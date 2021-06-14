Картинка дня: тепловая карта Швеции в матче с Испанией

К концу первого тайма в матче с Испание шведы набрали 16% владения и наконец-то больше 60% точности паса. И это ещё много, потому что большую часть тайма соотношение было ещё более безумным в пользу испанцев. Цифры, которые передают все: 419 на 57. Это количество точных пасов, которые сделали обе команды. У одного Лапорта больше точных передач, чем у всей сборной Швеции. Скриншот тепловой карты шведов передаёт ситуацию ещё нагляднее. Пятна означают активность команды с мячом, красный цвет – высокая активность, оранжевый, чуть ниже, зеленый – ещё ниже. А теперь сравните с картой Швеции. На чужой половине поля ничего нет.

А вот, как выглядит тепловая карта Испании после первого тайма.

Фото: whoscored.com

Правда, счёт после первого тайма так и не был открыт: 0:0.