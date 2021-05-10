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Куда пропал защитник «Локомотива» Борис Ротенберг: чемпионство, травмы и три операции, 2,5 года без футбола

Куда пропал защитник «Локомотива» Борис Ротенберг
Павел Прохоров
Куда пропал Борис Ротенберг? Он не играет 2,5 года, но карьеру не заканчивал
Почему восстановление защитника «Локо» так сильно затянулось?
Футбол / РПЛ 0
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5 декабря 2018 года в Казани защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава – и пропал из виду. Два с половиной года о нём не было новостей, хотя о завершении карьеры Борис не заявлял. Мы попытались выяснить, где он, как.

Две операции и возможная должность спортивного директора «Локомотива»

После того как Ротенберг «сломался», «Локомотив» установил перед «РЖД Ареной» стенд в поддержку игрока, на котором любой болельщик мог оставить пожелание травмированному футболисту. Борис оценил поступок клуба и поблагодарил его и болельщиков: «Спасибо за поддержку ребятам из команды, тренерам и руководству клуба! Отдельное спасибо всем болельщикам «Локо» за тёплые слова! С вашей поддержкой вернусь обратно быстрее и более сильным. Желаю ребятам отличной игры с «Оренбургом».

Ротенбергу пришлось тяжело психологически и физически. После операции в итальянской клинике у него пошла инфекция, после которой было принято решение в срочном порядке лечь в госпиталь и сделать новую, уже в Барселоне. Фанаты железнодорожников вновь не остались в стороне и поддержали игрока. Пока защитник восстанавливался, «Локомотив» заключил с ним новый контракт, а его агент Дмитрий Селюк и Юрий Сёмин уже прочили ему должность спортивного директора клуба.

«Жаль, что Ротенберг, скорее всего, уже не будет спортивным директором «Локомотива». Я считаю, что он человек, который дорожит репутацией. Когда сидишь на скамейке, видишь всю ситуацию изнутри. Боря в ближайшее время должен куда-то пойти работать. Плюс знание языков. Я смотрю на спортдиров клубов. Боря был бы одним из лучших. У него есть образование. Он может договориться, Боря — уверенный в себе человек. Очень много руководителей клубов выступают против агентов. Футболист, который не учился, не знает юридических вопросов. С таким легко подписать контакт. А гораздо тяжелее, когда за ним есть человек, который поможет», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Что касается спортивного директора, то он и тренер едины. Они должны быть в связке и с одной целью, но, когда что-то не выходит, и уходить они должны вместе. Я сто раз предлагал Бориса Ротенберга на эту должность, он вне сомнения был готов, но с ним нужно было поговорить», – утверждал Сёмин.

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«Двухлетнее восстановление Бориса Ротенберга? Такое случается». Слова врача «Локомотива»

В октябре 2020 года «Локомотив» внёс Бориса Ротенберга в заявку на РПЛ, но и в этом сезоне чемпион России, видимо, не сыграет. Защитник должен был присоединиться к общей группе в декабре 2020-го, о чём в интервью «Чемпионату» рассказал врач «Локомотива» Никита Карлицкий.

«Двухлетнее восстановление Бориса Ротенберга? Такое случается. Любая, даже самая простая операция — это риск – всегда что-то может случиться с оборудованием или могут занести инфекцию. Международная статистика говорит, что вероятность инфицирования во время операции – 0,04%. В США видел статистику, что около 500 человек в год умирает из-за отказа оборудования. Это речь только про плановые операции. Во время операции колено Бориса было инфицировано. Увы, такое бывает. Это жестокая статистика.

Сейчас мы планируем его выход в общую группу на декабрь 2020 года. Он долго не мог заниматься, а футболисты быстро теряют объем мышечной массы. Если обездвижить ногу спортсмена, например наложить гипс на месяц, то игрок теряет до 50% мышечной массы. А тут такой большой срок и мало что осталось от мышц. Восемь месяцев пил антибиотики и не мог тренироваться. Были операции по чистке сустава. Важно, что докторам в Барселоне удалось сохранить связку. Иначе ему бы сейчас предстояла ещё одна операция. Радует, что сейчас связка выглядит неплохо, приросла, прицепилась. Борис старается, надеемся на лучшее», — сказал Карлицкий.

Когда в «Локомотиве» менялось руководство, Ротенберг мог получить должность генерального директора клуба, но назначение так и не состоялось, хотя агент футболиста очень этого желал. «Я надеюсь, что Борис станет генеральным директором «Локомотива». Первое, что хочу подчеркнуть, – у него есть высшее экономическое образование. У него есть знания для того, чтобы управлять клубом. Он заканчивал Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Как мы поняли, образование у него есть, желание тоже. Дело осталось за малым — возглавить «Локомотив», – заявил агент игрока Дмитрий Селюк.

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Очередная операция Ротенберга и дальнейшее продолжение карьеры

В середине января защитник вновь лёг на операционный стол, но уже для удаления фиксирующей пластины.

«Сейчас тренируюсь два раза в день и сконцентрирован лишь на восстановлении и возвращении на поле, чтобы помочь команде. Самое важное на данный момент – это мое здоровье. Всё остальное будет зависеть от того, как поведёт себя колено под полноценными нагрузками в общей группе и в матчах», – заявил Ротенберг в феврале.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ожидалось, что Борис всё же зацепит этот сезон. «Пока не выйдет на поле, Боря не закончит карьеру, — утверждал представитель защитника Дмитрий Селюк. — Он не хочет уйти или выходить травмированным. Двух мнений быть не может — он вернётся на поле, а дальше будет видно. Это задача-минимум, к которой игрок сейчас стремится на всех парах. Врачи «Локомотива» всегда говорят осторожно, особенно когда дело касается Бори. Будем надеяться, что это произойдет скоро, и он начнет тренироваться в общей группе. Как раз в этом сезоне его и увидим. Тут дело не в 34 годах. Безусловно, понимаем, что время подходит и рано или поздно надо будет красиво закончить. Но сперва надо закончить ситуацию с травмой, восстановление от которой — подвиг, так как у него было заражение крови, и он его победил. И после возвращения он начнёт думать о дальнейшей карьере функционера».

Контракт Ротенберга истекает 30 июня 2021 года и дальнейшее развитие его карьеры – под большим вопросом. Мы связались с агентом футболиста, чтобы разузнать, когда всё-таки ждать Бориса на поле и будет ли продлён его контракт.

«По поводу здоровья Ротенберга стоит обращаться к врачам «Локомотива». У них надо спрашивать о состоянии и о его выходе на поля. Продление контракта? Этот вопрос пока не совсем по адресу. Посмотрим, как у него всё будет выглядеть, и сможет ли он выйти. Контрактом будем заниматься позже. Я не парюсь на этот счёт. Думаю, всё будет хорошо и решится правильно», – заявил Селюк.

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