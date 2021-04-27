Лига чемпионов. Онлайн. Способен ли «Челси» остановить «Реал»?

Всем привет, друзья! Сегодня, 27 апреля 2021 года, состоится полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча — в 22:00 мск.

На прошлой неделе футбольный мир шокировали новостью о создании Суперлиги. Впрочем, проект довольно быстро свернули, так как несколько клубов объявили о выходе из турнира под давлением общественности. «Челси» уже не состоит в Суперлиге, а вот «Реал» по-прежнему находится там, что грозит клубу серьёзными санкциями со стороны УЕФА. Кто знает, возможно, «Реал» проводит последние матчи в Лиге чемпионов перед длительным перерывом, ведь поговаривают, что клуб могут исключить из турнира на следующий сезон.