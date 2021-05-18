«Спартак» — мастер камбэков! Самые интересные факты сезона в РПЛ

У каждой команды в чемпионате была своя фишка — даже у «Тамбова».

Чемпионат России завершился, пришло время подводить итоги.

Главные цифры РПЛ сезона-2020/2021. «Зенит» и Дзюба — лучшие! Минимум текста — максимум наглядной инфографики.

Сегодня сделаем это в формате: один клуб — один факт.

«Зенит» — самый доминирующий

Чемпионы России вели в счёте 24 раза — чаще, чем кто-либо другой в РПЛ. Так были добыты все 19 побед «Зенита» в сезоне. Четыре матча закончились вничью, один раз петербуржцы проиграли («Рубин», 1:2).

«Спартак» — самый волевой

Красно-белые набрали больше всего очков после того, как уступали в счёте (22). «Спартак» пропускал первым 17 раз и в шести случаях победил. Ещё четыре раза, проигрывая, красно-белые сводили игру к ничейному результату.

«Локомотив» — лучший в 2021 году

После зимней паузы железнодорожники набрали больше всех очков: 28 из 33 возможных. Столько же очков «Локо» набрал до перерыва, но для этого им понадобилось больше матчей (19).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Рубин» — агрессивный гость

Казанцы набрали больше всего очков в выездных матчах (31). Им удалось выиграть 10 из 15 гостевых встреч — в том числе у «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Динамо».

«Сочи» — самая результативная защита в лиге

Игроки обороны сочинцев забили 9 мячей, это лучший показатель в РПЛ. Отличились Мевля (3), Терехов (3), Миладинович (1), Заика (1) и Прохин (1).

ЦСКА — самый постоянный

В среднем каждый из армейцев, выходивших на поле в этом сезоне, провёл в клубе четыре года.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Динамо» — больше всего воспитанников в составе (12)

Наиболее ярко проявили себя Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Вячеслав Грулёв и Роман Евгеньев.

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«Химки» — самые неожиданные

Впервые за долгое время подмосковный клуб вышел в РПЛ и с ходу занял восьмое место. За последние 10 лет лучше из новичков выступал только «Оренбург» (7-е место, сезон-2018/2019).

«Ростов» — больше всего бомбардиров (18)

В «Спартаке», для сравнения, забивали всего 10 футболистов. Это предпоследнее место в РПЛ по данному показателю — меньше игроков забивало только у «Ротора» (7).

«Краснодар» — самый комбинационный

В среднем за матч «быки» владели мячом 58,1% времени. По этому показателю «Краснодар» обошёл такие клубы, как, например, «Ювентус» (55,6%), «Реал» (57,8%) и «Бавария» (57,9%). Также «быки» лидируют в РПЛ по показателю коротких передач в среднем за игру — 471. Мелочь, а приятно.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Ахмат» — самый синхронный

В среднем за матч грозненцы 2,4 раза успешно использовали офсайдную ловушку.

«Урал» — самый невезучий

В их ворота было назначено 10 пенальти (реализованы 8 из них).

«Уфа» — самая требовательная

Башкирский клуб дважды менял тренера: в начале сезона Рашид Рахимов сменил Вадима Евсеева, ближе к концу чемпионата команду принял Алексей Стукалов. Ещё один матч уфимцы провели под руководством Николая Сафрониди, который временно исполнял обязанности главного тренера. Итого — четыре специалиста!

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«Арсенал» — самый жёсткий

Туляки заработали 8 красных и 83 жёлтых карточки за 30 туров РПЛ.

«Ротор» — самый интернациональный (11 иностранцев)

В заявке разрешено не более 8 легионеров, поэтому волгоградцы по ходу сезона распрощались с Джано, Бекой Микелтадзе и Патрисио Матрикарди.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Тамбов» — самый многочисленный (50 футболистов)

Для бездомного аутсайдера сезон получился мучительно долгим: клуб испытывал большие проблемы, из команды ушли практически все ведущие игроки. На состав «Тамбову» весной скидывались всем миром.