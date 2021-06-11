10 вундеркиндов, которые могут выстрелить на Евро-2020. Самому юному — всего 17 лет!

Такие крупные турниры, как чемпионат Европы, привычно становятся ярмаркой талантов. На Евро-2020 мы можем увидеть в деле сразу несколько ярких молодых звёзд, которые в скором времени должны громко заявить о себе. Кто-то из вундеркиндов уже это сделал, но таких примеров пока не так много. Всё-таки для большинства чемпионат Европы — отличная возможность «продать» себя и отправиться на повышение в топ-клуб.

Педри, 18 лет (Испания, «Барселона»)

Каталонец, пожалуй, ярче всех из молодёжи проявил себя в сезоне-2020/2021. За год его рыночная стоимость возросла в 10 раз — с 7 до 70 млн евро! Прямо сейчас Педри — уверенный игрок основы в «Барселоне». На его счету не так много результативных действий (четыре забитых мяча и шесть голевых передач), но он оказывает большое влияние на игру каталонцев и заслуженно получил вызов в сборную Испании от Луиса Энрике.

Букайо Сака, 19 лет (Англия, «Арсенал»)

Сака неплохо проявил себя ещё в прошлом году. В этом же сезоне он стал лидером «Арсенала» и зачастую, несмотря на столь юный возраст, тянул команду на себе. Букайо стал четвёртым по системе «гол+пас» в составе канониров (семь голов, 10 результативных передач), пропустив вперёд лишь более опытных Пепе, Ляказетта и Обамеянга. Его поездка на чемпионат Европы также выглядит вполне заслуженно. При этом Сака универсален и может закрыть сразу несколько позиций: в центре поля и на обоих флангах, причём как в обороне, так и ближе к атаке. Такой трудяга точно пригодится Гарету Саутгейту на Евро.

Букайо Сака Фото: Kirsty Wigglesworth/Getty Images

Джуд Беллингем, 17 лет (Англия, «Боруссия» Д)

Самым молодым игроком сборной Англии на чемпионате Европы станет Джуд Беллингем. Он не всегда попадает в основу «Боруссии», но играет в целом довольно много для своего возраста. Джуд пропустил всего пять матчей в прошедшем сезоне, на его счету 46 матчей (из них 33 — в стартовом составе), четыре гола и четыре результативные передачи. Неплохие цифры для футболиста, которому в конце июня исполнится только 18 лет.

Нуну Мендеш, 18 лет (Португалия, «Спортинг»)

Главным талантом в Португалии считается левый защитник «Спортинга» Нуну Мендеш. За 18-летним вундеркиндом уже охотятся два манчестерских клуба — «Сити» и «Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает Мендеша в 40 млн евро. И ведь есть за что: Нуну хорош в отборе и неплохо подключается в атаку. Только посмотрите, какой гол он забил в ворота «Портимоненсе».

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Джамал Мусиала, 18 лет (Германия, «Бавария»)

Хавбек «Баварии» долго думал, за сборную какой страны ему выступать. Мусиала родился в Германии, долгое время жил в Англии, его родители — нигериец и немка. Борьбу за талантливого футболиста в итоге выиграла сборная Германии. В сезоне-2020/2021 Джамал провёл 37 матчей за «Баварию», забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. При этом в большинстве встреч Мусиала выходил на замену. Что же будет, когда он станет игроком основы в «Баварии» и сборной Германии?

Джамал Мусиала Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Райан Гравенберх, 19 лет (Нидерланды, «Аякс»)

Голландская школа стабильно даёт по несколько суперталантливых футболистов каждый год. На этот раз таким самородком стал полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх. По стилю игры он напоминает Поля Погба — такой же высокий пластичный игрок центра поля. Райан не стесняется идти в обводку и способен одной передачей разрезать оборону соперника. Будет интересно понаблюдать за ним на чемпионате Европы.

Жереми Доку, 19 лет (Бельгия, «Ренн»)

Доку — вингер, который способен сыграть как справа, так и слева. В прошедшем сезоне он выступал за «Андерлехт» и «Ренн». Французы отдали за Жереми большую сумму — 26 млн евро — хотя на момент перехода он стоил в три раза меньше. На его счету четыре гола и восемь результативных передач в 44 матчах сезона-2020/2021. В сборной Доку борется за место в основе с такими футболистами, как Дрис Мертенс, Янник Карраско и братья Азары, поэтому вряд ли он получит много игрового времени на чемпионате Европы. Однако в будущем Доку может стать лидером сборной Бельгии.

Йошко Гвардиол, 19 лет (Хорватия, «Динамо» З)

Гвардиол считается одним из самых перспективных защитников в мире. Ещё до Евро-2020 хорват отправился на повышение — следующий сезон он начнёт в составе «РБ Лейпциг». Там надеются, что Йошко сможет заменить ушедшего в «Баварию» Юпамекано. Российские любители футбола могут помнить Гвардиола по матчам загребского «Динамо» против ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы. Армейцам он, кстати, даже забил и в целом действовал в тех матчах довольно надёжно.

Илья Забарный, 18 лет (Украина, «Динамо» К)

У украинцев также есть свой талант в центре обороны. Илья Забарный в свои 18 лет уже является основным защитником киевского «Динамо» и сборной страны. Чемпионат Европы может стать для него трамплином в топ-клуб. Хотя спрос на Забарного и без того достаточно высок: не так давно в прессе появилась информация об интересе к Илье со стороны «Челси».

Илья Забарный Фото: Jose Miguel Fernandez/Getty Images

Кацпер Козловский, 17 лет (Польша, «Погонь»)

Козловский — атакующий хавбек из клуба «Погонь». Не так давно он установил рекорд сборной Польши, став самым молодым её дебютантом за последние полвека (17 лет 5 месяцев). Кацпер физически одарён, обладает хорошей техникой — чем-то напоминает Александра Головина, только более мощного. По данным польской прессы, за Козловским наблюдают скауты «Барселоны», «Ювентуса», дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед». В перспективе он может установить рекорд чемпионатов Европы и стать самым молодым футболистом, выходившим на поле в рамках турнира за всю историю его проведения. Нынешний рекорд на Евро-2012 установил голландец Йетро Виллемс (18 лет 2 месяца).