Будущее «Локомотива» — под большим вопросом. Уйти могут тренер, капитан и воспитанники

«Локомотив» после зимнего перерыва впечатляет: на сборах Марко Николич делал перестановки, менял позиции, перепробовав различные варианты, и это дало результат — 10 побед подряд говорят сами за себя. Владислав Игнатьев в «Коммент-шоу» рассказывал, что главный тренер перед началом тренировочного цикла в Испании внушил футболистам мысль: он хочет, чтобы команда победила во всех оставшихся матчах.

И пока осечек не было.



«Локо» борется за Лигу чемпионов и серебряные медали чемпионата (да, чисто математически и за чемпионство, но календарь у «Зенита» гораздо проще при разрыве в шесть очков), вышел в финал Кубка России, да и по игре выглядит одним из лучших, если не самым лучшим в чемпионате прямо сейчас.



Зимой председатель СД Александр Плутник принял решение оставить Николича, несмотря на неудачные результаты зимой, и сейчас явно доволен собственной проницательностью. Если ничего не изменится, серб ещё как минимум на год задержится в России (контракт по схеме «2+1», отступные — полмиллиона евро). Но пока разговоров о его возможном уходе больше, чем о продолжении работы в «Локо».

Николич – король. Если «Локомотив» упустит его, то это готовый тренер для «Спартака» Для РПЛ – лучше, чем Моуринью.

Николич и игроки

Марко уже заявил руководителям, что готов уйти, если их политика не изменится: он настаивает на продлении контрактов с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым, тогда как клуб хочет продать их, чтобы закупиться летом. Такой подход совершенно не устраивает главного тренера: по итогам сборов он для себя выделил Мухина, Иосифова и Игнатьева как системообразующих футболистов, вокруг которых можно строить игру.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Никиту Иосифова у Николича уже забрали, поставив перед фактом после кубкового матча с «Тамбовом»: играть полузащитник не будет, про него надо забыть — на то есть «свои причины». У руководства «Локо» тогда не пошли переговоры с отцом-агентом футболиста: они не соглашались на условия стороны игрока, которая хотела увеличения зарплаты, отец не принимал условия клуба. В итоге Иосифова отправили в «Казанку», откуда он уже точно уедет в «Вильярреал» — осталось уладить только формальности.

Русского таланта зовут в Испанию, а родной клуб сослал в дубль. Скандал вокруг Иосифова Главному тренеру «Локо» хватило одной игры, чтобы оценить потенциал футболиста.

У Мухина контракт до следующего лета, но руководство пока не может договориться с представителями футболиста — есть разногласия в условиях соглашения. При этом, как заявили два источника «Чемпионата», Плутник и Леонченко пытались обсудить с полузащитником детали в обход его агента на последних сборах сборной России в Сочи. Аналогичная история произошла и с Жемалетдиновым, у которого контракт заканчивается уже этим летом. По нашей информации, Рифату ещё зимой предложили зарплату вдвое меньше нынешних 1,2 млн евро, на что он не согласился.



На обоих игроков сейчас есть повышенный спрос со стороны российских топ-клубов, но активнее всех себя ведёт «Краснодар» — он готов забрать и Мухина, и Жемалетдинова, и уже сделал официальные предложения.



Соглашение Коченкова тоже заканчивается этим летом: год назад Николич убедил руководство, что запасной голкипер ему необходим, и Кикнадзе предложил вратарю годичный контракт. Тренеру Коченков нужен и сейчас, но клуб пока не предпринимает активных действий для его сохранения.



С Игнатьевым переговоры тоже не двигаются: «Пока нет разговоров по поводу продления моего контракта, — говорил он в программе «Коммент-шоу». — Мне говорят: «Подожди, восстанавливайся. Всё хорошо». Но без конкретного разговора. Это, конечно, напрягает».

Чорлука

С капитаном получилось интересно: Леонченко, зная, что у Чорлуки заканчивается контракт, не спешил вступать в переговоры и предлагать ему новое соглашение. По словам нашего источника, когда спустя три месяца после прихода в клуб генеральный директор всё же созрел для разговора, то выбрал для этого не лучший момент — в Марбелье, во время занятий игрока в тренажёрном зале. Леонченко заверил Ведрана, что тот очень нужен клубу (про контракт — ни слова), на что Чорлука ответил, что он готовится к матчу, и вообще по отношению к нему такое поведение со стороны руководства клуба неуважительно. За всё это время это был их первый разговор: Плутник изначально ушёл от общения, а Леонченко, видимо, не мог найти свободного времени, хотя Николич настоятельно просил продлить с хорватом контракт.



Что произошло дальше? Чорлука объявил о своём уходе из клуба по окончании сезона, а сразу в трёх телеграм-каналах появились посты про его агента Степана Левина с очень схожей риторикой. Никаких выводов — просто факты.

К слову, зимой 2020 года Чорлука продлил контракт на год, согласившись на существенное понижение зарплаты, — вместо 4,2 млн евро он стал получать 1,5 млн евро. Согласился бы Ведран на меньшую сумму и в этот раз? Вполне вероятно.

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Что ещё происходит

• Плутник «бросается» премиями: после ЦСКА и «Сочи» команда получила тройные премиальные выплаты, после «Спартака» – вообще пятерные. При этом финансовая ситуация «Локо», по сообщениям источников, явно не позволяет такого разброса деньгами.

• «Локо Мед», клиника, которая раньше принимала спортсменов со стороны, с 1 мая будет обслуживать только клубную академию. А это значит, что перестанет приносить доход.

• По нашей информации, в марте клуб заключил соглашение с Boston Consulting Group (BCG) примерно на 100 млн рублей по разработке стратегии развития клуба. На госзакупках, правда, этого контракта нет, впрочем, как и работников агентства в клубе, — вместо них консультирует и работает над будущим развитием председатель наблюдательного совета «Витесса» Евгений Меркель, который по совместительству ещё и основатель консалтинговой фирмы Excelion Partners International. Именно это агентство в действительности разрабатывает стратегию для «Локомотива», а что стало с подписанным соглашением с BCG — загадка.