципиальные, — говорил Олич в интервью «СЭ» от 2011 года. — Атмосферу на стадионе нельзя ни с чем другим сравнить».

А зимой 2006-го вновь заговорили о возможном переходе Олича в «Спартак». К тому времени в ЦСКА появился ещё один бразилец — Жо. Хорватский форвард выпал из основы и искал себе новый клуб. Ивица в итоге выбрал Германию и перебрался в «Гамбург». По словам Олича, его семья плакала, покидая Москву — настолько сроднились с городом.

Ивица продолжал болеть за ЦСКА в дерби и мечтал однажды возглавить армейский клуб

За десять лет в Германии любовь Олича к ЦСКА и России не остыла. В интервью клубной пресс-службе армейцев в свой 41-й день рождения Ивица признался, что даже в предпраздничной суете не забыл о дерби: «Я стараюсь смотреть как можно больше матчей ЦСКА. Вчера успел посмотреть второй тайм матча со «Спартаком». Очень рад победе!». Бывшие (и, как оказалось, будущие) одноклубники хорватскую легенду не разочаровали – выиграли 3:1.



Не раз Олич заговаривал о желании ещё поработать в России – уже в новом качестве. «Вернуться в ЦСКА? Как игрок уже, наверное, нет. Слишком стар. А вот как тренер — почему бы и нет? Было бы здорово однажды возглавить ЦСКА», — признался Олич в 2013 году «Российской газете».



Ровно месяц назад, 23 марта, эта мечта Олича осуществилась. В пяти матчах под его руководством армейцы одержали три победы. Встреча со «Спартаком» — очередной тест на компетентность и стрессоустойчивость для молодого тренера. Футболистом он в этом дерби не проигрывал – 5 побед, 3 ничьих.