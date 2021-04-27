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Прямая трансляция матча «Реал» — «Челси», где смотреть онлайн, Лига чемпионов, полуфинал, 27 апреля 2021

«Реал» — «Челси». Онлайн
Дмитрий Росип
Лига чемпионов. Онлайн. Способен ли «Челси» остановить «Реал»?
Суперматч топ-клубов Европы — такое нельзя пропустить!
Футбол / Лига чемпионов 0

Всем привет, друзья! Сегодня, 27 апреля 2021 года, состоится полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча — в 22:00 мск.

На прошлой неделе футбольный мир шокировали новостью о создании Суперлиги. Впрочем, проект довольно быстро свернули, так как несколько клубов объявили о выходе из турнира под давлением общественности. «Челси» уже не состоит в Суперлиге, а вот «Реал» по-прежнему находится там, что грозит клубу серьёзными санкциями со стороны УЕФА. Кто знает, возможно, «Реал» проводит последние матчи в Лиге чемпионов перед длительным перерывом, ведь поговаривают, что клуб могут исключить из турнира на следующий сезон.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2021, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Где смотреть полуфинал Лиги чемпионов «Реал» — «Челси»
Live Дмитрий Росип

Ещё раз о том, что грозит топ-клубам, которые не выходят из Суперлиги. Проведению сегодняшнего матча уже ничто не угрожает, но есть ощущение, что точка в этом вопрос ещё не поставлена.

«Реалу» и «Ювентусу» грозят серьёзные санкции. Разрешат ли им играть в Лиге чемпионов?
Встреча «сливочных» с «Челси» под вопросом.
12:20 Дмитрий Росип

Где смотреть полуфинал Лиги чемпионов «Реал» — «Челси»

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Челси» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 21:50 мск.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Fran Santiago/Getty Images

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