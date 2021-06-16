Шунин разочаровал Черчесова. Сафонов — в основе сборной России на матч с финнами

После матча с бельгийцами к Станиславу Черчесову и всей сборной России возникло много вопросов. Более всех не убедили своей игрой два футболиста — Андрей Семёнов и Антон Шунин. Черчесов всегда себе на уме, но ошибки Семёнова и Шунина было тяжело не заметить. Как итог: оба на матч со сборной Финляндии остались в запасе.
Наибольший интерес вызывает смена голкипера. Черчесов не побоялся сделать это прямо по ходу турнира. Шунин, которого Станислав Саламович почти год наигрывал в качестве основного, уступил место в воротах молодому Матвею Сафонову.
Но и в этом решении можно усмотреть нелогичность. Голкипер «Краснодара» провалил весеннюю часть сезона и долгое время восстанавливался от травмы. Юрий Дюпин, третий вратарь сборной, куда увереннее действовал в матчах за «Рубин». По ряду показателей он превосходит и Сафонова, и Шунина. Так почему же Черчесов выбрал не его, а Сафонова?
Скорее всего, дело в международном опыте. В свои 33 года Дюпин не играл в еврокубках и даже не дебютировал за сборную — в отличие от того же Сафонова. Тот успел поиграть и в молодёжной сборной России, и в Лиге Европы, и даже в Лиге чемпионов.
«Я очень рад, что Сафонов сыграет с финнами, — сказал Алексей Чистяков, первый тренер Матвея. — Уверен, что сегодня сборная России не пропустит. В двух мячах, пропущенных от Бельгии, Шунин сыграл непрофессионально. Думаю, Матвей таких ошибок не допустит».
Матч с Финляндией — отличная проверка для Сафонова на готовность быть «первым номером» сборной. А Черчесову остаётся лишь надеяться, что Матвей со своей задачей справится. Иначе ему сразу же припомнят невызов в сборную Гильерме, который весной набрал отличную форму.
- 16 июня 2021
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