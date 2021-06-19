Месси не забил Уругваю. Но в Аргентине и без него нашёлся герой!

«Вечное танго» — так метафорично назвал историческое противостояние сборных Аргентины и Уругвая журналист Тома Губен. До этого Кубка Америки команды играли друг против друга 205 раз (правда, лишь 194 матча были признаны ФИФА): при 53 ничьих 87 побед одержала Аргентина, 65 — Уругвай. Зато в Копе перевес аргентинцев был минимальным: всего на одну победу больше. При этом Уругвай выиграл 10 из 12 финалов Кубка Америки против Аргентины — что, пожалуй, ценится куда больше. Вот и главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед матчем оценил соперника по достоинству: «Я очень уважаю сборную Уругвая, её игроков и тренеров. Мы считаем её одной из лучших команд мира».

Скалони заявил, что стартовый состав будет похож на тот, что выходил на матч первого тура против чилийцев — стоит ожидать лишь парочку изменений. На деле же он поменял всех защитников в 4-3-3, кроме Николаса Отаменди: Николаса Тальяфико — на Маркоса Акунью, Лукаса Мартинеса — на Кристиана Ромеро, а Гонсало Монтьеля — на Науэля Молину. Кстати, Ромеро и Молина всего лишь две недели назад дебютировали в составе национальной команды. Что касается состава уругвайцев, для которых этот матч был первым на Копе-2021, то главный тренер Оскар Табарес перестроил схему: вместо 4-5-1, которая была в отборочной игре ЧМ-2022 против Венесуэлы, выбрал 4-4-2 с возрастным дуэтом Кавани-Суарес впереди.



Матч Аргентины и Уругвая был столкновением самого молодого и самого пожилого тренеров этого розыгрыша Кубка Америки: Скалони — 43 года, Табаресу — 74 года. Табарес, которого прозвали Учителем, похвалил оппонента: «Я считаю, что Скалони привил аргентинской сборной собственный узнаваемый стиль. Он чётко знает, чего хочет от команды». Аргентина начала матч очень уверенно: стала быстрыми перепасовками приближаться к чужим воротам, а при потере мяча быстро возвращала его за счёт высокого прессинга. Слабая попытка Акуньи пробить на 4-й минуте голкипера Муслеру не смутила, а вот через пару минут Фернандо пришлось вытянуться, чтобы отразить прицельный удар Месси с угла штрафной.



Впрочем, вскоре Лео всё-таки отметился результативным действием: отыгравшись в стенку с Родриго де Паулем на первом в матче угловом, он обыграл Лукаса Торрейру на левом фланге и выдал голевой навес на Гидо Родригеса, который на дальней штанге продавил Родриго Бентанкура. Аргентина побежала увеличивать преимущество, но отличиться с игры Уругвай не позволял. Особенно хорош в обороне был полузащитник Николас де ла Крус. Именно он, в частности, прибежал назад и перехватил опаснейший пас Месси на Николаса Гонсалеса перед самой штрафной. Он же активно прессинговал Молину, не давая тому быстро продвигать мяч вперёд по флангу. Отчасти поэтому Аргентина в первом тайме чаще атаковала слева (49%).



Самая яркая атака Уругвая в начале матча закончилась падением Кавани в чужой штрафной: Родригес, купившись на ложный замах, пролетел мимо по инерции и задел нападающего шипами по голени. Главный арбитр Вилтон Сампайо на точку не указал. Этот спорный эпизод Эдинсон и Гидо продолжили горячо обсуждать в паузе, возникшей на исходе получаса игры: Хосе Мария Хименес захромал и сел, схватившись за левое колено, но с заменой уругвайцы решили повременить. Хименес остался на поле и чуть сам не выключил из игры Гонсалеса, жёстко врезавшись в него в воздухе. Николас смог подняться с газона только при помощи врачей. Как ни странно, при 11 фолах в первом тайме (из них 9 — у Уругвая) бразильский судья не показал ни одной жёлтой карточки.

Зато сразу после перерыва Сампайо дал желтую Джовани ло Чельсо за рискованный подкат против Торрейры в центре поля. К тому моменту Оскар Табарес уже провёл первую замену как раз в этой зоне, выпустив Наитана Нандеса вместо Бентанкура. Ло Чельсо в начале второго тайма получил не только жёлтую карточку, но и повреждение стопы (позже на ней показали компресс со льдом), поэтому уступил Эсекиэлю Паласиосу. Следом вместо Лаутаро Мартинеса появился Хоакин Корреа. Лаутаро был явно недоволен решением Скалони: режиссёр трансляции успел выхватить момент, где нападающий от досады пинает бутылку в технической зоне. С выходом Корреа сборная Аргентины перестроилась на 4-4-2, где пару Месси в атаке составил как раз Хоакин, а Гонсалес сместился на позицию левого полузащитника.



Уругвайцы в свойственной им манере продолжали нарушать правила, но первую жёлтую увидели только на 62-й минуте. Торрейра срубил Паласиоса и тут же был заменён на Матиаса Весино. Вскоре Табарес отправил отдыхать вездесущего де ла Круса, выпустив Брайана Окампо. На расстановку эти перемены не повлияли, зато заметно оживили игру. В последней четверти матча сборная Уругвая здорово комбинировала и прижимала именитого соперника к воротам. Чтобы освежить атаку и вернуть инициативу, Скалони бросил в бой Анхеля ди Марию вместо Гонсалеса. Табарес ответил последней заменой — довольно смелой: правого защитника Гонсалеса на вингера Факундо Переса. Аргентина свою финальную замену провела уже в добавленное время: Херман Песелья вышел доигрывать вместо де Пауля.

Шести дополнительных минут Уругваю не хватило. Сборная Аргентины благодаря голу Гидо Родригеса с передачи Лионеля Месси одержала первую победу на Кубке Америки — 2021 и сравнялась по очкам со сборной Чили — лидером группы «Юг». Опытный Табарес уступил молодому Скалони — и не только по счёту. Сборная Уругвая так и не пробила в створ. Она, как и сборная Боливии, пока не набрала ни одного балла, но у неё на матч меньше. А следующий тур боливийцы, кстати, пропускают, поскольку в каждой группе — нечётное число команд. Что дальше? Для обеих сторон Класико дель Рио де ла Плата турнир возобновится совсем скоро. В ночь на вторник, 22 июня, Уругвай встретится с Чили, а Аргентина — с Парагваем, который она не может обыграть вот уже почти шесть лет подряд.



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