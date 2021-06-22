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Евро-2020, Россия – Дания – 1:4, неудачный пас Зобнина Сафонову – критика игрока «Спартака»

Зобнин подвёл сборную одним ужасным пасом. Но что ж теперь его — ненавидеть?
Дмитрий Зимин
Зобнин подвёл сборную ужасным пасом. Что теперь?
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Как минимум один урок с этого Евро Роман точно вынесет.

Представьте на секунду такой сюжет: в моменте с третьим голом в Дании Сафонов отбил один из бесконечного числа ударов в аут. Или Кристенсен вместо точного хлопка из-за штрафной ударил в перекладину. Россия вышла из обороны в свою атаку, а датчане не побежали устраивать разгром. В концовке что-то похожее на навал, но без опасных моментов. Россия влетела 1:2, болельщики кричат, что парни бились, а главный злодей в истории – Роман Зобнин.

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Ведь именно он отдал тот самый пас в сторону Сафонова. Поульсен оказался перед воротами один, и даже прыжок «рыбкой» от Матвея не помог. Это один из ключевых моментов встречи. После перерыва Россия вышла заряженной, проводила перспективные атаки, но один нелепый обрез перечеркнул всё. Счёт 0:2 уже не отыгрывался, а когда Дания засунула в наши ворота ещё два — это был конец. Конец адекватного отношения к сборной России, но в то же время сохранение нейтралитета по отношению к Роману Зобнину. На фоне четырех мячей от соперника его косяк будут вспоминать разве что в довесок к остальному. Роман не станет самым ненавидимым человек футбольной России. И ему не придётся мучиться от депрессии, как три года назад Смолову. И всё благодаря силе датчан, которые не бросили играть.

Хотя сложно даже представить, что в раздевалке с Зобниным сделал бы условный Рой Кин. Наверняка «душ Черчесова» показался бы лёгким умыванием. «Никогда, слышишь, никогда не отдавай мяч вратарю, если не уверен на 1000%!» – примерно такое мог бы услышать Зобнин. Но вряд ли его осудят даже собственные партнёры. Ведь проигрывает команда, а не конкретный человек. Тот же Соболев уже попросил поддержать Рому.

– Хотел бы попросить не накидываться на Зобнина. Он человек, а все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Такое бывает, правда. Виноваты все. Сегодня проиграла вся команда, – произнёс форвард «Спартака» после матча.

Ему можно не переживать. Сама сборная настолько утопила себя, что концентрироваться на одном объекте слишком просто. Куда интереснее ненавидеть всех сразу. Плюс у Зобнина есть мощная защита в лице спартаковских фанов. Они своих в обиду не дадут ни при каких раскладах. Будут виноваты Черчесов, Дзюба, мокрый газон, но только не свой.

Даже судья не смог вытащить Россию из группы на Евро. Хотя сильно пытался! Даже судья не смог вытащить Россию из группы на Евро. Хотя сильно пытался!

И это правда хорошо. Зобнин точно не главный виновник плохой игры. И губить парню месяц-два или год жизни мегаглупо. Он наверняка ещё будет полезен и сборной России. Но при этом всегда будет помнить – НИКОГДА не отдавай пас вратарю, когда не уверен на 1000%.

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