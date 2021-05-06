Они выносили Францию и Германию. Где сейчас герои незабываемой сборной Болгарии с ЧМ-1994

Сборная Болгарии стала главной сенсацией ЧМ-1994. Дерзкая банда Димитара Пенева преградила путь в финальную стадию французам (2:0 дома и 2:1 в гостях), а после зажгла в основной сетке турнира. В группе «братушки» сенсационно грохнули серебряного призёра ЧМ-1990 Аргентину (уже без Марадоны, но с Симеоне, Каниджей и Батистутой), а в 1/4 финала — действующих чемпионов мира, немцев. Несмотря на поражения в полуфинале от Италии и в матче за третье место от Швеции, американская кампания остаётся лучшей в истории футбольной Болгарии. Где теперь герои той незабываемой плеяды? Выяснили — рассказываем.

Борислав Михайлов, 58 лет

Михайлов провёл все семь матчей на турнире, пропустив 11 мячей. В 1/8 финала против сборной Мексики (1:1) Борислав потащил два удара в серии пенальти, выведя свою команду в четвертьфинал. Михайлов закончил карьеру в швейцарском «Цюрихе», после чего переквалифицировался в чиновники.

Фото: Getty Images

С 2005 по 2019 год бывший вратарь возглавлял Болгарский футбольный союз (БФС), пока его не вынудило уйти в отставку Министерство по делам молодёжи и спорта. Михайлову поставили на вид скандал в отборе Евро-2020: матч Болгария — Англия (0:6) дважды прерывался из-за расистских выкриков местных болельщиков в адрес гостей. Однако уже в конце апреля этого года Михайлов отозвал свою отставку и спустя полтора года вернулся на руководящий пост.

Трифон Иванов, умер в 50 лет

В Болгарии Иванова до сих пор считают одним из лучших защитников в истории сборной. На турнире в США он провёл шесть матчей, а уже в отборочной игре к ЧМ-1998 забил в Софии решающий гол в ворота сборной России (1:0), который вывел команду на чемпионат мира во Франции. За длинные волосы и брутальную бороду Трифон удостоился прозвища Волк. Хотя аналогии с каким-нибудь пиратом из «Острова сокровищ» тоже вполне уместны.

Фото: Getty Images/uefa.com

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На ЧМ-1994 Трифон представлял швейцарский «Ксамакс», а позже перебрался в Австрию, где играл за венские «Рапид», «Аустрию» и «Фаворитен АК», периодически возвращаясь в софийский ЦСКА. Уже после завершения карьеры Иванов занялся бизнесом, а в феврале 2016 года скоропостижно скончался от инфаркта.

Цанко Цветанов, 51 год

Во многом благодаря ЧМ-1994 защитник получил возможность попробовать себя за рубежом. В 1995 году Цветанов перешёл из «Левски» в немецкий «Вальдхоф», а уже оттуда через сезон — в шотландский «Абердин». Вернувшись в Германию, Цанко подписал контракт с «Энерги» из Котбуса, с которым даже поиграл в Бундеслиге. Но заканчивал карьеру он, опять-таки, на родине — в «Левски» и «Этыре».

Фото: Getty Images

Несколько лет Цветанов работал в болгарских клубах в штабе Станимира Стойлова, который летом 2014 года пригласил его на должность тренера-методиста в казахстанскую «Астану». Сейчас Цветанов входит в совет директоров «Этыра», в котором успел побывать как игроком, так и тренером.

Петар Хубчев, 57 лет

Хубчев выступал за «Гамбург», а потом на протяжении пяти сезонов защищал цвета «Айнтрахта» из Франкфурта. Там же Петар начал и тренерскую карьеру, недолго проработав ассистентом в первой команде.

Фото: Getty Images

В 2003 году вошёл в тренерский штаб сборной Болгарии — сначала был помощником Пламена Маркова, а потом — Христо Стоичкова. Впоследствии Петар тренировал дублирующие команды «Айнтрахта» и «Вольфсбурга», а также ряд болгарских клубов. Дорос до главного тренера сборной страны, которой руководил три года. Последним местом работы Хубчева был софийский «Левски». После увольнения в 2020 году он остаётся безработным.

Йордан Лечков, 53 года

На ЧМ-1994 лысеющий полузащитник забил два гола, самый знаменитый (пожалуй, что и в жизни) — в ворота немцев в четвертьфинале. Иронично, что как раз в Германии Лечков тогда и работал — в «Гамбурге». Потом Йордан недолго поиграл в «Марселе» и «Бешикташе», после чего вернулся на родину в софийский ЦСКА.

