Зобнин подвёл сборную одним ужасным пасом. Но что ж теперь его — ненавидеть?

Представьте на секунду такой сюжет: в моменте с третьим голом в Дании Сафонов отбил один из бесконечного числа ударов в аут. Или Кристенсен вместо точного хлопка из-за штрафной ударил в перекладину. Россия вышла из обороны в свою атаку, а датчане не побежали устраивать разгром. В концовке что-то похожее на навал, но без опасных моментов. Россия влетела 1:2, болельщики кричат, что парни бились, а главный злодей в истории – Роман Зобнин.

Ведь именно он отдал тот самый пас в сторону Сафонова. Поульсен оказался перед воротами один, и даже прыжок «рыбкой» от Матвея не помог. Это один из ключевых моментов встречи. После перерыва Россия вышла заряженной, проводила перспективные атаки, но один нелепый обрез перечеркнул всё. Счёт 0:2 уже не отыгрывался, а когда Дания засунула в наши ворота ещё два — это был конец. Конец адекватного отношения к сборной России, но в то же время сохранение нейтралитета по отношению к Роману Зобнину. На фоне четырех мячей от соперника его косяк будут вспоминать разве что в довесок к остальному. Роман не станет самым ненавидимым человек футбольной России. И ему не придётся мучиться от депрессии, как три года назад Смолову. И всё благодаря силе датчан, которые не бросили играть.

Хотя сложно даже представить, что в раздевалке с Зобниным сделал бы условный Рой Кин. Наверняка «душ Черчесова» показался бы лёгким умыванием. «Никогда, слышишь, никогда не отдавай мяч вратарю, если не уверен на 1000%!» – примерно такое мог бы услышать Зобнин. Но вряд ли его осудят даже собственные партнёры. Ведь проигрывает команда, а не конкретный человек. Тот же Соболев уже попросил поддержать Рому.

– Хотел бы попросить не накидываться на Зобнина. Он человек, а все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Такое бывает, правда. Виноваты все. Сегодня проиграла вся команда, – произнёс форвард «Спартака» после матча.



Ему можно не переживать. Сама сборная настолько утопила себя, что концентрироваться на одном объекте слишком просто. Куда интереснее ненавидеть всех сразу. Плюс у Зобнина есть мощная защита в лице спартаковских фанов. Они своих в обиду не дадут ни при каких раскладах. Будут виноваты Черчесов, Дзюба, мокрый газон, но только не свой.

И это правда хорошо. Зобнин точно не главный виновник плохой игры. И губить парню месяц-два или год жизни мегаглупо. Он наверняка ещё будет полезен и сборной России. Но при этом всегда будет помнить – НИКОГДА не отдавай пас вратарю, когда не уверен на 1000%.