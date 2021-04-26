Капитан и предатель. Как Галлас тащил к успеху и топил в конфликтах три клуба Лондона

Когда 23-летний Вильям Галлас перешёл из «Марселя» в «Челси» летом 2001-го, он едва ли предполагал, что задержится в Лондоне на 12 лет. Два чемпионства в АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок страны и два трансфера — английская столица стала главным городом его карьеры.

Восхитил Раньери выбором позиции и голом «Ман Юнайтед»

В детстве Галлас занимался в элитной футбольной академии Клерфонтен на юге Франции. Мирился с одиночеством — родители решили вернуться в родную Гваделупу, французскую провинцию в южной части Карибского моря, но 13-летний Галлас не захотел покидать Европу. Подросток остался не только без родственников, но и без друзей — ради занятий пришлось покинуть Вильнёв, где он вырос, и посвятить себя спорту.



Прежде чем тренер попробовал перевести его в защиту, Вильям перепробовал все остальные позиции — где-то не хватало скорости, где-то — техники. Галласу понравилось и в центре, и на флангах обороны: он стелился в подкатах, яростно толкался. Вскоре ему предложили контракт в «Кане», выступавшем во втором дивизионе. Взлёт получился молниеносным: титул в дебютном сезоне, сильный индивидуально (хоть и неудачный для команды) следующий год и приглашение в «Марсель». Галлас вырос в одного из самых многообещающих защитников — не самого высокого (181 см), но тактически грамотного и непобедимого на втором этаже.



В групповом этапе ЛЧ-1999/00 Галлас принёс «Марселю» домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед»: подхватил мяч вблизи центрального круга, протащил вперед, сыграл в стенку с партнёром и в касание пробил прямо в сетку. Универсальность и чтение игры француза привлекли внимание Клаудио Раньери, который тогда подыскивал в «Челси» напарника для Марселя Десайи. Галлас перешёл в лондонский клуб за 6,2 млн фунтов, сыгрался с соотечественником, а затем и с таким же талантливым воспитанником Джоном Терри. Вместе они выдали серию из 16 матчей подряд, в которых команда пропустила один гол.

В «Челси» Галлас сначала стал незаметным героем, а затем разозлился на клуб и на Моуринью

В 2004-м Роман Абрамович заменил скромного Раньери на молодого шоумена Жозе Моуринью. Тот перестроил команду, но обороны изменения не коснулись. Особенный с первых недель проникся уважением и восхищением к связке Галласа и Терри. «Он из тех игроков, с которыми вместо 22 футболистов в составе у тебя сразу оказывается 24 или 25, — хвалил Вильяма португалец. — Он играет справа, слева и в центре защиты. Я не помню его ошибок, были только выдающиеся выступления».

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Идеи Моуринью совпали с философией француза: оставить ворота на замке любой ценой — самая важная задача, всё остальное — вторичные. Медиа уделяли больше внимания молодому напарнику Галласа, новому лидеру сборной Фрэнку Лэмпарду и пугавшему чужих вратарей Дидье Дрогба. Галлас же оставался в тени, но его это полностью устраивало — на протяжении карьеры он парадоксально сочетал лидерские качества со скромностью и даже замкнутостью. В первом сезоне под руководством Жозе связка с Терри осталась на уровне: всего три пропущенных в 18 играх.

«Челси» выиграл чемпионат с 12-очковым отрывом от «Арсенала». Триумф невозможно было представить без молчаливого монстра в центре защиты, который одинаково внимательно играл против аутсайдеров и топ-противников, оборонялся на угловых и разгонял контратаки по флангу. Галлас вывел бы лондонцев и в финал Лиги чемпионов, но помешало судейство. Против «Ливерпуля» на «Энфилде» арбитр засчитал гол-призрак Луиса Гарсии, хотя француз до сих пор уверен, что мяч не пересёк линию ворот до его выноса.



На следующий сезон команда Моуринью выступила так же убедительно и отстояла титул, а Галлас провёл 34 матча в Премьер-лиге. Защитник оставался образцовым профессионалом, хотя его постепенно начинала раздражать роль универсала. Галласом затыкали дыры в составе, а место рядом с Терри всё чаще занимал Рикарду Карвалью. Вдобавок у француза остался год по контракту, а договориться о продлении до чемпионата мира стороны не успели.

Молчаливый, но упрямый Галлас считал, что заслуживает прибавки, руководство не соглашалось. Дошло до того, что в мае игрок подал прошение о трансфере — интерес проявляли «Ювентус» и «Милан». «Челси» отказал, и в Германию в составе сборной Франции Вильям отправился злым и расстроенным. Как и всегда, личные проблемы и недовольство не повлияли на форму защитника, и он помог национальной команде дойти до финала.



Успешное выступление на главном турнире дополнительно убедило Галласа, что он заслуживает большего — как двукратный чемпион Англии, ветеран клуба и обладатель серебряной медали чемпионата мира. «Челси» не уступал. Вдобавок в клубе решили отдать 13-й номер, под которым выступал Вильям, новичку Михаэлю Баллаку. Это лишь сильнее распалило защитника.



