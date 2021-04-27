Лига чемпионов. Онлайн. Способен ли «Челси» остановить «Реал»?

Всем привет, друзья! Сегодня, 27 апреля 2021 года, состоится полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча — в 22:00 мск.
На прошлой неделе футбольный мир шокировали новостью о создании Суперлиги. Впрочем, проект довольно быстро свернули, так как несколько клубов объявили о выходе из турнира под давлением общественности. «Челси» уже не состоит в Суперлиге, а вот «Реал» по-прежнему находится там, что грозит клубу серьёзными санкциями со стороны УЕФА. Кто знает, возможно, «Реал» проводит последние матчи в Лиге чемпионов перед длительным перерывом, ведь поговаривают, что клуб могут исключить из турнира на следующий сезон.
Ещё раз о том, что грозит топ-клубам, которые не выходят из Суперлиги. Проведению сегодняшнего матча уже ничто не угрожает, но есть ощущение, что точка в этом вопрос ещё не поставлена.
Где смотреть полуфинал Лиги чемпионов «Реал» — «Челси»
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Челси» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 21:50 мск.
- 27 апреля 2021
-
13:15
-
13:13
-
13:02
-
12:58
-
12:45
-
12:42
-
12:42
-
12:35
-
12:33
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:38
-
11:32
-
11:02
-
10:52
-
10:32
-
10:23
-
10:17
-
10:07
-
10:06
-
09:37
-
09:34
-
09:23
-
08:50
-
06:19
-
04:09
-
03:45
-
03:05
-
01:50
-
01:16
-
00:51
-
00:51
-
00:20