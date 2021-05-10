Куда пропал Борис Ротенберг? Он не играет 2,5 года, но карьеру не заканчивал

5 декабря 2018 года в Казани защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава – и пропал из виду. Два с половиной года о нём не было новостей, хотя о завершении карьеры Борис не заявлял. Мы попытались выяснить, где он, как.
Две операции и возможная должность спортивного директора «Локомотива»
После того как Ротенберг «сломался», «Локомотив» установил перед «РЖД Ареной» стенд в поддержку игрока, на котором любой болельщик мог оставить пожелание травмированному футболисту. Борис оценил поступок клуба и поблагодарил его и болельщиков: «Спасибо за поддержку ребятам из команды, тренерам и руководству клуба! Отдельное спасибо всем болельщикам «Локо» за тёплые слова! С вашей поддержкой вернусь обратно быстрее и более сильным. Желаю ребятам отличной игры с «Оренбургом».
Ротенбергу пришлось тяжело психологически и физически. После операции в итальянской клинике у него пошла инфекция, после которой было принято решение в срочном порядке лечь в госпиталь и сделать новую, уже в Барселоне. Фанаты железнодорожников вновь не остались в стороне и поддержали игрока. Пока защитник восстанавливался, «Локомотив» заключил с ним новый контракт, а его агент Дмитрий Селюк и Юрий Сёмин уже прочили ему должность спортивного директора клуба.
«Жаль, что Ротенберг, скорее всего, уже не будет спортивным директором «Локомотива». Я считаю, что он человек, который дорожит репутацией. Когда сидишь на скамейке, видишь всю ситуацию изнутри. Боря в ближайшее время должен куда-то пойти работать. Плюс знание языков. Я смотрю на спортдиров клубов. Боря был бы одним из лучших. У него есть образование. Он может договориться, Боря — уверенный в себе человек. Очень много руководителей клубов выступают против агентов. Футболист, который не учился, не знает юридических вопросов. С таким легко подписать контакт. А гораздо тяжелее, когда за ним есть человек, который поможет», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
«Что касается спортивного директора, то он и тренер едины. Они должны быть в связке и с одной целью, но, когда что-то не выходит, и уходить они должны вместе. Я сто раз предлагал Бориса Ротенберга на эту должность, он вне сомнения был готов, но с ним нужно было поговорить», – утверждал Сёмин.
«Двухлетнее восстановление Бориса Ротенберга? Такое случается». Слова врача «Локомотива»
В октябре 2020 года «Локомотив» внёс Бориса Ротенберга в заявку на РПЛ, но и в этом сезоне чемпион России, видимо, не сыграет. Защитник должен был присоединиться к общей группе в декабре 2020-го, о чём в интервью «Чемпионату» рассказал врач «Локомотива» Никита Карлицкий.
«Двухлетнее восстановление Бориса Ротенберга? Такое случается. Любая, даже самая простая операция — это риск – всегда что-то может случиться с оборудованием или могут занести инфекцию. Международная статистика говорит, что вероятность инфицирования во время операции – 0,04%. В США видел статистику, что около 500 человек в год умирает из-за отказа оборудования. Это речь только про плановые операции. Во время операции колено Бориса было инфицировано. Увы, такое бывает. Это жестокая статистика.
Сейчас мы планируем его выход в общую группу на декабрь 2020 года. Он долго не мог заниматься, а футболисты быстро теряют объем мышечной массы. Если обездвижить ногу спортсмена, например наложить гипс на месяц, то игрок теряет до 50% мышечной массы. А тут такой большой срок и мало что осталось от мышц. Восемь месяцев пил антибиотики и не мог тренироваться. Были операции по чистке сустава. Важно, что докторам в Барселоне удалось сохранить связку. Иначе ему бы сейчас предстояла ещё одна операция. Радует, что сейчас связка выглядит неплохо, приросла, прицепилась. Борис старается, надеемся на лучшее», — сказал Карлицкий.
Когда в «Локомотиве» менялось руководство, Ротенберг мог получить должность генерального директора клуба, но назначение так и не состоялось, хотя агент футболиста очень этого желал. «Я надеюсь, что Борис станет генеральным директором «Локомотива». Первое, что хочу подчеркнуть, – у него есть высшее экономическое образование. У него есть знания для того, чтобы управлять клубом. Он заканчивал Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Как мы поняли, образование у него есть, желание тоже. Дело осталось за малым — возглавить «Локомотив», – заявил агент игрока Дмитрий Селюк.
Очередная операция Ротенберга и дальнейшее продолжение карьеры
В середине января защитник вновь лёг на операционный стол, но уже для удаления фиксирующей пластины.
«Сейчас тренируюсь два раза в день и сконцентрирован лишь на восстановлении и возвращении на поле, чтобы помочь команде. Самое важное на данный момент – это мое здоровье. Всё остальное будет зависеть от того, как поведёт себя колено под полноценными нагрузками в общей группе и в матчах», – заявил Ротенберг в феврале.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ожидалось, что Борис всё же зацепит этот сезон. «Пока не выйдет на поле, Боря не закончит карьеру, — утверждал представитель защитника Дмитрий Селюк. — Он не хочет уйти или выходить травмированным. Двух мнений быть не может — он вернётся на поле, а дальше будет видно. Это задача-минимум, к которой игрок сейчас стремится на всех парах. Врачи «Локомотива» всегда говорят осторожно, особенно когда дело касается Бори. Будем надеяться, что это произойдет скоро, и он начнет тренироваться в общей группе. Как раз в этом сезоне его и увидим. Тут дело не в 34 годах. Безусловно, понимаем, что время подходит и рано или поздно надо будет красиво закончить. Но сперва надо закончить ситуацию с травмой, восстановление от которой — подвиг, так как у него было заражение крови, и он его победил. И после возвращения он начнёт думать о дальнейшей карьере функционера».
Контракт Ротенберга истекает 30 июня 2021 года и дальнейшее развитие его карьеры – под большим вопросом. Мы связались с агентом футболиста, чтобы разузнать, когда всё-таки ждать Бориса на поле и будет ли продлён его контракт.
«По поводу здоровья Ротенберга стоит обращаться к врачам «Локомотива». У них надо спрашивать о состоянии и о его выходе на поля. Продление контракта? Этот вопрос пока не совсем по адресу. Посмотрим, как у него всё будет выглядеть, и сможет ли он выйти. Контрактом будем заниматься позже. Я не парюсь на этот счёт. Думаю, всё будет хорошо и решится правильно», – заявил Селюк.
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