Последней каплей стал отказ руководства продлить отпуск Галласу на неделю перед началом предсезонки. Из клуба сообщили, что для полноценной подготовки в турне по Америке должен отправиться полный состав. Галлас подозревал другую причину: боссам выгодно, чтобы на маркетинговых мероприятиях в Штатах присутствовал один из самых титулованных футболистов. «Мы не роботы, — объяснял Галлас несколько лет спустя. — После чемпионата мира нужно хотя бы полтора месяца отдыха, но клубы этого не понимают. Они думают о себе и о задачах на сезон, а не об игроках».



1 сентября 2006-го прогремела трансферная бомба: Галлас отправился в «Арсенал», а в обратном направлении последовал Эшли Коул. За несколько месяцев отношения между преданным воином Жозе и клубом испортились настолько, что стороны продолжали выяснять отношения даже после сделки. «Я хотел уйти, и «Арсенал» оказался идеальным местом, — выступил Галлас. — Уверен, что тренерский штаб здесь отнесётся ко мне лучше, чем Моуринью в последний год. Надеюсь, у Коула достаточно терпения, чтобы ужиться с новым менеджером».



В ответ «Челси» выпустил заявление, в котором обвинил игрока в шантаже. Вильям якобы угрожал забивать автоголы, если клуб не согласится его отпустить. Галлас резко опроверг такую версию событий: «Я был шокирован, когда услышал об этом. Со стороны клуба мелочно утверждать подобное, но я не удивлён. Даже если у «Челси» много денег, новому руководству не хватает класса».

На «Эмирейтс» Галлас проделал путь от капитана до изгоя

В первое время после перехода Галласа болельщики не знали, чего ожидать от новичка. Никто не сомневался в его классе, но последние месяцы показали, что у него взрывной характер, а шесть лет до этого он рубился за заклятого противника. «Арсенал» находился в переходном периоде: великий Деннис Бергкамп завершил карьеру, Робер Пирес ушёл в «Вильярреал», Хосе Антонио Рейес отправился в «Реал» на правах аренды. Лондонцам не хватало опытных бойцов, которые сплотили бы талантливую, но юную команду.



Странности начались с игрового номера. Во-первых, Галлас взял «десятку», что вообще необычно для центрального защитника. Во-вторых, раньше эта джерси принадлежала Бергкампу. Выбор бывшего игрока «Челси» в качестве наследника легенды казался причудой тренера, нелогичным экспериментом. Только позже выяснилось, что на самом деле Галлас проявил смелость. Лидеры «Арсенала» боялись брать номер голландца, а Галлас мужественно согласился и освободил молодёжь от ответственности.

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Первый сезон получился для Вильяма скомканным: фанаты приняли его дружелюбно, но француз пропустил три месяца из-за травмы, в клубе назревала перестройка, а в АПЛ не получилось забраться выше четвёртого места.



Летом 2007-го потрясения продолжились — идол и бомбардир Тьерри Анри уехал в «Барселону». Перед Венгером встала новая дилемма: кому доверить повязку. Большинство болельщиков ожидали, что новым капитаном назначат Жилберту Силву, который выступал за «Арсенал» с 2002-го и выводил команду, когда французский нападающий пропускал матчи. Однако Арсен снова принял парадоксальное решение — объявил, что кэпом после года в клубе станет Галлас.

«Он победитель по натуре, — расхваливал Галласа Венгер. — Ему нужно, чтобы всё было идеально не на 90, а на 100 процентов, и он всегда предельно мотивирован». Первые полгода выбор коуча казался полностью оправданным: Галлас набрал лучшую форму после перехода. «Арсенал» же к концу зимы потерпел лишь одно поражение от «Мидлсбро» и шёл с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя. Эдуардо, Сеск Фабрегас, Томаш Росицки и Робин ван Перси вели команду к первому титулу с 2004 года.



Сказка внезапно оборвалась в выездном матче против «Бирмингема». На третьей минуте Эдуардо получил жуткую травму после неуклюжего подката Мартина Тейлора. Позже у нападающего диагностировали перелом берцовой кости и смещение лодыжки.

Гости целый тайм приходили в себя, хотя соперник играл в меньшинстве. Потом оправились и забили два быстрых мяча, но при счёте 2:1 в пользу команды Венгера, уже в добавленное время, игра снова перевернулась.



Клиши привёз пенальти, Джеймс Макфадден реализовал одиннадцатиметровый и принёс «Бирмингему» ничью. Когда судья назначил стандарт в штрафной «Арсенала», у Галласа сдали нервы: капитан демонстративно отошёл на чужую половину поля и не принял участия в эпизоде.



Пока одноклубники караулили добивание, француз сидел в центральном круге, обхватив колени руками. После финального свистка Галлас пнул рекламный щит и чуть не сцепился с фанатами, а затем снова сел на газон. Эпизод шокировал болельщиков «Арсенала». Они не понимали, как может быть капитаном человек, который в тяжёлый момент настолько отдалился от команды.