Фото: Getty Images/wikipedia.org

Закончив карьеру в родном «Сливене», Лечков плавно переместился с поля на лавку. В 2005 году стал вице-президентом Болгарского футбольного союза. А занимая пост мэра Сливена, Лечков в 2013-м был приговорён к двум годам тюремного заключения за превышение полномочий и коррупцию. Уже во время расистского скандала, спровоцированного болгарскими болельщиками, Йордан занял место исполняющего обязанности главного тренера сборной после ухода Красимира Балакова. В последнее время Лечков метил на пост президента БФС, но проиграл судебное дело за право баллотироваться на эту должность.

Красимир Балаков, 55 лет

Курчавый полузащитник был незаменимым футболистом сборной на ЧМ-1994. Помимо лиссабонского «Спортинга» Балаков успешно выступал в «Штутгарте», в котором впоследствии начал тренерскую карьеру. Потом он руководил швейцарскими «Грассхоппером» и «Санкт-Галленом», хорватским «Хайдуком» и немецким «Кайзерслаутерном», с которым загремел во вторую Бундеслигу.

Фото: Getty Images

Вернувшись на родину, Балаков тренировал «Литекс» и «Этыр», а позже ненадолго возглавил сборную Болгарии, с которой влип в расистский скандал, поддержав болельщиков. «Я видел, как арбитр остановил игру, но должен сказать, что плохо вели себя не только болгарские болельщики, но и английские фанаты, которые свистели и кричали во время нашего гимна», — заявил Балаков.

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Красимир почти сразу же подал в отставку, а через год принял ЦСКА 1948, в 2020-м поднявшийся из второго дивизиона в первый.

Эмил Костадинов, 53 года

В Америке Костадинов голов не забивал, но без его дубля во Франции Болгарии на ЧМ-1994 просто не было бы. Из «Порту», с которым он дважды подряд выигрывал чемпионат Португалии, Эмил ненадолго перешёл в «Депортиво», а потом — в «Баварию». В его карьере были также турецкий «Фенербахче», мексиканский «Тигрес», болгарский ЦСКА и «Майнц».

Фото: Getty Images/wikipedia.org

Впоследствии Костадинов работал на нескольких должностях в структуре родного ЦСКА, а также был техническим директором молодёжных сборных Болгарии. Сейчас он занимает должность вице-президента БФС, сменив на этом посту Йордана Лечкова.

Христо Стоичков, 55 лет

В 1990-х взрывной болгарин со вздорным характером и волшебной левой считался одним из лучших форвардов планеты. На ЧМ-1994 нападающий «Барселоны» забил шесть голов в семи матчах и разделил «Золотую бутсу» с нападающим сборной России Олегом Саленко. А в конце года в довесок к ней получил «Золотой мяч».

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

В США же Христо и заканчивал карьеру («Чикаго Файр», «Ди Си Юнайтед»). Позже он был главным тренером сборной Болгарии, практиковал в Испании и ЮАР и даже был советником президента «Ростова» Сергея Горбаня, а теперь выступает экспертом на ТВ.

Три года назад Стоичков заходил в гости к «Чемпионату» и рассказал несколько малоизвестных историй из своей славной биографии. Почитайте, если пропустили.

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Наско Сираков, 59 лет

Старше Сиракова в заявке Болгарии на ЧМ-1994 был только запасной вратарь Николов. К своим 32 годам нападающий успел поиграть в Испании («Сарагоса», «Эспаньол») и Франции («Ланс») и выиграть пять чемпионатов Болгарии с «Левски».

Фото: Getty Images/youtube.com

На групповом этапе ЧМ Наско забил важный мяч в ворота сборной Аргентины, который вывел болгар в плей-офф. После турнира в США нападающий вернулся на родину, где выступал за «Ботев» из Пловдива и софийскую «Славию». Сейчас Сираков владеет футбольным клубом «Левски», с которым добился наибольших успехов игроком.

Ивайло Йорданов, 53 года

За 10 лет в лиссабонском «Спортинге» нападающий наиграл почти 200 матчей. Там же Йорданов начал тренерскую карьеру, став ассистентом главного в «Спортинге Б». Потом Ивайло был помощником Стоичкова в сборной Болгарии, а в 2010 году вошёл в скаутский отдел «Литекса» из Ловеча.

Фото: Getty Images/wikipedia.org

Последним местом работы Йорданова была молодёжная сборная страны, в которой он тоже работал ассистентом, пока не был уволен в прошлом году. Паузу в тренерской практике заполняет комментариями в прессе и на ТВ — популярная тема у ветеранов футбола.