На Влашича опять есть спрос в Италии. Уйдёт ли хорват из ЦСКА?

Никола Влашич по-прежнему остаётся трансферной целью ведущих клубов Италии. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «Милана» внимательно следит за выступлениями полузащитника ЦСКА и готово предложить за него 20 млн евро. Если организовать трансфер 23-летнего хорвата не получится, «россонери» переключатся на полузащитника Родриго Де Пауля. Да-да, этот тот самый аргентинец Де Пауль, на которого, летом 2020-го переключился «Зенит», когда у санкт-петербургского клуба, по слухам, сорвался вариант с Влашичем. Помимо того, по данным итальянских журналистов, в последнее время к Николе начал проявлять интерес «Наполи».

На фоне этих новостей появился комментарий отца Влашича Йошко, который выразил мнение, что его сыну нужен «новый вызов».

«Он чувствует пресыщение, но это нормально после трёх лет в клубе, где он сделал много хорошего, – сказал Влашич-старший в интервью для Index.hr. – Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие партнёры по команде. ЦСКА выглядит не очень хорошо в данный момент. Любой, кто смотрит матчи армейцев, понимает это. У Олича впереди много работы. Команде недостаёт ритма, они не могут выходить из-под прессинга. Никола страдает, потому что интуитивное творчество – его главное достоинство.

Прошлой зимой были серьёзные предложения, но в ЦСКА верят, что он стоит более 35 млн евро. Коронавирус оказал сильное влияние, тем не менее футбольный рынок жив, и клубы хорошо знают, за кем и почему они следят. Я не боюсь за его будущее. Никола – лучший игрок в чемпионате России, хотя играет в команде, где добиться этого намного сложнее, чем в «Зените», где его обслуживали бы мячами. Сын благодарен за всё, что для него делали до сих пор, он уже имеет хорошую карьеру и уж точно не умрёт с голоду».

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Желание Йошко видеть своего сына, играющим в Лиге чемпионов и топ-лиге Европы (в идеале и там, и там) вполне естественно. Очевидно, Влашич-старший боится, что Никола просто потеряет год карьеры, оставшись без еврокубков и в РПЛ – уже даже не шестой лиге по рейтингу УЕФА. В 23 это страшнее, чем в двадцать, когда молодой игрок ещё продолжает развиваться, или в тридцать, когда в России можно со спокойным сердцем доигрывать только ради денег. Армейцы по итогам сезона точно не попадут в Лигу чемпионов и Лигу Европы, под большим вопросом и выход в новый еврокубок – Лигу конференций. Судя по статистике, несостоявшийся в прошлое летнее окно трансфер повлиял на хорвата. Если в 11 матчах с середины августа по конец октября Влашич забил шесть мячей и отдал пять голевых передач, то в остальных 23 матчах он набрал «шесть плюс один». К Николе нет вопросов с точки зрения работоспособности, но кураж куда-то пропал.

Однако совсем не факт, что в другом клубе Влашич будет так же счастлив, как в армейском. Преувеличение представлять его этаким Сизифом, который тащит в гору свой камень-ЦСКА, догадываясь, что тот всё равно скатится вниз с вершины. Звезда должна «делать разницу», даже когда команда демонстрирует не лучший футбол. У Николы, надо признать, в нынешнем сезоне это получалось не так часто, как хотелось бы болельщикам красно-синих и тренерам. Именно благодаря ЦСКА Влашич в сентябре 2018-го дебютировал в Лиге чемпионов, а ещё через два года прочно закрепился в сборной Хорватии. И благодаря ЦСКА полузащитника перестали воспринимать просто как обладающего некоторым талантом резервиста «Эвертона».

Возможно, лучшим решением для Влашича было бы как раз остаться в составе красно-синих и помочь своему соотечественнику Ивице Оличу в строительстве новой команды. Сейчас рассуждать о ЦСКА Олича вообще несерьёзно: выводы о том, как играют армейцы, как атакуют, защищаются и (вспомним слова Влашича-старшего) выходят из-под прессинга стоит отложить до следующего сезона. Пример того, как сильно способна измениться команда после полноценной «предсезонки» – «Локомотив» Марко Николича. Сегодняшний «Локо» мало чем напоминает осенний. Если у Олича дело пойдёт, то Влашич сможет через год вернуться в Лигу чемпионов и с ЦСКА.

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В любом случае невозможно поверить, что ЦСКА продаст Николу за 20 млн, которые как будто собирается предложить «Милан». Какой в этом смысл, если армейцы сами покупали хорвата за 15,7 млн, а Transfermarkt оценивает Влашича в 30 млн? Если бы вопрос упирался исключительно в деньги, полузащитника, очевидно, продали бы «Зениту». Топ-клубы Европы должны подкреплять своё предложение топовыми суммами. Как «Монако» – в истории с Александром Головиным.

В общем, провожать Влашича из РПЛ рано. Пока же Никола вынужден со стороны наблюдать за тем, как армейцы завершают этот, не слишком радостный для всех в ЦСКА, сезон. К счастью, травма, полученная хорватом в матче 28-го тура с «Уфой», оказалось менее болезненной, чем опасались. Частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани – не помеха для выступления на Евро-2020, где полузащитник может сам поднять свою трансферную цену яркой игрой с «другими партнёрами» и ускорить переезд в Италию, Испанию, Англию, Германию или Францию.