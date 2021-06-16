Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Евро-2020, матч Финляндия — Россия, 16 июня 2021 года: в основе сборной России Матвей Сафонов, почему он, а не Шунин

Шунин разочаровал Черчесова. Сафонов — в основе сборной России на матч с финнами
Николай Егорычев
В основе сборной России Матвей Сафонов
Комментарии
Понятно, что Шунин плохо сыграл с бельгийцами. Но почему же всё-таки Сафонов, а не Дюпин?

После матча с бельгийцами к Станиславу Черчесову и всей сборной России возникло много вопросов. Более всех не убедили своей игрой два футболиста — Андрей Семёнов и Антон Шунин. Черчесов всегда себе на уме, но ошибки Семёнова и Шунина было тяжело не заметить. Как итог: оба на матч со сборной Финляндии остались в запасе.

Черчесов точно был голкипером? Шунин в воротах сборной России — ошибка тренера! Черчесов точно был голкипером? Шунин в воротах сборной России — ошибка тренера!

Наибольший интерес вызывает смена голкипера. Черчесов не побоялся сделать это прямо по ходу турнира. Шунин, которого Станислав Саламович почти год наигрывал в качестве основного, уступил место в воротах молодому Матвею Сафонову.

Шунин не тащит. Готов ли Черчесов поменять вратаря по ходу турнира? Шунин не тащит. Готов ли Черчесов поменять вратаря по ходу турнира?

Но и в этом решении можно усмотреть нелогичность. Голкипер «Краснодара» провалил весеннюю часть сезона и долгое время восстанавливался от травмы. Юрий Дюпин, третий вратарь сборной, куда увереннее действовал в матчах за «Рубин». По ряду показателей он превосходит и Сафонова, и Шунина. Так почему же Черчесов выбрал не его, а Сафонова?

Скорее всего, дело в международном опыте. В свои 33 года Дюпин не играл в еврокубках и даже не дебютировал за сборную — в отличие от того же Сафонова. Тот успел поиграть и в молодёжной сборной России, и в Лиге Европы, и даже в Лиге чемпионов.

«Я очень рад, что Сафонов сыграет с финнами, — сказал Алексей Чистяков, первый тренер Матвея. — Уверен, что сегодня сборная России не пропустит. В двух мячах, пропущенных от Бельгии, Шунин сыграл непрофессионально. Думаю, Матвей таких ошибок не допустит».

Матч с Финляндией — отличная проверка для Сафонова на готовность быть «первым номером» сборной. А Черчесову остаётся лишь надеяться, что Матвей со своей задачей справится. Иначе ему сразу же припомнят невызов в сборную Гильерме, который весной набрал отличную форму.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021