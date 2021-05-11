Максименко в шаге от звания лучшего голкипера сезона! Рейтинг вратарей 29-го тура РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 29-го тура РПЛ.

Слово Владимиру.

Чем ближе конец чемпионата, тем интереснее следить за противостояниями в турнирной таблице. Одни команды ведут борьбу за Лигу чемпионов, другие — за еврокубки, третьи — за сохранение прописки в РПЛ. При этом многие голкиперы прекрасно проявляют себя, принося своим командам нужные очки. В 29-м туре было не так много вратарских спасений, но почти все они получились яркими и важными. Отмечу также большое количество «сухарей».

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5. Александр Максименко, «Спартак»

В пропущенном голе от Глушенкова на 27-й минуте вины Максименко нет. Но и спасений вратарь «Спартака» совершил немного. На 82-й минуте красно-белые побежали вперёд большими силами и пропустили быструю контратаку с выходом Конате один на один — для голкипера такие моменты особенно сложны. Максименко был сконцентрирован, правильно вышел из ворот и занял позицию в районе одиннадцати метров. Александр ждал сближения с нападающим, немного отпустившим мяч, — именно в этот момент вратарь сократил дистанцию, бросился в ноги и правой рукой выгреб мяч, после чего защитники устранили угрозу.

4. Михаил Кержаков, «Зенит»

Для Кержакова матч получился сложным, потому что «Зенит» уже не имеет турнирной мотивации. После празднования чемпионства у команды всегда наступает определённая расслабленность. Михаил давно не играл, но получил шанс в Уфе. Местная команда яростно борется за выживание, поэтому у ворот «Зенита» возникало достаточно много моментов, пусть и не стопроцентных. Но Кержаков действовал сконцентрировано и уверенно.

На 32-й минуте Жемалетдинов сместился с левого фланга в центр и с линии штрафной пробил низом в ближний угол. Кержаков тоже двигался в центр параллельно линии ворот вместе с бьющим — важно было занять правильную позицию, чтобы не открыть ближний угол. Вратарь контролировал ситуацию: прыгнул и перевёл мяч на угловой. На 67-й минуте Андрич получил пас в штрафной и, мощно пробив в ближний угол, попал в перекладину. Кержаков в принципе ничего сделать бы не смог, но если бы мяч летел в сетку, то мы смогли бы оценить, насколько вратарь готов среагировать на этот удар.

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3. Ярослав Годзюр, «Урал»

Годзюр отыграл на «ноль» в матче против «Ростова». У его ворот не было большого количества моментов, со всеми Ярослав обязан был справляться, пусть они и были непростыми. На 77-й минуте Хасимото бил под опорную ногу вратарю после прострела Фольмера. Годзюр немного сместился в центр, сложился, отбил мяч перед собой, но потом быстро зафиксировал его. Момент можно назвать голевым, но правильная позиция голкипера не позволила ростовчанам отличиться.

На 90-й минуте Тугарев плотно пробил с дальней дистанции. Мяч по нестабильной, виляющей траектории летел в ближний угол — вратарю важно было определить точку его соприкосновения с руками и преградить ему путь. Годзюр среагировал на удар и в прыжке отбил мяч.

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2. Игорь Лещук, «Динамо»

В дерби с «Локомотивом» Лещук подменял Антона Шунина, который пропускал тур из-за повреждения. В матче не было большого количества моментов, в которых надо было выручать, но Игорь с честью справился со своей работой. Иногда вратарь немного нервничал, но момент, когда он проявил чудеса реакции, вообще назову самым сложным в этом туре. На 75-й минуте Миранчук навесил со штрафного на Зе Луиша, который с линии вратарской очень мощно пробил под перекладину в упор. Лещук действовал хладнокровно: не стал дёргаться на выход, а сразу просчитал траекторию полёта мяча и реагировал на ленточке. Он занял позицию относительно нападающего, находился в хорошей стойке и был готов выбросить руки на мяч. В итоге Игорь среагировал блестяще, отбив мяч в перекладину, хотя после таких ударов часто случаются голы.

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1. Александр Беленов, «Уфа»

«Уфа» стремится попасть в стыки, каждое очко для команды — на вес золота. Отсюда большой уровень ответственности и напряжения, ведь бороться за выживание даже сложнее, чем за высокие места. Каждое действие, в том числе и вратарское, очень важно. И здесь на первый план выходит психологическая устойчивость. Беленов в очередном туре сыграл блестяще, совершив ключевое спасение с пенальти в конце первого тайма. Александр спокойно держался на линии ворот до самого удара, среагировал на летящий практически в угол мяч и грамотно отбил его. Азмун отправил мяч на удобной высоте, но удар получился очень плотным. Важно было не дернуться до удара и не опоздать с реакцией после — было видно, что Беленов заранее выбрал угол, не делая лишних движений.

Также отмечу момент на 21-й минуте, когда Малком стрелял из убойной позиции, с 12 метров после прострела Ерохина. Беленов грамотно занял позицию — немного вышел из ворот, располагался не слишком глубоко. Вратарь не делал лишних движений при реакции на удар в левый угол, сложился и отбил мяч перед собой. После этого сориентировался и лежа нивелировал добивание, вынеся мяч ногой на угловой.