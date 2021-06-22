«Черчесов сделал из сборной собственный гешефт». Должен ли он теперь подать в отставку?

Сборная России уступила Дании со счётом 1:4 и заняла четвёртое место в группе. После такого провала многие ожидали от Станислава Черчесова заявления об отставке, но вместо этого услышали, что «теперь нужно готовить боеспособную команду к грядущему чемпионату мира». Должен ли Черчесов покинуть свой пост после провала на Евро? Разбираемся вместе с экспертами «Чемпионата».

Александр Мостовой полагает, что Черчесов никуда не уйдёт, ведь у него действующий контракт.

— Тут кто-то сказал, что мы и молодёжке Дании влетели 0:3. И тут я увидел молодёжную сборную нашу, а там тот же тренер у руля. Ну как это возможно?! После того как ты проигрываешь молодёжке Дании, ты должен встать, сказать громкое слово и уйти. А они не уходят, они остаются. А у Черчесова контракт. Будут готовиться дальше. Я много играл с Черчесовым и хорошо его знаю.

Андрей Канчельскис недоумевает, кто вообще назначил экс-вратаря тренером сборной.

— Я сразу сказал, что сборная будет бороться за третье-четвёртое места. Жалко, что заняли четвёртое. Что поделать. Черчесов? Я вообще не понимаю, как можно было вратаря назначить главным тренером сборной. Кто его назначил? Он должен тренировать вратарей. Пусть РФС решает, кто нужен сборной.

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что дело вовсе не в тренере.

— Этот результат — отражение всего, что происходит в нашем футболе. Мы всё видим в еврокубках, в юношеском футболе и на Евро. У нас болельщики, конечно, примут решение об отставке Черчесова. Но дело не в болельщиках. Руководители примут своё решение. Мы меняем тренера после каждого цикла, а воз и ныне там.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался более радикально.

— Черчесов — человек приличный, он просто обязан подавать в отставку. Иначе как позором назвать это нельзя. А это позор, который Черчесов создавал на протяжении последних двух лет. Он основной виновник того, что произошло. Но думаю, что Черчесов не уйдёт, он же нам всем вчера привет передал, поулыбался. Ему осталось только сказать в камеру: «Ну вы, лохи, держитесь, а я пошёл дальше в кассу за неплохой зарплатой». Надо спрашивать тех, кто с ним подписал контракт, который нельзя разорвать после такого выступления.

Постепенно, из команды, куда брались лучшие, сборная превратилась в команду, куда берут по личной приязни или неприязни, причастности к общему агенту. Черчесов потихоньку из сборной сделал собственный гешефт. Даже сборы проводятся там, где второй дом. Пусть кто-нибудь объяснит, как сборы в Австрии положительным образом повлияли на результат? Если бы мы в Австрию не съездили на две недели, проиграли бы бельгийцам 0:5, а датчанам 1:7? В чём этот сакральный смысл? В том, чтобы кто-то был поближе ко второму дому, к детям? Полнейшее безобразие.

Бывший капитан сборной Роман Широков не считает поражение от Дании позором и призывает не принимать поспешных решений.

— Уход Черчесова? Какой смысл сейчас головы рубить? Давайте подождём, проанализируем. Надо найти причины до принятия решения. Позор ли это? А чего позор-то? Неудовлетворительный результат – да. Не надо бросаться фразами, что всё пропало. Сначала нужно проанализировать всё.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская полагает, что после такого количества тренерских ошибок Черчесов должен уйти сам.

— Черчесов же сказал, что будет работать и готовить сборную к чемпионату мира. Да и Дюков дал понять: никаких кадровых перестановок не будет. Вы можете предложить кандидатуру? Поймите, поляна вытоптана. У нас нет развития футбола — один пиар, в который все начинают самозабвенно верить. Черчесов должен уйти сам, уж очень много тренерских ошибок было допущено.

Член комитета по этике РФС Андрей Созин иронично обсудил возможные кандидатуры главного тренера для сборной России.

— Хватит молоть языком. Надо отменить лимит, ввести потолок зарплат для молодых игроков, сократить лигу до 12 команд. И делать это надо в ближайшее время, а не ждать, когда снова услышим «мы обосрались» или «мы обкакались». Что не так в сборной с поваром и врачом, что за постоянный понос? И да, Черчесов не говорил Семёнову отдать пас Лукаку. И Зобнина расстрелять собственные ворота он тоже не просил. У нас средние игроки. А если хотите менять тренера, то у меня есть два варианта: иностранец и русский. Если русский – то волшебник на голубом вертолёте, а если иностранец – то старик Хоттабыч.

Народный артист РСФСР и футбольный болельщик Лев Лещенко видит только одну альтернативу Черчесову.

— Станислав Саламович пусть сам решает, как ему двигаться дальше. Что мне, советы давать, требовать что-то? От меня ничего не зависит. Как болельщик я считаю, что у нас на сегодняшний день есть только один приличный российский тренер — это Слуцкий. У нас есть федерация футбола, пусть они там решают. У нас есть «Крылья Советов», которые неплохо играют, и там не такой неожиданный тренер. Они играют в достаточно хороший футбол, я с удовольствием смотрел несколько матчей — просто прелесть, как они перемещаются, двигаются, как создают опасные моменты.

Анзор Кавазашвили, несмотря на дружбу с Черчесовым, считает, что тренер должен уйти после такого провала.

— Черчесов — мой друг. Он, как и я, очень принципиальный и прямой человек. Скажу откровенно: после провального выступления сборной он сам должен оставить должность главного тренера. Мы все думали, что, когда Черчесов был признан успешными тренером и сборная стала восьмой на домашнем чемпионате мира, он сам уйдёт. И в памяти нашего народа останется как добрая фея, добившаяся успеха. В тот момент тренер остался.

Станислав Саламович правильно сделает, если уйдёт самостоятельно. Пусть отдохнёт, оглянется, позагорает на море. Затем к нему обязательно обратятся другие страны — он толковый тренер. Нельзя стоять на месте, ведь стратегию надо совершенствовать. К сожалению, после 2018 года я не увидел никакой стратегии у российской сборной.

Александр Гришин понимает, что команда сыграла ужасно, но на вопрос о смене Черчесова однозначного ответа у него нет.

— Вчера сборная России обделалась прилично. Можно проиграть по-разному. Если бы уступили 1:2, то все бы поняли, потому что трезвомыслящие болельщики знают, что у датчан футболисты выше классом. Черчесов вчера сказал, что он никуда не уходит, у него контракт. Но сборная играла плохо. Мы и финнов могли не победить, потому что у них было два опасных момента, в которых спас Дивеев. Даже если мы убираем Черчесова, то кого тогда ставить? Есть ли сейчас сильнее тренер? Ответа пока никто не знает. Соответственно, Черчесову надо дальше работать.

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