Травма Эдуардо, выходка Галласа и обидная потеря очков психологически сломили «Арсенал». Лондонцы остались без побед в четырёх следующих матчах, безнадёжно отстали от набравшего ход «Ман Юнайтед», а под конец сезона пропустили на второе место «Челси». Венгер рискнул и не отобрал повязку у Галласа после выходки в Бирмингеме, но полгода спустя француз всё-таки лишился статусного звания.

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Галлас бесился на одноклубников из-за слабого старта сезона. В ноябре 2008-го он дал интервью, в котором открыто раскритиковал молодых игроков за непрофессионализм, слабый характер и трусость. Решили, что защитник имел в виду ван Перси, Уолкотта, Фабрегаса и Насри. Тренер назвал поведение Галласа неприемлемым и назначил новым капитаном Фабрегаса. Несмотря на скандал, француз, как и в «Челси», остался профессионалом: не саботировал матчи, не изображал травмы и выкладывался по полной.



«Иногда он может быть жёстким или импульсивным, но он никогда не будет обсуждать вас за глаза, — охарактеризовал игрока Венгер. — Он очень прямой человек, но его репутация возмутителя спокойствия несправедлива. Он всегда выполняет свою работу, и за это любой менеджер уважал бы Вильяма».



Карьера Галласа в «Арсенале» получилась такой же противоречивой, как в «Челси», и оставила чувство недосказанности. Защитник идеально выполнял обязанности, но разделил фанатов: одни считали его перфекционистом, выходки которого заряжали команду, другие — хулиганом, от которого давно пора избавиться. В 2010-м Вильям и сам решил, что задержался на «Эмирейтс». Он отказался от продления контракта, но не захотел покидать столицу и перешёл в «Тоттенхэм». Так французу покорилось уникальное достижение: до него ни один футболист не выступал за «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Галлас завершил карьеру и остался загадкой

В «Тоттенхэме» Галлас не попадал в громкие истории, хотя уже сам трансфер стал сенсацией. Защитником интересовались «ПСЖ» и итальянские клубы, но он предпочёл соседей «Арсенала». В ноябре главный тренер Гарри Реднапп специально пошёл на провокацию — доверил Галласу капитанскую повязку в дерби против бывшей команды. Ход оправдался: выступление француза восхитило журналистов, а «Тоттенхэм» победил со счётом 3:2. Надёжный перфоманс в матчах 1/8 финала ЛЧ против «Милана» добавил ветерану авторитета, и вскоре француз продлил контракт ещё на два года.

Правда, финал лондонской карьеры Вильяма получился скомканным: в сезоне-2012/13 Галлас долго восстанавливался от травмы, а после возвращения понял, что новый тренер Андре Виллаш-Боаш на него не рассчитывает. В итоге защитник провёл в АПЛ всего 15 матчей, в основном выходил на замену или подменял основных игроков во второстепенных турнирах. Позже Галлас обвинил португальского специалиста в трусости: «Возможно, он считал меня слишком старым, но я не получил никакого объяснения. Меня это очень расстраивало. Мне нравится, когда тренер честен со мной, но Виллаш-Боаш вёл себя по-другому».



Поговаривали, что Вильяма хотели удержать в Лондоне «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», но андердоги не потянули зарплату игрока. Его наследие остаётся загадкой. С одной стороны, 319 матчей в Премьер-лиге, трофеи и выдающаяся игра против топ-соперников, с другой — ссоры и скандалы.



Самую меткую характеристику Галласу дал колумнист The Guardian Дэвид Хитнер: «Он одновременно гордый боец, который ненавидит проигрывать, упрямый эксцентрик и задумчивый одиночка, который ставил себя превыше всего». Журналисты отмечали, что Галлас-капитан часто портил впечатление от Галласа-защитника. Второй поражал стабильностью и мощью, на пике карьеры не уступал Терри и Видичу. Однако повязка налагала ответственность — требовала объединять одноклубников, вести за собой и подавать пример, а с этим у Галласа были проблемы.



Галлас сам признаётся, что у него почти нет друзей. Он редко выступает на публику, а во время интервью говорит так невнятно, что журналистам трудно разобрать слова. За месяц до лишения повязки в «Арсенале» папарацци засняли его на выходе из бара с сигаретой в зубах. Такое поведение показывало, насколько Галласу всё равно, что о нём думают. Патологическая откровенность в общении с медиа и с одноклубниками — ещё одно доказательство уникальности француза. Он всегда говорил, что думает, и поддавался эмоциям, даже если это раз за разом приводило к неприятностям.



Фрик, интроверт, капризный эгоист. Хладнокровный профессионал, один из лучших защитников «Арсенала» за последние 15 лет и непризнанный герой великого «Челси». Капитан и предатель. Все эти описания одинаково хорошо подходят герою и злодею сразу трёх лондонских клубов. И трудно представить одно из них без других.