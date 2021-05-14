Миранчук — в ЛЧ, Роналду — мимо? Расклады за два тура до финиша Серии А

«Ювентус» так приучил болельщиков к регулярным победам в чемпионате Италии, что его нынешнее пятое место воспринимается как аномалия. Криштиану Роналду продолжает штамповать один рекорд за другим и при этом рискует пролететь мимо Лиги чемпионов. Представить главный клубный турнир Европы без «Ювентуса» по-прежнему тяжело, но времени на исправление ситуации очень мало.

«Интер» уже давно обеспечил себе место в Лиге чемпионов, а вот за оставшиеся три путёвки развернулась ожесточённая борьба. Судя по всему, за два тура до финиша претендентов осталось четверо. Теоретически в спор может вмешаться «Лацио», у которого матч в запасе, но шансы римлян невысоки.

«Аталанта», 75 очков

Календарь: 15 мая, «Дженоа» (в гостях, 14-е место); 23 мая, «Милан» (д, 3).



Команда Алексея Миранчука изо всех сил пытается обезопасить себя от вылета из четвёрки. Восемь побед в последних 10 матчах — такие бергамаски способны оставить позади всех преследователей. По всей видимости, у банды Джан Пьеро Гасперини не должно возникнуть никаких проблем во встрече с «Дженоа», ведь генуэзцы уже обеспечили себе сохранение прописки в Серии А. В заключительном туре «Аталанту» ждёт непростая игра с «Миланом», который дышит ей в спину. По регламенту в случае равенства очков у команд нужно смотреть на личные встречи, и тут преимущество пока на стороне клуба из Бергамо (победа в первом круге — 3:0). Таким образом, «Аталанте» достаточно обыграть «Дженоа» и не проиграть «Милану», чтобы снова получить место в ЛЧ.

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«Милан», 75 очков

Календарь: 16 мая, «Кальяри» (д, 15); 23 мая, «Аталанта» (г, 2)



Вы помните, когда «Милан» последний раз играл в Лиге чемпионов? Некогда грозный клуб, семь раз побеждавший в турнире, не может попасть туда с сезона-2013/14. Кто знает, возможно, такой же период забвения ждёт в будущем и «Ювентус», хотя вряд ли.

Вернёмся к раскладам. Для возвращения в Лигу чемпионов команде Стефано Пиоли необходимо набрать три очка в двух оставшихся матчах, и тогда не нужно будет высчитывать дополнительные варианты. Обыграть дома «Кальяри» — не самая сложная задача, но вот сделать то же самое с «Аталантой» на выезде… Способен ли на это нынешний «Милан»? С другой стороны, это и не понадобится, если одолеть сардинцев. У «Милана» преимущество по дополнительным показателям перед «Наполи» и «Ювентусом». Значит, Ибрагимович вернётся в ЛЧ, если его команда наберёт не меньше очков, чем туринцы или неаполитанцы. К тому же внушает оптимизм прекрасная форма «Милана» — три победы в последних трёх матчах, разница мячей 12-0.

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«Наполи», 73 очка

Календарь: 16 мая, «Фиорентина» (г, 13); 23 мая, «Верона» (д, 10)



Южанам, в отличие от «Милана» и «Аталанты», не придётся играть с прямыми конкурентами. Соперники команды Дженнаро Гаттузо не вылетят, но и в еврокубки не попадут. Помимо всего прочего, «Наполи» очень мощно проводит концовку сезона — 9 побед в 11 матчах, а нападающий Осимхен начинает постепенно оправдывать вложенные в него средства. Если неаполитанцы продолжат в том же духе, то без проблем заберут шесть очков. Впрочем, не стоит забывать, что их игра подвержена перепадам. Достаточно вспомнить домашний матч с «Кальяри», где «Наполи» упустил победу в компенсированное время (а ведь эти два очка пришлись бы очень кстати). По личным встречам у южан есть преимущество и перед «Ювентусом», и перед «Аталантой», но с «Миланом» этот номер не пройдёт.

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«Ювентус», 72 очка

Календарь: 15 мая, «Интер» (д, 1); 23 мая, «Болонья» (г, 11)

Пожалуй, многое определит домашний матч с «Интером». Подопечные Конте уже завоевали чемпионский титул и теперь могут играть в своё удовольствие. Но что-то подсказывает — «Интер» совсем не прочь ещё раз испортить настроение принципиальному сопернику. У «Ювентуса» весьма непростая задача. Мало того, что надо набрать максимум очков, так ещё и у всех конкурентов преимущество по личным встречам. Выходит, что «Милану» и «Аталанте» достаточно набрать по три балла, чтобы стать недосягаемыми для бессменного чемпиона последних лет. Следовательно, Роналду и компания должны сделать всё, чтобы опередить «Наполи», а для этого очень желательно побеждать «Интер». Как бы там ни было, Криштиану близок к тому, чтобы впервые за длительное время не сыграть в Лиге чемпионов.



Важный момент — нельзя забывать о санкциях, которые планирует наложить на клуб УЕФА, чей глава Александер Чеферин всерьёз рассматривает вариант с отстранением от еврокубков «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны» на два года. Если это произойдёт, а найти дополнительную лазейку не получится, все финишные старания «Юве» могут оказаться бесполезными.